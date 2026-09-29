Quiénes son los 17 coordinadores de Morena para las elecciones de 2027: perfiles estado por estado

De senadoras con licencia a un fiscal que investigó el asesinato de Carlos Manzo, estos son los perfiles completos de los 17 coordinadores que Morena designó para disputar las gubernaturas de 2027. (CUARTOSCURO/Redes sociales)

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Morena completó este lunes la designación de sus 17 coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, figura que antecede a la definición de candidaturas rumbo a las elecciones de 2027. El proceso, encabezado por Ariadna Montiel Reyes y Citlalli Hernández Mora, combinó encuestas internas, sondeos telefónicos y, en al menos un caso, un ajuste de género para definir a los perfiles ganadores.

Nora Ruvalcaba encabezará la disputa por Aguascalientes tras diez años de gobierno panista

Nora Ruvalcaba será la candidata de Morena a la gubernatura de Aguascalientes. Crédito: X/ @PartidoMorenaMx

Nora Ruvalcaba Gámez, senadora con licencia, fue designada coordinadora en Aguascalientes el 25 de agosto, tras vencer en la encuesta interna a Salma Luévano, Genny López y Ricardo Rodríguez Vargas. Busca arrebatarle al PAN un estado que el partido blanquiazul gobierna desde hace una década.

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Ruvalcaba es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, titulada en 2002. Su trayectoria abarca casi tres décadas: presidenta del Comité Municipal del PRD en la capital del estado entre 1997 y 2000, secretaria general estatal del PRD de 2005 a 2007, candidata a gobernadora por ese partido en 2010, presidenta del Comité Estatal del PRD de 2012 a 2015 y, ya con Morena, candidata a la gubernatura en 2016.

Antes de llegar al Senado en 2024, ocupó la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP entre 2022 y 2024, fue delegada federal de Programas para el Desarrollo en 2021 y regidora de la capital aguascalentense entre 2002 y 2004. También fue diputada local en la LX Legislatura del Congreso estatal. Como senadora presentó iniciativas para la redistribución del Fondo de Aportación Múltiple, la democratización del notariado, la protección patrimonial de mujeres víctimas de violencia económica y el reconocimiento del derecho humano al agua.

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Julieta Ramírez llega a la coordinación de Baja California en medio de señalamientos sobre Estados Unidos

Julieta Ramírez fue nombrada como la coordinadora de la 4T en Baja California. (Foto: redes sociales)

Julieta Andrea Ramírez Padilla fue designada coordinadora en Baja California el 15 de septiembre, mediante un proceso que incluyó sondeos telefónicos con la militancia. Arturo Escobar, del Partido Verde Ecologista de México, calificó su elección como uno de los procesos “más transparentes” del ciclo, aunque el Partido del Trabajo desconoció la designación.

Ramírez es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California, con maestría en Administración Pública y estudios en Ciencias Políticas por la UNAM, además de diplomados en idiomas, políticas públicas y defensa internacional de derechos humanos. Inició su carrera en 2016 en la Secretaría de Desarrollo Social de Mexicali y presidió la Comisión Juvenil de Todos Somos Mexicali A.C.

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En 2018 fue coordinadora de Proyectos Estratégicos del gobierno de Mexicali e integrante de Mujeres Morena en la misma ciudad. En 2019 se desempeñó como asesora en la Cámara de Diputados, locutora en Radiorama 104.9 y secretaria particular de Marina del Pilar Ávila, entonces alcaldesa de Mexicali. Fue diputada federal en 2021 y consejera suplente ante el INE, antes de asumir la vocería del grupo parlamentario de Morena en el Senado en abril de 2026.

Entre sus escándalos, documentos revelados por N+ Focus la ubican como firmante de un acuerdo preliminar de colaboración con la fiscalía del condado de San Diego. Meses antes, el periodista Luis Chaparro, para Pie de Nota, reportó que Ramírez no contaba con visa vigente para Estados Unidos por una investigación abierta en su contra,

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Manuel Cota Cárdenas, hijo de un exgobernador, gana la coordinación de Baja California Sur tras acusar al gobierno estatal de censura

Morena.

