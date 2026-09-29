México

Cómo hacer mango con crema y leche condensada: receta dulce y refrescante

Una combinación irresistible de fruta madura, y suavidad que puede convertirse en el antojo perfecto para cualquier ocasión

Collage de seis fotos que muestran trozos de mango, batido en licuadora, crema en recipientes de vidrio y el postre servido en un vaso.
Una secuencia de seis pasos detalla el proceso de preparación de un postre de mango con crema y leche condensada. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Si tienes mangos maduros en casa y buscas una manera sencilla de convertirlos en un postre especial, esta receta de mango con crema y leche condensada puede ser una excelente alternativa. No necesitas ser experto en la cocina ni pasar horas frente a la estufa para conseguir una preparación cremosa y llena de sabor.

La combinación funciona porque reúne tres elementos que se complementan perfectamente: la frescura y el dulzor natural del mango, la textura suave de la crema y el toque intenso de la leche condensada. El resultado es un postre sencillo, pero con una presentación que puede lucir mucho más elaborada de lo que realmente es.

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Además, es una preparación práctica para compartir después de una comida, llevar a una reunión o simplemente consentirte con algo dulce durante el día. Servido frío, el mango con crema adquiere una textura todavía más agradable y se convierte en una opción refrescante para disfrutar en cualquier temporada.

Ingredientes y preparación para hacer mango con crema

Collage de seis imágenes con los ingredientes, la mezcla en licuadora y la presentación final de un postre de mango en un tazón.
Una secuencia fotográfica detalla la preparación paso a paso de un postre elaborado con trozos de mango, crema y leche condensada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  • 2 mangos maduros
  • 1 taza de crema
  • ½ taza de leche condensada
  • ½ cucharadita de esencia de vainilla
  • Canela en polvo al gusto
  • Mango en cubos para decorar

Preparación

  1. Lava los mangos, retira la cáscara y corta la pulpa en cubos medianos. Procura que los trozos tengan un tamaño similar para que cada porción tenga una buena cantidad de fruta.
  2. Coloca la crema en un recipiente amplio y agrega poco a poco la leche condensada. Mezcla hasta integrar ambos ingredientes.
  3. Añade la esencia de vainilla y continúa mezclando hasta conseguir una preparación homogénea, suave y ligeramente espesa.
  4. Incorpora los cubos de mango y revuelve cuidadosamente para cubrirlos con la mezcla sin aplastar la fruta.
  5. Reparte el postre en vasos, copas o recipientes individuales. Puedes colocar primero una capa de mango y después la crema para conseguir una presentación más atractiva.
  6. Decora con algunos cubos de mango y agrega una pequeña cantidad de canela en polvo.
  7. Lleva al refrigerador durante unos minutos antes de servir. La preparación puede disfrutarse bien fría para resaltar su textura y sabor.

Elige bien el mango para conseguir el mejor resultado

Mosaico de fotografías que muestra mango troceado, ingredientes lácteos, una licuadora, recipientes de mezcla y vasos con el postre final.
El proceso de preparación de un postre de mango con crema y leche condensada incluye el licuado de los ingredientes y su presentación en recipientes de vidrio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los puntos más importantes de esta receta es elegir correctamente la fruta. El mango debe estar maduro para aportar suficiente dulzor, pero también debe conservar cierta firmeza. Si está demasiado verde, tendrá una textura dura y un sabor menos intenso; si está demasiadoiene probar la fruta antes de agregar toda la leche condensada. Algunos mangos son naturalmente muy dulces, por lo que utilizar demasiada leche condensada podría hacer que el resultado sea no demasiado líquida. Una consistencia cremosa permitirá que se adhiera a los cubos de mango y hará que cada cucharada tenga una combinación equilibrada de fruta y maduro, puede deshacerse al momento de mezclarlo.

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También conviene probar la fruta antes de agregar toda la leche condensada. Algunos mangos son naturalmente muy dulces, por lo que utilizar demasiada leche condensada podría hacer que el resultado sea excesivamente dulce. Incorporarla poco a poco permite encontrar un equilibrio agradable.

La mezcla de crema y leche condensada debe quedar uniforme, pero no demasiado líquida. Una consistencia cremosa permitirá que se adhiera a los cubos de mango y hará que cada cucharada tenga una combinación equilibrada de fruta y crema.

Una presentación sencilla que puede hacer la diferencia

Seis fotos con mango en cubos, vertido de líquidos en cuencos de vidrio, mezcla con espátula y presentación final del postre.
Una secuencia fotográfica ilustra los pasos para elaborar un postre de mango en cubos con crema y leche condensada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque la preparación es muy fácil, la forma de servirla puede transformar por completo su apariencia. Los vasos transparentes son una buena opción porque permiten observar las capas de mango y crema, creando un resultado atractivo sin necesidad de decoraciones complicadas.

También puedes colocar una primera capa de mango, cubrirla con crema y terminar con más fruta en la parte superior. Un poco de canela puede aportar color y aroma, mientras que algunos cubos pequeños de mango harán que el postre luzca fresco y delicioso. Con unos cuantos ingredientes, fruta madura y unos minutos de preparación puedes tener un postre cremoso y refrescante. El mango con crema y leche condensada es una de esas recetas sencillas que pueden convertirse rápidamente en un favorito para consent apetitoso.

Lo mejor de esta receta es que no necesitas complicarte para conseguir un resultado delicioso. Con unos cuantos ingredientes, fruta madura y unos minutos de preparación puedes tener un postre cremoso y refrescante. El mango con crema y leche condensada es una de esas recetas sencillas que pueden convertirse rápidamente en un favorito para consentir a la familia o disfrutar de un antojo dulce.

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