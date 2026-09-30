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Avengers Doomsday: prepárate para el estreno en cines con esta expo gratuita en la CDMX

Los eventos relacionados al filme ya están llegando a la capital del país

Avengers: Doomsday se estrenará en México el 17 de diciembre de 2026 sin proyección en salas IMAX durante su primera ventana.
Avengers: Doomsday se estrenará en México el 17 de diciembre de 2026 sin proyección en salas IMAX durante su primera ventana comercial. (Composición/Marvel )
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Una exposición gratuita de objetos oficiales de Avengers está disponible en el Centro Comercial Antara, en la Ciudad de México, únicamente durante este fin de semana, sin registro previo y en un horario de 11:00 a 22:00 horas. La muestra funciona como antesala al estreno de la cinta, programado para el 17 de diciembre de este 2026.

Entre las piezas que integran la colección destaca el escudo utilizado en la producción, exhibido junto a un reloj oficial con la cuenta regresiva para el estreno en cines. El recinto se ubica en avenida Ejército Nacional 843-B, colonia Granada, alcaldía Miguel Hidalgo.

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Los fans pueden tomarse fotos en distintos puntos con temática de Los Vengadores

El director de Avengers: Doomsday aseveró que la cinta es una de las más maduras que ha hecho.
El director de Avengers: Doomsday aseveró que la cinta es una de las más maduras que ha hecho.

La exhibición incluye varios espacios diseñados para que los visitantes se tomen fotografías con temática de Los Vengadores. El montaje forma parte de la estrategia promocional de Marvel Studios previa al lanzamiento de la película en salas mexicanas.

La entrada libre y la ausencia de registro previo facilitan el acceso al público general, sin necesidad de comprar boletos ni reservar un horario específico dentro del rango disponible. La muestra estará abierta solo este sábado y domingo.

Cinemex y Cinépolis abrieron la preventa de boletos este 28 de septiembre

Robert Downey Jr. y Kevin Feige, presidente de Marvel Studios. REUTERS/Caroline Brehman
Robert Downey Jr. y Kevin Feige, presidente de Marvel Studios. REUTERS/Caroline Brehman

Un día antes de que arrancara la exposición, las cadenas Cinemex y Cinépolis confirmaron el inicio de la preventa de boletos para Avengers: Doomsday en México. La primera etapa de venta quedó limitada exclusivamente a funciones en el formato premium Infinity Vision.

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Cinemex retomó, para este estreno, la tradición de las funciones de medianoche, una práctica que la cadena no implementaba desde hace siete años. Las funciones nocturnas buscan dar acceso anticipado a los seguidores más entusiastas de la franquicia.

La preventa está disponible a través de sitios web, aplicaciones móviles y taquillas físicas. Cinemex contempla, en etapas posteriores, la incorporación de otros formatos de exhibición además de Infinity Vision.

La cinta llega a México el 17 de diciembre, un día antes que en Estados Unidos

Avengers: Doomsday se estrena en salas mexicanas el jueves 17 de diciembre de 2026, con funciones programadas desde las 00:00 horas para que los espectadores puedan ingresar desde el primer minuto del día. En Estados Unidos, el lanzamiento comercial está fijado para el 18 de diciembre.

Avengers: Doomsday (Captura de tráiler oficial)
Avengers: Doomsday (Captura de tráiler oficial)

La producción está dirigida por Anthony y Joe Russo, responsables de Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame. El guion corre a cargo de Stephen McFeely, y la cinta forma parte del camino hacia Avengers: Secret Wars, prevista para diciembre de 2027.

Robert Downey Jr. regresa al UCM, pero como Doctor Doom y no como Iron Man

Doomsday, el villano interpretado por Robert Downy Jr., es la gran estrella del filme (Disney)
Doomsday, el villano interpretado por Robert Downy Jr., es la gran estrella del filme (Disney)

Uno de los elementos que más atención genera es el regreso de Robert Downey Jr. al Universo Cinematográfico de Marvel, esta vez en el papel de Victor von Doom, conocido como Doctor Doom. El personaje ocupa el lugar de la amenaza central de la historia, basada en el cómic Dinastía Kang.

La trama retoma a Nathaniel Richards, también conocido como Kang el Conquistador, quien ya había aparecido en la primera temporada de la serie Loki. En esta entrega, distintos grupos de héroes deben unir fuerzas para enfrentar el plan de conquista de Doom.

El reparto reúne a personajes de los Avengers, los X-Men y Los 4 Fantásticos

El nuevo tráiler de ‘Avengers: Doomsday’
El tráiler anticipa una batalla épica, con escenas donde Thor intenta frenar sin éxito el poder de Doom (Marvel)

Entre los regresos confirmados están Chris Hemsworth como Thor, Chris Evans nuevamente como Steve Rogers, Anthony Mackie como Sam Wilson y Paul Rudd como Scott Lang. También aparecen Letitia Wright, Winston Duke, Simu Liu, Danny Ramirez y el actor mexicano Tenoch Huerta Mejía como Namor.

El elenco incorpora a Los 4 Fantásticos, con Pedro Pascal como Reed Richards, Vanessa Kirby como Sue Storm, Joseph Quinn como Johnny Storm y Ebon Moss-Bachrach como Ben Grimm. El equipo se integra a la batalla contra Doom apenas semanas después de su debut cinematográfico independiente.

La cinta suma además a los X-Men, con Patrick Stewart como Profesor X, Ian McKellen como Magneto, James Marsden como Cíclope y Mística, y Channing Tatum como Gambito. Los Thunderbolts, equipo antihéroe presentado en su propia película, también se unen a los Vengadores originales, junto con Sebastian Stan, Florence Pugh, David Harbour y Lewis Pullman.

La producción se perfila como el reparto más numeroso en la historia de Marvel Studios

Winston Duke como M'Baku estrechando la mano de La Mole, rodeados por guerreras Dora Milaje y otros héroes en un paisaje desértico con una ola gigante al fondo
M'Baku y La Cosa se dan la mano en una escena del largometraje Avengers: Doomsday, mostrando a distintos grupos de héroes reunidos frente a una gran ola. (Disney)

La combinación de personajes provenientes de distintas etapas del Universo Cinematográfico de Marvel, junto con los X-Men y Los 4 Fantásticos, sitúa a Avengers: Doomsday como uno de los crossovers de mayor escala en la historia del estudio. Parte de la acción transcurre en Wakanda, según se observa en el tráiler oficial de la cinta.

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