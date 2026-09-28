México

Resultados del sorteo Melate, Revancha y Revanchita del 25 de septiembre

El sorteo Melate se realiza tres veces a la semana, todos los miércoles, viernes y domingo, después de las 21:00 horas. Esta es la combinación ganadora del sorteo 4270 dados a conocer por la Lotería Nacional

La Lotería Nacional realiza sorteos de Melate cada miércoles, viernes y domingo (Infobae/Jovani Pérez)
La Lotería Nacional realiza sorteos de Melate cada miércoles, viernes y domingo (Infobae/Jovani Pérez)
Guardar

Es momento de descubrir si la suerte ha tocado la puerta con los sorteos de Melate. Los resultados han sido anunciados y con ellos, estos son los números ganadores de este viernes 25 de septiembre.

Protege bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para recoger el premio en caso de que resultes ganador, mantenlo en un lugar seguro y procura que no se pierda.

PUBLICIDAD

Recuerda que tienes únicamente 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la realización del concurso correspondiente, para recibir tu dinero. Una vez transcurrido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá caducado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se dan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. La Lotería Nacional retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

PUBLICIDAD

Todos los miércoles, viernes y domingo, después de las 21:00 horas, se comunican los resultados del sorteo de Melate.

Resultados del Mealte, Revancha y Revanchita

Melate.

Jugada ganadora: 05 25 29 35 36 51. Número adicional: 0 4.

Melate Revancha.

Combinación ganadora: 02 05 11 15 37 46

Melate Revanchita.

Jugada ganadora: 03 04 27 34 40 51

¿Cómo ganar Melate?

Los ganadores de los sorteos del Melate (Cuartoscuro)
Los ganadores de los sorteos del Melate (Cuartoscuro)

Con tan solo 15 pesos puedes adquirir un volante de Melate con el que podrás jugar de tres formas distintas. El volante de Melate tiene cinco casilleros de 56 números cada uno, para jugar hasta cinco combinaciones distintas.

Escoge seis números por cada casillero que deseas jugar, esos serán los números que tendrás que buscar en los resultados publicados por Pronósticos.

También tienes la opción de decirle los números a tu agente de Pronósticos para que los meta por ti al sistema sin necesidad de usar el volante.

Ahora bien, si no te decides sobre qué número elegir, puedes dejarlo todo a la suerte y pedir un “Metálico”, es decir, que el sistema elija por ti los seis números al azar.

La urna elegirá seis esferas también de forma aleatoria con sus números correspondientes. Para ganar, los números de tu boleto deberán coincidir con un mínimo de dos números, si más números coinciden, mayor será tu premio.

(Cuartoscuro)
(Cuartoscuro)

¿Cómo se juega en Melate Revancha y Melate Revanchita?

Melate Revancha y Melate Revanchita prácticamente es una segunda y tercera oportunidad que Melate te da para ganar el sorteo con tu misma jugada de números.

Solo tienes que llenar en el volante el apartado de Revancha y/o Revanchita, también puedes decirle a tu agente de pronósticos que lo haga por ti, además de pagar 10 pesos adicionales por Revancha y cinco pesos más por Revanchita.

Es decir, si juegas Melate, Melate Revancha y Melate Revanchita, estarías apostando 30 pesos y ganas un premio desde los dos números acertados.

¿Qué es la Lotería Nacional?

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal que se encarga de la celebración de sorteos con premios en efectivo.

Los recursos son destinados a la asistencia pública, es decir, captar dinero para gobierno federal y que es reorientado a procurar la igualdad aquellos mexicanos posibilidad de satisfacer por sí mismos sus urgentes necesidades.

La Lotería Nacional tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, porque recibe no recursos presupuestales del Gobierno Federal, se autofinancia con las ganancias de los sorteos que realiza.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

MelateMelate Retro y Revancha MéxicoLoterías de Méxicomexico-loteriasmexico-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 27 de septiembre: cae “Bebo”, operador financiero de Los Metros y vinculado al tráfico de combustible

Sigue las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país con Infobae México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 27 de septiembre: cae “Bebo”, operador financiero de Los Metros y vinculado al tráfico de combustible

La Casa de los Famosos México: Aarón Mercury acusa a Ese Pérez de repetir información filtrada por producción

El influencer sostiene que su excompañero habla de temas que desconoce y afirma que “meten mano” para favorecer a ciertos habitantes del reality de Televisa

La Casa de los Famosos México: Aarón Mercury acusa a Ese Pérez de repetir información filtrada por producción

Condenan a más de medio siglo de prisión a "El Jumiel", miembro de "Los MG", por ultimar a balazos a un hombre en Tecámac

Óscar Maldonado, integrante del grupo Los MG, pasará más de medio siglo privado de la libertad tras ser hallado culpable de privar de la vida a un sujeto y lesionar a una mujer

Condenan a más de medio siglo de prisión a "El Jumiel", miembro de "Los MG", por ultimar a balazos a un hombre en Tecámac

Clima en México EN VIVO hoy domingo 27 de septiembre: Huracán Polo categoría 3 se ubica a 325 km al suroeste de Cabo San Lázaro, BCS

Consulta actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas más importantes

Clima en México EN VIVO hoy domingo 27 de septiembre: Huracán Polo categoría 3 se ubica a 325 km al suroeste de Cabo San Lázaro, BCS

Prepárese antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Puerto Vallarta este 28 de septiembre

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo&nbsp;

Prepárese antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Puerto Vallarta este 28 de septiembre
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 27 de septiembre: cae “Bebo”, operador financiero de Los Metros y vinculado al tráfico de combustible

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 27 de septiembre: cae “Bebo”, operador financiero de Los Metros y vinculado al tráfico de combustible

Condenan a más de medio siglo de prisión a "El Jumiel", miembro de "Los MG", por ultimar a balazos a un hombre en Tecámac

Dan prisión preventiva a Miguel Sánchez Altamirano, alcalde de Juchitán capturado y señalado por presuntos narcovínculos

Confiscan casi 3 mil dosis de droga tras cuatro cateos en Michoacán: hay 7 detenidos

Emma Coronel, esposa de “El Chapo” Guzmán, es captada bailando muy cerca de cantante de regional mexicano

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México: Aarón Mercury acusa a Ese Pérez de repetir información filtrada por producción

La Casa de los Famosos México: Aarón Mercury acusa a Ese Pérez de repetir información filtrada por producción

Alfredo Adame desata rumores de boda con fotos de anillos junto a su pareja Benicia Zúñiga

Gala Montes ofrece disculpas a Emiliano Aguilar tras arremeter contra él: “Me arrepiento mucho”

‘Mary y Max’, la película de stop-motion del director de ‘Memorias de un caracol’, debuta en cines de México a 17 años de su lanzamiento

Novio de Paola Rojas amenaza a Adrián Marcelo tras video sobre la comunidad judía en Polanco

DEPORTES

El luchador PAC murió un día después de combatir en AEW contra el mexicano Andrade El Ídolo: qué se sabe de su fallecimiento

El luchador PAC murió un día después de combatir en AEW contra el mexicano Andrade El Ídolo: qué se sabe de su fallecimiento

Katia Itzel García vs Turco Mohamed: qué desató la confrontación entre el técnico de Toluca y la respuesta de la árbitra mexicana

Charly González, delantero paraguayo, confiesa su sueño de volver a Pumas: “En un club gigante, fui muy feliz”

Gilberto Mora sorprende a la prensa peruana antes del México vs. Perú: “Es impresionante”

Isaac del Toro finaliza en el quinto lugar dentro del Mundial de Ciclismo de Ruta