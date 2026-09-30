México

¿Quién es Carlos Torres, exesposo de Marina del Pilar? Su trayectoria política y los señalamientos de EEUU

OFAC lo identifica como un presunto operador político relacionado con Juan José Ponce Félix, “El Ruso”, señalado como dirigente de Los Rusos en Mexicali

Carlos Torres pasó del PAN a Morena antes de convertirse en colaborador honorario del gobierno de Baja California. Crédito: Redes Sociales
Carlos Torres pasó del PAN a Morena antes de convertirse en colaborador honorario del gobierno de Baja California. Crédito: Redes Sociales
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Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, cuenta con una trayectoria política que comenzó en el Partido Acción Nacional (PAN), partido por el que ocupó cargos legislativos y administrativos, antes de incorporarse a Morena.

Su nombre volvió a ser relevante el 29 de septiembre de 2026, luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunciara sanciones contra 21 personas y 25 entidades relacionadas, de acuerdo con el gobierno estadounidense, con una red vinculada al Cártel de Sinaloa.

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Entre los sancionados se encuentra Torres, a quien la dependencia estadounidense identifica como un operador político presuntamente relacionado con Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, identificado por las autoridades estadounidenses como dirigente de Los Rusos, una facción de Los Mayos con presencia en Mexicali.

OFAC vincula a Carlos Torres con “El Ruso”, dirigente de Los Rusos en Mexicali. Crédito: Redes Sociales
OFAC vincula a Carlos Torres con “El Ruso”, dirigente de Los Rusos en Mexicali. Crédito: Redes Sociales

Carlos Torres: abogado y político de Baja California

Carlos Alberto Torres Torres nació en Mexicali, Baja California, el 18 de noviembre de 1975. Es abogado, egresado de la Universidad Autónoma de Baja California, y cuenta con una maestría en Acción Política y Participación Ciudadana realizada en Madrid, España.

Su trayectoria política comenzó dentro del PAN. Entre 1996 y 2000 fue secretario de Acción Juvenil del partido en Baja California y posteriormente ocupó la Secretaría Nacional de Acción Juvenil, entre 2001 y 2004.

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También fue presidente de Juventud Demócrata Cristiana de América Latina entre 2003 y 2004, organización vinculada con la Organización Demócrata Cristiana de América.

En el ámbito legislativo, se desempeñó como diputado federal suplente entre 2003 y 2006 y posteriormente llegó a la Cámara de Diputados como legislador de representación proporcional durante la LX Legislatura, de 2006 a 2009.

Carlos Torres, abogado y político de Baja California. Crédito: Redes Sociales
Carlos Torres, abogado y político de Baja California. Crédito: Redes Sociales

Durante ese periodo participó en las comisiones de Juventud y Deporte y Seguridad Pública, además de una comisión especial relacionada con el acceso digital.

Su paso por la política de Baja California

En 2010, Torres fue candidato a la Presidencia Municipal de Tijuana por una coalición integrada por PAN, Nueva Alianza y Partido Encuentro Social. En esa elección perdió frente al priista Carlos Bustamante Anchondo.

Posteriormente ocupó cargos en la administración federal durante el gobierno de Felipe Calderón, entre ellos la delegación de la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en Baja California.

Más tarde fue diputado local por el Distrito XIII durante la XXII Legislatura del Congreso de Baja California.

Durante esa etapa, su nombre quedó relacionado con la llamada Ley Bonilla, una reforma que buscaba ampliar de dos a cinco años el periodo de gobierno de Jaime Bonilla. Torres fue expulsado del PAN en 2019 y posteriormente se incorporó a Morena.

(Foto: Twitter/AlfredoAlvarezz)
Carlos Torres también estuvo relacionado con la llamada Ley Bonilla. (Foto: Twitter/AlfredoAlvarezz)

Entre los principales cargos y momentos de su trayectoria se encuentran:

  • Secretario de Acción Juvenil del PAN en Baja California.
  • Diputado federal de representación proporcional entre 2006 y 2009.
  • Candidato a la Presidencia Municipal de Tijuana en 2010.
  • Diputado local de Baja California.
  • Delegado de la entonces Sedesol en Baja California.
  • Incorporación a Morena después de su salida del PAN.
  • Coordinador de Proyectos Estratégicos de Baja California.

¿Qué relación tuvo Carlos Torres con Marina del Pilar?

Torres contrajo matrimonio con Marina del Pilar Ávila Olmeda el 20 de septiembre de 2019, en Mexicali. La relación adquirió relevancia política posteriormente, cuando Ávila Olmeda llegó a la gubernatura de Baja California.

Durante su administración estatal, Torres fue designado coordinador de Proyectos Estratégicos de Baja California, un cargo presentado como honorífico y sin sueldo.

Carlos Torres y Marina del Pilar estuvieron casados desde 2019. Crédito: Facebook - Carlos Torres
Carlos Torres y Marina del Pilar estuvieron casados desde 2019. Crédito: Facebook - Carlos Torres

Desde esa posición participó en proyectos relacionados con la renovación urbana y espacios públicos en municipios como Mexicali y Tijuana. Entre las obras con las que fue relacionado se encuentra el Parque Esperanto de Tijuana.

En mayo de 2025 se informó que Estados Unidos había revocado las visas de Torres y de Marina del Pilar. Posteriormente, en octubre de ese año, la gobernadora confirmó que ambos se encontraban en proceso de divorcio. El divorcio quedó formalizado en noviembre de 2025.

¿Qué señalamientos enfrenta Carlos Torres en Estados Unidos?

El Departamento del Tesoro estadounidense sostiene que Torres habría utilizado su influencia política para facilitar actividades del Cártel de Sinaloa y protegerlo de intervenciones de autoridades y fuerzas de seguridad en Baja California.

Según la información difundida por esa dependencia, Torres habría mantenido una alianza con Juan José Ponce Félix, “El Ruso”, y recibido pagos mensuales relacionados con ese esquema. El Tesoro señala que esos recursos habrían sido entregados mediante Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali.

OFAC señala a Carlos Torres por presuntos vínculos con una estructura criminal.
OFAC señala a Carlos Torres por presuntos vínculos con una estructura criminal.

La misma acción alcanzó a Luis Alfonso Torres Torres, hermano de Carlos, a quien Estados Unidos señala por su presunta participación en la recepción de sobornos y el manejo de recursos mediante empresas y campañas políticas.

Estos señalamientos corresponden a las autoridades estadounidenses y no constituyen por sí mismos una determinación judicial de culpabilidad.

Tras conocer la designación, Torres rechazó las acusaciones y anunció que emprendería gestiones ante la OFAC y otras autoridades para aclarar la información que, sostuvo, niega.

Las sanciones anunciadas el 29 de septiembre también incluyeron a Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, y a otras personas y empresas que el gobierno estadounidense ubica dentro de redes relacionadas con el Cártel de Sinaloa.

En México, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que bloqueó las cuentas de las personas y empresas incluidas en la designación estadounidense y precisó que la incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas constituye una medida preventiva, no una determinación definitiva de responsabilidad.

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