México

Samuel García se deslinda de empresa familiar y de investigación de la FGR

La firma de él, su padre y medio hermano, emitió facturas a una empresa cuyo dueño fue detenido hace unos meses

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, aseguró que no él no tiene nada que ver con el despacho que emitió facturas a empresario detenido por lavado de dinero. Crédito: X / @samuel_garcias

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Luego de que reportes periodísticos revelaron que la Fiscalía General de la República (FGR) atrajo una investigación relacionada con un cliente de uno de los despachos de su familia, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, intentó deslindarse.

De acuerdo con García Sepúlveda, la firma, propiedad de él, su papá y su medio hermano, de nombre “GMA Firma Jurídica y Fiscal”, no tiene nada que ver con su persona.

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Dicha firma brindó servicios a Maquiladora de Lubricantes, investigada por lavado de dinero. A pesar de lo fuerte de las acusaciones, el mandatario aseguró que no tiene nada que ver con ese despacho y que, según le informaron, el servicio que brindó está respaldado por la ley.

Samuel García intenta deslindarse de despacho de su familia

Ayer, a través de un video que compartió en sus redes sociales, Samuel García desacreditó la información publicada por un diario local, al argumentar que él no aparece en la firma que integran su padre, Samuel Orlando García Mascorro, y su medio hermano, Samuel Orlando García Villarreal.

“Mismo modus operandi. No me dejan de sorprender. Samuel. Samuel factura servicios a Petrofacturera. Mentira, niego categóricamente. Como siempre, el título no corresponde con la nota, pero da pa’ portada, eso sí. Miren, voy rumbo a Salinas Victoria a inaugurar una de las nuevas escuelas, una de las cuarenta nuevas. Y quiero aprovechar ahorita en el camino para decirles que es mentira”, dijo el emecista.

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El gobernador de Nuevo León Samuel García busca esquivar un nuevo escándalo legal contra su familia. Crédito: X / @samuel_garcias
El gobernador de Nuevo León Samuel García busca esquivar un nuevo escándalo legal contra su familia. Crédito: X / @samuel_garcias

No menciona que la FGR haya atraído la investigación

Sin embargo, en su respuesta, no hace referencia al hecho de que la FGR haya atraído la investigación en contra Maquiladora de Lubricantes, que pagó 15 millones de pesos a GMA por supuestos honorarios profesionales entre 2021 y 2022.

Sin dejar de mencionar que García asumió la gubernatura, justo, en 2021.

“Samuel. Samuel factura servicios a Petrofacturera. No tengo nada que ver con esa firma. Es un servicio de hace cinco años. Se dio conforme la ley de ingresos de la Federación. Esa ley ya la Corte resolvió que es la más alta jerárquicamente en materia fiscal y administrativa, por encima del Código Fiscal de la Federación, por encima de cualquier ley que regula un impuesto”, agregó.

Asegura que ley prevé estímulos a gasolineros

El mandatario ofreció un mensaje de varios minutos, en el que explicó que la Ley de Ingresos de la Federación prevé estímulos fiscales para gasolineros.

“Esa ley siempre en su artículo dieciséis prevé estímulos fiscales para el ejercicio correspondiente. Ahí hay una fracción, creo que es la cuarta. Esa fracción señala estímulos a gasolineras y transportistas. En el caso de gasolineras, viene que aquellos que adquieran diésel, como el mentado gasolinazo, nos cobran tres IEPS más IVA, permite que los contribuyentes se acrediten un IEPS contra otro o se acrediten el IEPS contra el IVA, etcétera.

Alcaldes de oposición de lanzaron contra el gobernador de Nuevo León por no dar los recursos de la multas de tránsito. Crédito: X/ @samuel_garcias
Alcaldes de oposición de lanzaron contra el gobernador de Nuevo León por no dar los recursos de la multas de tránsito. Crédito: X/ @samuel_garcias

“Y entiendo que es un servicio que va en ese sentido conforme a la ley y que además ya en tribunales fue resuelto y soportado legalmente”, comentó.

Insiste en que no tiene nada que ver con la firma de abogados

En la parte final de su mensaje y luego de dar “un rollo jurídico”, el gobernador se lanzó contra los medios de comunicación y consideró que lo mínimo que merece es tener derecho de réplica.

“Bueno, dicho todo este rollo jurídico, no tengo nada que ver con la firma. Es un servicio que prestaron de manera legal y según entiendo, ni siquiera fue a ese cuate que le dicen el petrofacturero, fue un despacho contable.

“Si me van a embarrar en una portada y con un título exorbitante, fuera de tiempo y fuera de lugar, mínimo derecho de réplica. Es lo mínimo que pido como servidor público, que me den derecho de réplica, que me dejen mostrar evidencia y que en este caso no tengo nada que ver con esa portada número doscientos. Como nunca lo hacen, me veo obligado a sacar este video”, concluyó.

Investigación de la FGR “embarra” a Samuel

Medios locales publicaron que la FGR investiga por lavado de dinero a una empresa que pagó 15 millones de pesos por servicios profesionales a uno de los despachos fiscalistas del gobernador de Nuevo León, su padre y su medio hermano.

La empresa es Maquiladora de Lubricantes. Su accionista, el empresario coahuilense Jesús Ricardo Puente Díaz, fue detenido el pasado 28 de mayo en Nuevo León.

Puente Díaz está vinculado a proceso por operaciones con recursos de procedencia ilícita, delito conocido como lavado de dinero. El día que fue aprehendido, la propia FGR, lo señaló como “petrofacturero”.

Despacho expide facturas a empresa con dueño detenido

Los reportes periodísticos revelan que GMA Firma Jurídica y Fiscal expidió a ocho facturas a nombre de Maquiladora de Lubricantes entre el 24 de noviembre de 2021 y el 24 de marzo de 2022, por concepto de “honorarios por servicios profesionales”, que suman 15 millones 059 mil 957 pesos.

El gobernador de Nuevo León debió haber entregado 30 millones de pesos a los gobiernos municipales por el cobro de multas de tránsito. Crédito: X/ @samuel_garcias
El gobernador de Nuevo León debió haber entregado 30 millones de pesos a los gobiernos municipales por el cobro de multas de tránsito. Crédito: X/ @samuel_garcias

De acuerdo con la facturación del despacho del gobernador y su padre, del 2021 a 2026, Maquiladora de Lubricantes fue su sexto mejor ingreso.

“Maquiladora de Lubricantes forma parte del esquema investigado”, señala la segunda orden de captura librada contra Puente el pasado 31 de agosto. La causa se sigue por delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Pese al deslinde del gobernador de Nuevo León, Samuel García, los documentos demuestran que su firma obtuvo considerables ganancias por emitir facturas a una empresa, cuyo dueño, fue detenido por lavado de dinero.

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