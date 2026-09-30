México

Sheinbaum lamenta el fallecimiento de Gabino Palomares: “Su música y su compromiso dejan huella profunda en muchas generaciones”

La mandataria destacó que su voz, su música y su compromiso social dejaron una huella en varias generaciones

Claudia Sheinbaum
Claudia Sheinbaum durante la mañanera de este 23 de septiembre en Palacio Nacional (Presidencia)
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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lamentó el fallecimiento del cantautor mexicano Gabino Palomares, a quien describió como un hombre fiel a sus ideas y comprometido con “las causas más justas”.

“Recibo con profunda tristeza la noticia del fallecimiento de Gabino Palomares”, escribió Sheinbaum en ‘X’. La mandataria destacó que su voz, su música y su compromiso social dejaron una huella en varias generaciones.

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Palomares murió este miércoles 30 de septiembre a los 76 años, después de enfrentar una situación de salud durante varias semanas, informó su familia. Los detalles de los servicios funerarios se darán a conocer más adelante.

Nacido en Comonfort, Guanajuato, el 26 de mayo de 1950, el músico fue uno de los fundadores del movimiento del Canto Nuevo en México. Su repertorio incluyó más de 100 canciones y tuvo como una de sus piezas más conocidas La maldición de Malinche, publicada en 1978.

Sheinbaum extendió sus condolencias a la familia, los amigos y quienes compartieron el camino del artista: “Que descanse en paz, Gabino Palomares. Su voz seguirá acompañándonos”.

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