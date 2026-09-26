México urge a la ONU a "renovarse" para frenar los conflictos armados en el mundo

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Naciones Unidas/Ciudad de México, 25 sep (EFE).- México defendió este viernes ante la Asamblea General de la ONU que el organismo enfrenta "un reto de enorme magnitud" para "renovarse" a la vez que defendió una cooperación internacional “sin subordinación”, después de abordar las desapariciones y los derechos de migrantes y las muertes de mexicanos en centros de detención en Estados Unidos.

"México cree en esta organización que tiene hoy ante sí un reto de enorme magnitud: renovarse en el cumplimiento de su mandato fundacional para preservar a la humanidad de los conflictos armados", remarcó Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores.

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Velasco sostuvo que México ha reducido alrededor de un 51 % el promedio diario de homicidios dolosos desde la llegada de la presidenta, Claudia Sheinbaum, en octubre de 2024, y afirmó que esos resultados no se lograron mediante una “guerra”, sino combinando atención a las causas, inteligencia, investigación, fortalecimiento institucional y mayor presencia del Estado.

“La soberanía no se mide en ejércitos ni en recursos materiales. Todas las naciones, todos los pueblos, valen lo mismo ante el derecho”, agregó.

La declaración llega tres días después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, defendiera ante la misma Asamblea el uso del poder militar de su país frente a amenazas en el hemisferio y calificara a México como "epicentro" del narcotráfico.

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Desde la tribuna, Velasco afirmó que la independencia de la política exterior mexicana también se mide por la protección de sus ciudadanos fuera del territorio nacional y defendió que el derecho internacional debe prevalecer sobre la fuerza.

Antes de su intervención, Velasco se reunió con el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, con quien dio seguimiento a la agenda de derechos humanos y desapariciones abordada durante la reciente visita del funcionario a México, así como a las comunicaciones sobre fallecimientos de mexicanos en centros de detención estadounidenses.

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También sostuvo un encuentro con la directora general de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Amy Pope, centrado en migración segura, ordenada y regular, además de la protección de los connacionales mexicanos y sus derechos.

El canciller extendió ese planteamiento al sistema multilateral y aseguró que México busca fortalecer Naciones Unidas frente a la polarización global, mediante la iniciativa UN80 Global con Noruega y el impulso, junto con ese país, Qatar y Suiza, de capacidades de mediación.

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México reiteró, además, su respaldo a la solución de dos Estados para Israel y Palestina, el reconocimiento del Estado palestino y su rechazo al embargo contra Cuba.

Al cierre de su mensaje, Velasco abordó la renovación de la ONU, ante la próxima elección de la persona sucederá de António Guterres y sostuvo que “también es tiempo de las mujeres” en la Secretaría General, cuatro días después de que México y Brasil notificaran el retiro de la candidatura de la expresidenta chilena, Michelle Bachelet (2006-2010; 2014-2018). EFE

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