Manuel Cota Cárdenas, diputado federal con licencia de 34 años, fue designado coordinador en Baja California Sur el 28 de septiembre, tras imponerse a la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga, y a otros cuatro aspirantes: Christian Agúndez Gómez, Diana Von Borstel Luna, Jesús Alberto Alvarado Aragón y Saúl González Núñez. Es hijo de Leonel Cota Montaño, exgobernador del estado y actual subsecretario de Agricultura y Desarrollo Rural.

Cota se autodenomina “sudcaliforniano de cuna” y “activista político de la cuarta transformación”. Es ingeniero empresarial agropecuario por la Universidad Autónoma de Guadalajara, con maestría en Comunicación Política y Gobernanza. Ocupó cargos como jefe de Gabinete y jefe del Departamento de Proyectos Urbanos Estratégicos en el Ayuntamiento de Guadalajara, y director general de Desarrollo Social en La Paz, antes de llegar a la Cámara de Diputados en 2024 por el Partido Verde Ecologista de México.

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El 7 de julio, previo a la definición, Cota acusó al gobernador Víctor Castro Cosío y a Quiroga de impedirle realizar una asamblea informativa en el Parque de la Pitaya mediante el uso de la policía municipal. “Andamos juntos, pero no revueltos”, declaró en aquel momento, y adelantó que presentaría una queja ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Quiroga respondió que las reglas del proceso interno prohíben los ataques entre competidores. La presidenta estatal de Morena, Karina González, se reunió después con Cota y llamó a privilegiar “el compañerismo, el respeto y la unidad”. Al recibir su nombramiento, el coordinador afirmó: “Aquí nadie sobra. Es momento de darle vuelta a la página.”

Pablo Gutiérrez Lazarus, tres veces alcalde, representará a Morena en Campeche con el respaldo de Layda Sansores

Pablo Gutiérrez Lazarus será el candidato de Morena al gobierno de Campeche. Crédito: X / @PartidoMorenaMx

Pablo Gutiérrez Lazarus fue designado coordinador en Campeche el 25 de agosto, aunque la gobernadora Layda Sansores había adelantado su nombramiento desde abril, cuando afirmó en el Consejo Político Estatal que “no hacían falta las encuestas”. El proceso dejó fuera a Gerardo Sánchez Sansores, sobrino de la propia mandataria.

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Nacido en la Ciudad de México el 29 de agosto de 1983, Gutiérrez se trasladó desde joven a Ciudad del Carmen y es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana. Ganó la alcaldía por el PAN en 2015 y buscó la reelección en 2018, elección que perdió por un margen mínimo: obtuvo 29.14% de los votos frente al 29.30% del priista Óscar Román Rosas González.

Regresó a la alcaldía en 2021 ya con Morena y logró la reelección en 2024 con más de 70,000 votos, lo que lo convirtió en el político más votado de Ciudad del Carmen. En 2021 sufrió una agresión física y verbal, presuntamente por parte de un grupo identificado con el PRI, mientras era candidato.

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Al recibir su nombramiento, dijo que “esto apenas comienza” y reconoció el liderazgo de Sansores en la entidad. Ariadna Montiel declaró sobre él: “Desde su propia historia siempre ha enfrentado al régimen de corrupción y privilegios que se vivió cuando gobernaba el PRI, particularmente el hoy monarca del PRI Alito Moreno.”

Cruz Pérez Cuéllar dejó fuera a Andrea Chávez en Chihuahua tras una trayectoria de tres décadas entre el PAN y Morena

Con una trayectoria de tres décadas entre el PAN, Movimiento Ciudadano y Morena, Cruz Pérez Cuéllar asumió la coordinación estatal en Chihuahua. (FOTO: CAMILA AYALA BENABIB/CUARTOSCURO.COM)

Cruz Pérez Cuéllar, alcalde con licencia de Ciudad Juárez, fue el último coordinador designado, el 28 de septiembre, al vencer en la encuesta interna a la senadora con licencia Andrea Chávez Treviño. También participaron en el proceso Jesús Roberto Briano Borunda, Luis Carlos Arrieta Lavenant (“El Capi”) y Martín Chaparro Payán, a quien Montiel reconoció como “el primer presidente de Morena en el estado”.

