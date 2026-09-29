Gobierno de la CDMX cierra la Friki Plaza en el Centro Histórico tras operativo contra la piratería

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial realizaron un operativo de verificación en un centro comercial denominado Friki Plaza, en la alcaldía Cuauhtémoc. Durante la inspección de los locales, personal de ambas instituciones revisó la mercancía exhibida y aseguró diversos artículos. Crédito: SSC

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Este martes, en un operativo conjunto entre elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, cerraron la Friki Plaza, ubicada en el Centro Histórico.

El operativo en cuestión derivó en el aseguramiento de presunta mercancía apócrifa; esto, con el objetivo de evitar la piratería en la capital del país.

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Gobierno de la CDMX cierra la Friki Plaza

De acuerdo con reportes locales, el despliegue se llevó a cabo en coordinación con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), como parte de los trabajos de investigación contra la venta de productos que podrían infringir los derechos de propiedad intelectual.

Durante operativo aseguran mercancía apócrifa

El operativo en cuestión estuvo marcado por la participación de la Semar, la SSC y personal del IMPI. Los elementos de estas tres instituciones fueron desplegados en el inmueble ubicado sobre Eje Lázaro Cárdenas, en la zona Centro de la alcaldía Cuauhtémoc, con acceso también por la avenida Juárez.

Operativo en la Friki Plaza deriva en aseguramiento de mercancía y en su cierre. Crédito: X/ @SSC_CDMX

Como era de esperarse, las autoridades decomisaron mercancía presuntamente apócrifa, incluyendo videojuegos que habrían sido comerciados sin autorización de los dueños de los derechos correspondientes.

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Cabe señalar que el operativo derivó de trabajo de investigación previos.

Aseguran mercancía con un valor de más de un millón de pesos

Posterior al operativo, la Semar y el IMPI compartieron un comunicado conjunto, en el que revelaron que aseguraron videojuegos, consolas y accesorios con valor estimado de un millón 264 mil 900 pesos.

Además, las autoridades detallaron que el operativo --derivado de la “Operación Limpieza”-- se llevó a cabo en 15 establecimientos ubicados en la Friki Plaza, Fan Center y Plaza Meave.

Un operativo derivó en el cierre de la Friki Plaza, ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Crédito: X / @LaAudiencia__

“La Secretaría de Economía a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) en conjunto con la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México llevaron a cabo un operativo en el marco de la estrategia “Operación Limpieza” en la Friki Plaza, Fan Center y Plaza Meave, ubicadas en el Centro Histórico de la Ciudad de México, como parte de las acciones para combatir la comercialización de productos que presuntamente infringen derechos de propiedad intelectual.

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“Durante el operativo se realizó la inspección de mercancía relacionada con videojuegos, consolas, accesorios y figuras coleccionables, entre otros productos. Como resultado, se aseguraron 477 piezas con un valor estimado de 1 millón 264 mil 900 pesos”, explica el boletín compartido por las autoridades.

Como parte del "Operativo Limpieza", autoridades decomisaron más de un millón de pesos en mercancía en la Friki Plaza. Crédito: X / @SSC_CDMX

Acción se llevó a cabo con base en atribuciones del IMPI

Las autoridades también detallaron que el operativo en cuestión se llevó a cabo conforme a las atribuciones del IMPI en materia de protección a la propiedad industrial y en atención a los elementos recabados durante las verificaciones.

“La mercancía asegurada quedó sujeta a los procedimientos correspondientes para determinar su situación y dar seguimiento a las posibles infracciones.

“El IMPI reitera que la comercialización de productos apócrifos puede afectar a quienes desarrollan y producen bienes originales, distorsionar las condiciones de competencia y generar riesgos para las personas consumidoras, que pueden adquirir productos sin garantías de origen, calidad o seguridad. Por ello, las acciones de vigilancia y verificación son parte del trabajo institucional para promover el respeto a los derechos de propiedad intelectual y contribuir a un entorno de comercio legal, agrega la nota informativa.

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Autoridades continuarán trabajando para frenar la piratería

Entre tanto, la Secretaría de Economía aprovechó el comunicado para informar que continuará trabajando con los cuerpos de seguridad --federales y locales-- para frenar la piratería, no solo en la CDMX, también en todo el país.

La Secretaría de Economía, por medio del IMPI, busca frenar la piratería en la CDMX. Crédito: X/ @SSC_CDMX

“La Secretaría de Economía a través del IMPI en coordinación con la Secretaría de Marina y autoridades competentes, continuará trabajando junto con las instancias de los tres órdenes de gobierno para prevenir y combatir las infracciones a los derechos de propiedad industrial, proteger a las personas consumidoras y fortalecer condiciones más justas para quienes crean, innovan y participan en la actividad comercial; e invita a las personas consumidoras a adquirir productos en establecimientos formales y a denunciar posibles actos de piratería a través de los canales institucionales”, concluye el boletín.

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Vamos a ver qué tan efectivos son este tipo de operativos que tienen como finalidad frenar la piratería. Y, también, cuánto tarda en reabrir sus puertas la Friki Plaza.