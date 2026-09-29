Ariadna Montiel acepta falta de aspirantes sólidos en SLP, pero Elí César Cervantes fue elegido por consenso. (Foto: Morena)

Guardar

En conferencia de prensa, Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional de Morena, dio a conocer que hubo casos extraordinarios en la designación de coordinadores estatales para la Transformación y la Defensa de la Soberanía Nacional, donde tuvieron que aplicar el método de consenso interno para definir a quien los representará en las próximas elecciones de 2027.

El caso particular fue San Luis Potosí, donde un perfil no inscrito a la convocatoria del pasado 26 de agosto fue elegido, debido a la “falta de desarrollo” de los candidatos internos que se apuntaron a la contienda para la gubernatura del estado.

PUBLICIDAD

Encuestas evidenciaron la falta de perfiles fuertes en SLP

La dirigente aceptó que conforme al proceso implementado se realizaron las encuestas de “reconocimiento telefónico porque se anotaron más de veinte compañeros y parte de la conclusión es que nuestros cuadros todavía les falta por desarrollarse”.

Detalló que conforme a los estatutos la dirigencia buscó un perfil, permitiendo la “unidad y el consenso”, una vía alterna permitida por el guinda. La elección de Elí César Cervantes Rojas se dio tras un acuerdo definido de manera interna por Morena, ya que en esta designación ni el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ni el Partido del Trabajo (PT) participaron.

Elí César Cervantes fue elegido por consenso para ser el candidato virtual de Morena en SLP. (Foto: Morena)

Montiel Reyes destacó los cargos que ha ocupado el aspirante virtual, lo cual, al criterio del guinda lo hace acreedor a representarlos en los próximos comicios pese a no ser un perfil fuerte en el estado:

PUBLICIDAD

“Él fue senador de la república del 2018 al 2024. Estaba como funcionario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, encargado de las áreas sociales para la liberación del derecho de vía para la construcción de los trenes. Es un gran compañero”.

El perfil de Cervantes Rojas llevó a consensar a los liderazgos del partido oficialista para designarlo como coordinador de San Luis Potosí, ya que ninguno de los otros candidatos llenaba las expectativas para contender por la gubernatura.

El perfil al que le apuesta el Verde es tachado de “nepotismo”

Morena se abstuvo de ir con el Verde por su política interna de combate al nepotismo, que impide postular a familiares directos de funcionarios en funciones. La presidenta Claudia Sheinbaum lo reiteró en junio pasado: “No estoy de acuerdo en que una persona herede su puesto a un familiar, aunque sea por elección popular”.

PUBLICIDAD

La postura choca con la apuesta del PVEM en San Luis Potosí, donde el gobernador Ricardo Gallardo impulsa como sucesora a la senadora y su esposa, Ruth González Silva.

PVEM y Morena perfilan candidaturas separadas en SLP rumbo a 2027.

La legisladora y los sectores que la respaldan sostienen que su eventual candidatura no configura nepotismo, ya que de llegar a la gubernatura sería mediante el voto ciudadano y no por decisión directa de su esposo.

Ese argumento se contrapone con la lectura que hace Morena de sus propios estatutos, que sí contemplan restricciones expresas contra la postulación de familiares de funcionarios en activo.

Pese al empuje explícito del gobernador, quien la presentó ante militantes con la consigna “¡Gobernadora!”, González Silva mantiene el perfil bajo: “No, yo ahorita estoy muy concentrada en el Senado de la República”, respondió el 28 de septiembre al ser cuestionada directamente sobre su disposición a competir en 2027.

PUBLICIDAD

¿Quién es Elí César Cervantes Rojas?

Elí César Eduardo Cervantes Rojas es un político de Morena y docente originario de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí. Se formó como licenciado en Educación Primaria en la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del estado, según su registro en el Sistema de Información Legislativa.

Dentro de Morena se desempeñó como secretario de Organización del Comité Ejecutivo Estatal en San Luis Potosí. También integró, como suplente de Primo Dothé Mata, la fórmula al Senado por la entidad. Más tarde ocupó un escaño en la Cámara alta durante las legislaturas LXIV y LXV.

Tras su paso por el Senado, Cervantes Rojas encabezó el Centro SICT San Luis Potosí, donde participó en la atención de proyectos carreteros. El lunes 28 de septiembre, asumió la coordinación estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, desde donde plantea fortalecer la organización territorial de Morena.

PUBLICIDAD