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Nacido el 16 de enero de 1969 en Ciudad Juárez, Pérez Cuéllar es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y maestro en Gestión y Políticas Públicas por el Tecnológico de Monterrey. Militó en el PAN entre 1988 y 2015, donde fue diputado federal en dos ocasiones, diputado local, secretario de Organización, secretario general y presidente del Comité Directivo Estatal en dos periodos. En 2015 se integró a Movimiento Ciudadano, partido con el que compitió por la gubernatura en 2016 frente a Javier Corral, sin éxito.

Se incorporó a Morena en 2018, llegó al Senado, y en 2021 ganó la alcaldía de Ciudad Juárez, cargo en el que fue reelecto en 2024. Durante su gestión se construyeron centros de cuidado infantil para trabajadoras de la maquila y nuevas preparatorias; el municipio otorga además becas de acceso universitario a todos los jóvenes que buscan ingresar a una universidad pública.

Rosi Bayardo asumirá la coordinación de Colima con el respaldo directo de la gobernadora Indira Vizcaíno

Rosa María Bayardo será la candidata de Morena al gobierno de Colima. Crédito: X/ @PartidoMorenaMx

Rosa María Bayardo Cabrera fue designada coordinadora en Colima el 25 de agosto. Su aspiración había sido anticipada desde 2023, cuando su padre, Arnoldo Vizcaíno Rodríguez —padre de la gobernadora Indira Vizcaíno—, publicó una fotografía con ella y pronosticó que llegaría primero a la alcaldía de Manzanillo y después a la gubernatura.

Bayardo, psicóloga de 40 años egresada de la Universidad de Colima, cuenta con diplomados en igualdad de género, políticas públicas, liderazgo, recursos humanos, economía conductual y atención a pacientes con cáncer. Antes de la política trabajó en atención a pacientes oncológicos, participó en el ámbito empresarial de Manzanillo, fue vicepresidenta de Jóvenes Empresarios de Coparmex e impulsó un foro para jóvenes emprendedores y un refugio para perros.

Se incorporó en 2017 al proyecto de Vizcaíno, fue diputada federal suplente en 2018 y propietaria en 2021, cargo que dejó para integrarse al gabinete estatal como secretaria de Desarrollo Económico y, después, titular del DIF hasta enero de 2024. Ganó la alcaldía de Manzanillo en 2024 con más de 43,000 votos y, durante su gestión, incorporó más de 150 policías y 64 patrullas nuevas.

Su cercanía con la gobernadora generó reclamos por “piso parejo”, y Movimiento Ciudadano, PRI y PAN promovieron procedimientos por propaganda bajo el lema “#EsRosi”, aunque el Tribunal Electoral de Colima determinó que no se acreditaban las infracciones.

Beatriz Mojica buscará retener Guerrero para Morena tras dos intentos previos por la gubernatura

Crédito: X/@PartidoMorenaMx

Beatriz Mojica Morga, senadora con licencia con raíces afromexicanas, fue designada coordinadora en Guerrero el 14 de septiembre. Compitió contra la exconsejera jurídica presidencial Esthela Damián Peralta, la alcaldesa de Acapulco Abelina López Rodríguez, el exgobernador Rogelio Ortega Martínez y el rector de la UAGro Javier Saldaña Almazán.

Nacida en Azoyú el 25 de febrero de 1973, Mojica es licenciada en Comunicación Social por la UAM-Xochimilco y maestra en Políticas Públicas por el ITAM. Por problemas de inseguridad, su familia se desplazó de forma involuntaria hacia la región de Tierra Caliente, donde sus padres llegaron, según ha declarado, “con una mano delante y otra detrás”. Militó en el PRD desde 1989, fue diputada federal y coordinó la reforma que despenalizó los delitos de difamación y calumnia, además de fungir como secretaria de Alianzas y Relaciones Políticas Nacionales del partido.

