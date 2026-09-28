Alfredo Adame desata rumores de boda con fotos de anillos junto a su pareja Benicia Zúñiga

Alfredo Adame desata rumores de boda con fotos de anillos a juego con su pareja Benicia. (IG: alfredoadame.goldenboy)

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El conductor Alfredo Adame desató rumores de matrimonio tras publicar imágenes en redes sociales donde exhibe sortijas a juego con su pareja Benicia Zúñiga.

Las fotografías, difundidas en su cuenta oficial de Instagram alfredoadame.goldenboy, muestran las manos de ambos entrelazadas con argollas en el dedo anular, además de postales donde posan abrazados.

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El presentador acudió al aeropuerto de la Ciudad de México para recibir a su novia con un arreglo de flores y un beso, luego de un itinerario internacional realizado por la mujer.

El recorrido de la pareja incluyó escalas en Bogotá, Madrid y Turquía durante 23 días, periodo en el que mantuvieron comunicación constante a pesar de la diferencia de nueve horas de horario.

Como obsequio de viaje, la mujer le entregó una medalla de la Virgen María adquirida en Éfeso, un detalle que el actor le encomendó antes de iniciar el trayecto.

Alfredo Adame y Benicia, mamá de Fernando Lozada (Redes Sociales)

El romance surgió tras ser presentados por Fernando Lozada

La relación inició hace dos meses por la intervención del hijo de Benicia, Fernando Lozada, exintegrante de los programas Acapulco Shore y La Casa de los Famosos, quien habitó cerca de 20 días en la residencia con Alfredo Adame.

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El joven intentó durante cerca de un año organizar una reunión entre el conductor, su madre Benicia y su abuela, hasta concretar el encuentro en fechas recientes.

El actor relató que la química afectiva ocurrió de forma inmediata al conocer a la mujer en la cita gestionada por el joven.

Desde ese momento, la pareja consolidó una convivencia estrecha que derivó en demostraciones públicas de afecto e intercambios de mensajes afectivos en redes sociales.

Un video compartido en redes sociales mostró el momento en que el presentador recibió a Benicia en la terminal aérea entre abrazos y muestras de cariño.

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La relación inició hace dos meses por la intervención del hijo de Benicia, Fernando Lozada. (Archivo)

Fernando propició la unión familiar tras convivir en La Casa de los Famosos

La cercanía entre Alfredo Adame y Fernando Lozada surgió durante la convivencia en el reality La Casa de los Famosos, donde entablaron una amistad cercana.

El joven permaneció hospedado en la residencia del actor en México durante un periodo aproximado de tres semanas tras finalizar su participación en el reality,

Durante esa temporada, el joven insistió en presentar a su madre con el artista, una propuesta que tardó cerca de 12 meses en concretarse.

El conductor se refirió en broma al joven como su “hijastro” ante los reporteros, destacando el afecto que existe entre ambos tras compartir vivienda.

La convivencia estrecha facilitó que la familia aceptara al presentador sin tomar en cuenta los pleitos públicos que enfrentó en la televisión.

La cercanía entre Alfredo Adame y Fernando Lozada surgió durante la convivencia en el reality La Casa de los Famosos.

Adame aclara la posibilidad de llegar al altar

Frente a las especulaciones sobre una boda inminente por las fotografías compartidas, el actor precisó que actualmente no contempla casarse ni tener hijos con su pareja.

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El conductor declaró que la opción de vivir juntos la han platicado “someramente”, sin definir una fecha concreta para trasladarse al mismo domicilio.

En otra intervención con medios de comunicación, Alfredo Adame expresó su disposición a llegar al altar en caso de que el noviazgo progrese.

Las imágenes con los anillos compartidas en Instagram generaron comentarios de seguidores que preguntaron directamente si el artista planeaba contraer matrimonio.

El actor reiteró que la relación avanza en buenos términos y que la distancia geográfica de casi un mes no afectó el vínculo afectivo.

El actor precisó que actualmente no contempla casarse ni tener hijos. (Redes Sociales)

El presentador afirma que su faceta violenta es un personaje

Cuestionado sobre su conducta con la pareja, el artista sostuvo ser “sumamente romántico” y atento en la intimidad de su noviazgo.

El actor aseveró que la proyección mediática de hombre agresivo o conflictivo formó parte de un “personaje que mantuve” durante su trayectoria en televisión.

Adame explicó que su pareja no dio crédito a la reputación mediática negativa debido a las referencias brindadas previamente por su hijo Fernando.

Cuestionado sobre su conducta con la pareja, el artista sostuvo ser “sumamente romántico”. (Zurisaddai González | Infobae México)

La mujer no detectó actitudes de hostilidad al momento de iniciar el trato directo con el presentador en México.

El conductor reafirmó que continuará publicando material fotográfico y mensajes cariñosos sobre su vida sentimental en plataformas digitales.

Las publicaciones de la pareja permanecen disponibles en el perfil de Alfredo Adame, donde continúan sumando interacciones de usuarios de redes sociales.