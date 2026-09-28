Morena respalda gira de Sheinbaum en las 32 entidades y atribuye caída de 53% en homicidios dolosos a su gobierno

Los homicidios dolosos registraron una disminución de 53% a dos años de la administración de Claudia Sheinbaum. Crédito: Presidencia

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Este 27 de septiembre, Morena respaldó a la presidenta Claudia Sheinbaum por su ejercicio de rendición de cuentas en las 32 entidades del país, según el comunicado del partido.

El Comité Ejecutivo Nacional, encabezado por su presidenta nacional, Ariadna Montiel Reyes, sostuvo que la gira informó a la población sobre las acciones y resultados del llamado Segundo Piso de la Cuarta Transformación.

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Morena afirmó que la estrategia de seguridad del Gobierno de México fortalece la inteligencia, la investigación y la coordinación entre los tres órdenes de gobierno. De acuerdo con el comunicado, los homicidios dolosos registraron una disminución del 53% a dos años del gobierno de Sheinbaum.

La administración federal impulsa la ampliación de becas y programas como Vivienda para el Bienestar y Salud Casa por Casa. (Europa Press)

El partido también atribuyó al gobierno federal la ampliación de becas, el acceso a Vivienda para el Bienestar y el programa Salud Casa por Casa. El documento mencionó el aumento del salario mínimo, la reducción de la pobreza laboral y los Programas de Bienestar, entre ellos las pensiones para personas adultas mayores, el apoyo para personas con discapacidad, Pensión Mujeres Bienestar y Jóvenes Construyendo el Futuro.

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Sostuvo ecomunicado que el presupuesto público se destina a la población mediante estos programas y que el crecimiento económico debe reflejarse en bienestar. También respaldó la defensa de la soberanía nacional de Sheinbaum y su política de relaciones con otros países basada en el respeto, la cooperación y la coordinación, sin subordinación.

Morena refrendó su compromiso de trabajar desde el territorio junto con la población para consolidar el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, bajo el principio: “Por el bien de todos, primero los pobres”.

Sheinbaum cerró en el Zócalo una gira nacional que reunió a 850 mil asistentes

El recorrido de rendición de cuentas duró 12 días e incluyó asambleas en todo el país, donde la mandataria presentó los resultados de su administración ante la ciudadanía en plazas públicas. Crédito: Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum cerró este 27 de septiembre en el Zócalo de la CDMX la gira nacional de rendición de cuentas “Honestidad y resultados”, un recorrido de 12 días con asambleas en todo el país que reunió a cerca de 850 mil asistentes.

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Sheinbaum sostuvo que presentar los resultados de gobierno en plazas públicas expresa congruencia y obediencia a la ciudadanía, a la que atribuyó la soberanía nacional. “Rendir cuentas en plaza pública es obedecer al pueblo, porque es el pueblo el único dueño de la soberanía nacional”, afirmó durante el acto.

La mandataria Sheinbaum rindió homenaje a la población capitalina y describió a la Ciudad de México como el origen de un movimiento formado en la plaza pública para defender la justicia y la democracia.

También llamó a preservar la unidad entre el gobierno y la ciudadanía. Aseguró que ninguna potencia extranjera ni élite económica o política puede decidir el presente ni el futuro nacional: “Solo el pueblo determina el destino de México”.

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Programas sociales atenderán a 3 millones de personas en la CDMX

El gobierno federal destinará 70 mil 258 millones de pesos a los Programas para el Bienestar en la CDMX para atender a 3 millones de personas. (Archivo Infobae)

La presidenta informó que los Programas para el Bienestar recibirán una inversión de 70 mil 258 millones de pesos en la CDMX durante 2026, con una cobertura prevista para tres millones de personas.

El padrón contempla a un millón 377 mil 198 derechohabientes de la Pensión para Adultos Mayores. También incluye a 255 mil personas que reciben la Pensión para Personas con Discapacidad y a 321 mil 684 beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar.

La relación presentada por Sheinbaum incorpora a 389 mil 305 jóvenes con la Beca para Educación Media Superior, además de 312 mil 885 estudiantes de secundaria inscritos en la Beca Rita Cetina.

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Otros 387 mil 867 alumnos de primaria reciben Mi Beca para Empezar. El programa Leche para el Bienestar permite a 935 mil 462 personas adquirir leche a bajo costo.

La administración federal consolidó la recuperación de Pemex y la CFE como empresas públicas. (Infobae-Itzallana)

Sheinbaum afirmó que durante dos años se han revertido parte de las reformas del periodo neoliberal al reconocer la educación, la salud, la vivienda y los programas sociales como derechos.

La presidenta mencionó la aprobación de la jornada laboral de 40 horas, el reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho, así como la igualdad sustantiva de las mujeres.

También incluyó la eliminación de la reelección para todos los cargos de elección popular a partir de 2030 y la prohibición del nepotismo. En su repaso, señaló la elección del Poder Judicial mediante voto popular y el rechazo a la injerencia extranjera.

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La mandataria añadió que se establece la pena máxima para los agentes extranjeros que intenten violar el territorio mexicano. Mencionó además la recuperación de Pemex y la CFE como empresas públicas, además de la definición del agua como bien nacional.

Entre las modificaciones referidas estuvo la reforma para que quienes busquen una gubernatura, la Jefatura de Gobierno o la Presidencia de la República cuenten únicamente con nacionalidad mexicana.

Gobierno Federal destina cerca de 60 mil millones de pesos a obras capitalinas

El sector salud integró en los avances de la CDMX la conclusión del Hospital General Regional No. 25 del IMSS en Iztapalapa y la puesta en marcha de consultorios IMSS Bienestar. Crédito: Presidencia

En infraestructura, Sheinbaum informó que la Federación destina cerca de 60 mil millones de pesos a proyectos en la capital. En educación, se construyen una preparatoria y un campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos.

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Sobre el sector salud, se concluyó el Hospital General Regional No. 25 del IMSS en Iztapalapa y el Hospital Oncológico para la Mujer en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Permanecen en construcción el Hospital General “Dr. Gonzalo Castañeda” del ISSSTE y un Centro de Diagnóstico para los Institutos de Salud. Las obras también abarcan la remodelación del Hospital de Alta Especialidad “General Ignacio Zaragoza” del ISSSTE, en Iztapalapa, y la ampliación del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre.

El Servicio Universal de Salud contempla la puesta en marcha de 804 consultorios del IMSS Bienestar.