Participó en la campaña a la gubernatura de 2011 con Ángel Aguirre y fue candidata del PRD a la gubernatura en 2015, elección marcada por la tragedia de Iguala. En 2018 compitió al Senado con la alianza PRD-PAN, con Ricardo Anaya como candidato presidencial, resultado adverso para su fórmula. En una entrevista con Tragaluz de aquella época, al ser cuestionada sobre si se pasaría con López Obrador, respondió: “No comparto las visiones autoritarias.” Se incorporó a Morena en 2021 y ganó el Senado en 2024 en fórmula con Salgado. Ahora competirá de nuevo contra un PRI que ya definió a Manuel Añorve Baños como su abanderado.

Carlos Torres Piña, el fiscal del caso Manzo, coordinará a Morena en Michoacán

Carlos Torres Piña fue designado coordinador en Michoacán el 14 de septiembre. El abogado originario de Paracho de Verduzco encabezó, como fiscal general del estado, la investigación sobre el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 durante el Festival de las Velas.

Torres es licenciado en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con diplomados en Derecho Administrativo Sancionador Electoral y Derecho Procesal de Amparo. Militó en el PRD, donde fue secretario de Asuntos Electorales, secretario de Cultura Indígena y presidente del Comité Ejecutivo Estatal, antes de sumarse a Morena en 2019.

Fue diputado federal en dos ocasiones, presidió la Comisión de Vivienda e integró las comisiones de Seguridad Social y Defensa Nacional. Entre 2021 y 2025 fue secretario de Gobierno de Michoacán bajo el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, encargado de la política interna y gobernabilidad estatal, antes de asumir la Fiscalía General en julio de 2025. Como fiscal coordinó las órdenes de aprehensión, cateos y aseguramiento de bienes vinculados a los presuntos autores del asesinato de Carlos Manzo, y también atendió el homicidio del líder citrícola Bernardo Bravo y otros ataques relacionados con grupos de delincuencia organizada.

Jasmine Bugarín se impuso en Nayarit pese a las tensiones entre el gobernador y otras aspirantes

Morena designa coordinadora en Nayarit.

Jasmine María Bugarín Rodríguez, del Partido Verde Ecologista de México, fue designada coordinadora en Nayarit el 28 de septiembre, luego de que Héctor Santana obtuviera el primer lugar en la encuesta pero la Comisión Nacional de Elecciones aplicara un ajuste de género a su favor. En el registro previo también participaron el senador con licencia Pavel Jarero, la alcaldesa de Tepic Geraldine Ponce y el diputado federal del PT Jorge Armando Ortiz.

Originaria de La Yesca, Bugarín es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Nayarit. Ha sido diputada local (2014-2015), diputada federal en dos ocasiones (2015-2018 y 2021-2024, esta última como secretaria de la Mesa Directiva) y senadora desde 2024, cargo del que solicitó licencia en junio de 2026.

Antes de su carrera legislativa fue defensora de Derechos Humanos en el ayuntamiento de La Yesca entre 2008 y 2011, coordinadora de la Unidad Móvil Sur del Instituto para la Mujer y directora del enlace del DIF en la Secretaría de Desarrollo Social de Nayarit. Cuenta con diplomados en marketing político y violencia de género, además de un seminario en China sobre desarrollo de capacidades para funcionarias. Militó en el PRI hasta 2019, año en que renunció tras no lograr la presidencia estatal de ese partido. El coordinador del PVEM en el Senado, Manuel Velasco, la había colocado como “prioridad nacional” desde diciembre de 2025.

Clara Luz Flores regresa a la contienda por Nuevo León tras el escándalo de la secta NXIVM en 2021

Morena define a Clara Luz Flores como su coordinadora en Nuevo León.

Clara Luz Flores Carrales, extitular de la Unidad de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, fue designada coordinadora en Nuevo León el 28 de septiembre, tras vencer a Tatiana Clouthier Carrillo, Andrés Mijes Lovera, Waldo Fernández González y Judith Díaz Delgado.

