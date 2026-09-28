Yolanda Andrade renuncia a sus medicamentos y mantiene solo fármacos para el dolor: “Quiero alejarme de todo”

Yolanda Andrade comunica en redes sociales la suspensión de sus medicamentos para conservar únicamente el tratamiento contra el dolor físico. (IG: yolandaamor)

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La conductora Yolanda Andrade compartió su decisión de cancelar la ingesta de medicamentos para conservar únicamente las dosis indicadas contra el dolor físico.

La determinación ocurre tras acumular más de un año y medio de evaluaciones médicas continuas en diversos recintos hospitalarios de México.

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El proceso de diagnóstico suma más de 18 meses de revisiones intensivas y tratamientos hospitalarios desde que la comunicadora sufrió un aneurisma cerebral en 2023.

La resolución busca reducir la carga de sustancias químicas en su organismo.

La conductora de 54 años explicó que el acompañamiento de su psiquiatra y de su psicóloga ha resultado determinante durante el proceso de depresión posterior al diagnóstico. La presentadora destacó también el respaldo emocional recibido por parte de su padrino de Alcohólicos Anónimos.

Yolanda Andrade agradece la paciencia de su equipo psiquiátrico y médico

Durante el video compartido en redes sociales, la celebridad detalló las fases emocionales que atravesó al conocer los resultados de sus análisis clínicos. La comunicadora reconoció que enfrentó episodios depresivos tras manifestar los primeros estragos físicos de sus padecimientos.

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“He decidido que ya no voy a tomar medicamentos. Solo los que sí necesito para el dolor, pero poco a poco alejarme de todo. Mi psiquiatra me tiene mucha paciencia, es un amor. Se lo agradezco mucho”, afirmó la actriz durante la emisión digital.

La artista resaltó la labor cotidiana del personal de enfermería y de los médicos de guardia en los centros de salud donde ha permanecido internada. La conductora destacó la exigencia física y el desgaste que enfrentan los trabajadores sanitarios.

“Nunca me dio el ‘por qué me pasó a mí’, no. Yo solo iba, me hacía estudios, un año y medio de estudios, estudios, estudios, estudios, hospitales, hospitales. Que les tengo mucho respeto a las enfermeras porque es un trabajo muy duro”, declaró la presentadora.

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Yalanda reconoció la labor de las enfermeras y del personal médico que la atendió durante año y medio de estudios hospitalarios. (Captura de pantalla )

El diagnósticos de esclerosis lateral amiotrófica y neuralgia del trigémino

En el verano de 2025, los médicos diagnosticaron a la comunicadora esclerosis lateral amiotrófica, una afección neurológica progresiva que altera la movilidad corporal y el habla, este padecimiento no tiene cura conocida.

A este escenario médico se agregó en mayo de 2026 la neuralgia del trigémino, una patología que desencadena crisis de dolor agudo en la zona facial. La combinación de ambos padecimientos ha generado pérdida de masa muscular en la espalda y los hombros.

El estado de salud de la artista registró un deterioro severo desde 2023 a causa de un aneurisma cerebral. Este antecedente obligó a la conductora a someterse a monitoreos especializados de forma permanente.

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La comunicadora padece asimismo cefalea en racimos, una condición que produce dolor intenso concentrado en el área ocular.

La acumulación de estos cuadros clínicos llevó a la actriz a mantener solo los analgésicos necesarios para reducir las molestias diarias.

La enfermedad neurológica afecta la movilidad corporal y el habla de la comunicadora desde el verano de 2025. (Instagram)

Andrade recibe terapias intravenosas mediante un segundo catéter

Durante su video, la comunicadora detalló que utiliza un segundo catéter para la aplicación de tratamientos intravenosos. El recurso médico permite administrar fármacos dirigidos a aliviar la tensión y las molestias musculares.

La presentadora sinaloense optó por no fijar un plazo definitivo para retirar la totalidad de las medicinas. La disminución de dosis se realizará bajo el seguimiento constante de sus médicos tratantes.

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La asistencia psiquiátrica ha permitido a la actriz asimilar el impacto psicológico derivado de la pérdida de movilidad. La comunicadora enfoca sus esfuerzos en conservar la estabilidad emocional frente al avance de la enfermedad.

La actriz atribuyó a su fe la posibilidad de recibir atención en centros con infraestructura de alta especialidad.

“He tenido el privilegio, gracias a Dios, de estar en un hospital bueno, como dicen en mi pueblo”, manifestó la conductora sinaloense.

La presentadora mantiene el uso de un catéter para la aplicación de analgésicos intravenosos dirigidos al malestar muscular. (Jesús Avilés/Infobae)

Una trayectoria de tres décadas en la televisión de México

La carrera de la comunicadora abarca más de 30 años en producciones de televisión grabadas en Ciudad de México. Su trabajo actoral dio inicio en telenovelas de la empresa Televisa durante la década de 1990, donde encabezó diversos proyectos estelares.

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Su faceta como presentadora se consolidó en emisiones de entrevistas como Montse & Joe. Ese espacio en la pantalla chica le permitió construir un vínculo constante con las audiencias de México y Estados Unidos.

La conductora mexicana compartió un recuento visual de sus hospitalizaciones desde 2023.

En agosto de 2026, la comunicadora publicó una recopilación audiovisual sobre sus estancias hospitalarias registradas desde 2023. Las imágenes mostraron estudios de resonancia magnética y muestras de laboratorio.

La comunicadora realiza sesiones diarias de rehabilitación en su domicilio para frenar el desgaste muscular en las extremidades. Al mismo tiempo, la actriz mantiene sus participaciones en el programa Montse & Joe.