Nacida en Monclova, Coahuila, el 27 de enero de 1974, Flores reside en Nuevo León desde los 15 años. Estudió Ciencias Jurídicas en la Universidad Regiomontana y cursó un doctorado en Derecho Administrativo en la Universidad de Zaragoza. Militó en el PRI de 1998 a 2020 y encabezó el municipio de General Escobedo en tres periodos: 2009-2012, 2015-2018 y 2018-2020, tras obtener la reelección. Está casada con Abel Guerra Garza, también exalcalde de General Escobedo, y tiene dos hijos.

Fue candidata a la gubernatura en 2021 con la coalición Juntos Haremos Historia, elección en la que obtuvo cerca de 14% de los votos y quedó en cuarto lugar, detrás de Samuel García, quien ganó con 36% mediante una campaña centrada en redes sociales, el voto joven y el discurso del “nuevo Nuevo León”.

Su candidatura se vio afectada por la difusión de un video de una reunión previa con Keith Raniere, fundador de NXIVM, organización condenada en Estados Unidos por explotación sexual y tráfico de personas. Flores negó inicialmente conocerlo, después reconoció que había mentido y ofreció disculpas, señalando que tomó un curso de superación personal sin conocer las actividades ilícitas del grupo. Entre 2022 y 2023 fue secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y en 2024 fue diputada federal. En su nueva candidatura ha planteado temas de movilidad, seguridad y un gobierno “humanista”, frente a posibles cartas de Movimiento Ciudadano como Mariana Rodríguez Cantú o Luis Donaldo Colosio Riojas.

Santiago Nieto llevará a Morena en Querétaro tras encabezar la FEPADE y la UIF

CIUDAD DE MÉXICO, 26AGOSTO2026.- Santiago Nieto fue designado Coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional por Querétaro de la coalición Morena, PT y PVEM. Lo acompañaron: Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional de Morena y Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de elecciones de Morena. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Santiago Nieto Castillo fue designado coordinador en Querétaro el 26 de agosto. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, doctor por la UNAM y cuenta con un máster internacional en Derecho Penal por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es autor de los libros Sin filias ni fobias y Teoría de la nulidad de elecciones, además de integrante del Sistema Nacional de Investigadores del Conahcyt.

Fue titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, donde investigó el caso Odebrecht y presuntos financiamientos irregulares a campañas durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. También fue encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo antes de asumir la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, donde bloqueó cuentas vinculadas a la delincuencia organizada y presentó denuncias que derivaron en el desafuero del entonces gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Durante el gobierno de Claudia Sheinbaum dirigió el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, donde combatió la piratería durante el Mundial de la FIFA 2026.

El equipo legal de Cabeza de Vaca ha promovido demandas penales contra Nieto en México y Estados Unidos, acusándolo de persecución política, abuso de autoridad y falsificación de documentos institucionales. También ha señalado a los exlegisladores Javier Lozano y Roberto Gil Zuarth como adversarios directos por presuntas redes de corrupción financiera y de influencias en el gobierno federal.

Gino Segura, cercano a Mara Lezama, buscará convertirse en el gobernador más joven de Quintana Roo

Eugenio Segura fue electo como coordinador estatal de Morena en Quintan Roo. | YouTube Morena

Eugenio “Gino” Segura Vázquez, de 32 años, fue designado coordinador en Quintana Roo. Es economista por el ITAM, con posgrado en Derecho Financiero, y se desempeñó como secretario de Finanzas y Planeación en el gabinete de la gobernadora Mara Lezama.

Originario de Benito Juárez y nacido el 7 de febrero de 1994, Segura fue antes subsecretario de Servicios Administrativos del Congreso estatal y oficial mayor del Ayuntamiento de Benito Juárez. En 2024 llegó al Senado, donde integró la Comisión de Turismo y presentó 22 iniciativas de reforma, entre ellas inscribir en letras doradas el nombre de Andrés Quintana Roo en el Senado, y propuestas sobre desarrollo forestal sustentable y disciplina financiera.

“Hoy defender la transformación también es defender el gran legado de nuestra gobernadora Mara Lezama, es defender los programas sociales estatales”, declaró durante su toma de protesta. Quintana Roo ha tenido nueve gobernadores desde 1975, siete de ellos priistas; el más joven en asumir el cargo fue Roberto Borge, a los 32 años. Si Segura es candidato y gana la elección, asumiría el cargo a los 33 años. “Con esa convicción la tomamos. Cuenten conmigo”, afirmó, y subrayó que su proyecto “no representa un triunfo personal, sino un mandato del pueblo de Quintana Roo”.

Elí Cervantes Rojas, exdocente y exsenador, competirá en San Luis Potosí sin la alianza del Partido Verde

Elí Cervantes toma la ruta de Morena en SLP; Ruth González descarta alianza para 2027.

Elí César Eduardo Cervantes Rojas fue designado coordinador en San Luis Potosí el 28 de septiembre, en la única entidad donde Morena no participará en coalición para 2027, luego de que el Partido Verde perfile a la senadora Ruth González —esposa del gobernador Ricardo Gallardo— como su candidata, en contradicción con los lineamientos morenistas contra el nepotismo.

Cervantes cuenta con licenciatura en Educación Primaria y maestría en Intervención Pedagógica por el Instituto Estatal de Investigación. Ejerció como profesor de educación básica, formó parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y fue comisionado en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Se integró a Morena desde sus inicios en 2012, donde fue secretario de organización del Comité Ejecutivo Estatal, consejero estatal y consejero nacional, además de candidato a diputado federal en 2015.

Asumió el Senado en 2021 tras la licencia de Primo Dothé Mata. Ahí integró las comisiones de Puntos Constitucionales, Educación, Ciencia y Tecnología, Comunicaciones y Transportes, y Defensa Nacional, y encabezó el Centro de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en la entidad. Venció en la interna al diputado local Carlos Arreola.

Imelda Castro llega a Sinaloa marcando distancia del gobernador señalado por vínculos con el narcotráfico

Imelda Castro fue designada coordinadora estatal de Morena en Sinaloa. Crédito: X / @imeldacastromx

Imelda Castro Castro, senadora con licencia, fue designada coordinadora en Sinaloa el 26 de agosto, en un momento en que el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya enfrenta señalamientos de autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con una facción del Cártel de Sinaloa, acusaciones que él ha rechazado.

Originaria de Agua Caliente de Cebada, Castro estudió Ciencia Política y Administración Pública en la Universidad Autónoma de Sinaloa y cursó una maestría en Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Zacatecas. A los 27 años se incorporó al movimiento barzonista, surgido en los noventa contra las consecuencias de la crisis económica. Fue profesora de la Universidad Autónoma de Sinaloa y columnista del semanario Ríodoce.

Militó casi tres décadas en el PRD, donde fue diputada local, regidora de Culiacán y directora en la Secretaría de Desarrollo Económico durante el gobierno de Mario López Valdez, hasta abandonar el partido en 2017. En 2018 llegó al Senado en fórmula con Rocha Moya, con quien compartió bancada hasta que las tensiones por los señalamientos en su contra provocaron una ruptura pública.

Castro cuestionó además la decisión del senador Enrique Inzunza Cázarez, cercano a Rocha, de mantenerse en el cargo sin recurrir al fuero constitucional. “Aquí no hay proyectos individuales, ni intereses personales, sino un proyecto de transformación que comanda el pueblo”, declaró en sus redes sociales. En el Senado ha participado en comisiones de Seguridad Nacional, Gobernación, Economía y Hacienda, y ocupó en dos ocasiones la vicepresidencia de la Mesa Directiva.

Lorenia Valles Sampedro venció a Célida López en Sonora entre gritos de “va a perder” durante el anuncio

Morena.

Lorenia Iveth Valles Sampedro, senadora con licencia originaria de Hermosillo, fue designada coordinadora en Sonora el 28 de septiembre, tras superar a cinco aspirantes: Javier Lamarque Cano, alcalde de Cajeme; Célida López Cárdenas; María Dolores del Río Sánchez; Omar del Valle Colosio, y Froylán Gámez Gamboa. Durante el evento, una asistente gritó “¡Va a perder!” mientras otros aplaudían a la nueva coordinadora.

Nacida el 18 de diciembre de 1976, Valles es licenciada en Administración de Empresas Turísticas por el Centro de Estudios Superiores de Sonora, con maestría en Democracia y Parlamento cursada con la UNAM y la Universidad de Salamanca, además de estudios de maestría en Administración Pública por el ISAP. Militó en el PRD entre 1998 y 2018, donde presidió el Comité de Base Álvaro Obregón, dirigió el comité municipal en Hermosillo y fue diputada federal plurinominal, presidiendo la Comisión de Asuntos Migratorios.

Entre 2008 y 2012 fue comisionada de Atención a Migrantes en el gobierno del entonces Distrito Federal, y entre 2016 y 2018 dirigió Asuntos Internacionales y Atención a Migrantes en Durango. Se incorporó a Morena en 2018 y ganó una diputación federal, cargo en el que representó a México ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. En 2021 dirigió el DIF Sonora bajo el gobierno de Alfonso Durazo, y en 2024 llegó al Senado, donde presidió la Comisión de Minería e impulsó la ratificación del Convenio 176 de la Organización Internacional del Trabajo sobre seguridad en minas.

Ana Lilia Rivera, conocida como “la senadora del maíz”, coordinará a Morena en Tlaxcala

Ana Lilia Rivera recibe el nombramiento como coordinadora estatal del partido Morena en Tlaxcala junto a integrantes de la dirigencia. (Morena Sí, Youtube (imagen intervenida con Gemini IA para mejorar calidad de imagen))

Ana Lilia Rivera Rivera fue designada coordinadora en Tlaxcala el 28 de septiembre.

Abogada de 53 años nacida en Calpulalpan y egresada de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, Rivera participó en 1994 como delegada en la Convención Nacional Democrática convocada por el EZLN. Militó en el PRD desde el año 2000 hasta 2014, cuando se convirtió en una de las figuras fundadoras de Morena en su estado. Representó al Distrito 13 en la LIX Legislatura del Congreso local entre 2008 y 2011.

Llegó al Senado en 2018, integró la Mesa Directiva durante el año legislativo 2023-2024 y logró la reelección en 2024. Es conocida en la entidad como “la senadora del maíz” por su activismo parlamentario para proteger el maíz nativo frente a los cultivos transgénicos y las empresas transnacionales.

Verónica Díaz Robles asumirá Zacatecas pese a las críticas por su vínculo con la familia Monreal

Del Bienestar al liderazgo de Morena: quién es Verónica Díaz y cuál es su vínculo con los Monreal.

Verónica Díaz Robles, senadora con licencia, fue designada coordinadora en Zacatecas el 15 de septiembre. Su trayectoria está ligada al grupo político encabezado por la familia Monreal Ávila: estuvo casada con Luis Enrique Monreal Ávila, hermano del gobernador David Monreal y de los también políticos Ricardo y Saúl Monreal, cuyo bastión familiar es el municipio de Fresnillo.

Díaz es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de Fresnillo. Trabajó como gestora en el Ayuntamiento de ese municipio y fue electa diputada local en la LXII Legislatura estatal en 2018. Entre 2018 y 2023 fue delegada de los Programas para el Desarrollo a nivel estatal, cargo desde el que administró la dispersión de recursos sociales federales, consolidándose como una de las principales operadoras políticas de la corriente monrealista.

En el Senado ocupó las secretarías de las comisiones de Bienestar y Desarrollo Municipal, e integró las comisiones de Estudios Legislativos, Igualdad de Género y Derechos Humanos. El senador Saúl Monreal, quien también aspiró a la coordinación, cuestionó públicamente que Díaz pudiera participar en el proceso por las reglas del partido contra el nepotismo, y advirtió sobre el riesgo de fracturas internas de no conducirse correctamente el proceso rumbo a 2027. Díaz solicitó licencia a su cargo en el Senado el 23 de junio de 2026.