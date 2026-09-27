Ronald Johnson elogia rescate de 45 mexicanos que buscaban llegar a EEUU ilegalmente: "detener la migración ilegal y el tráfico de personas salva vidas" Crédito: Especial

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El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, celebró el rescate de 45 ciudadanos mexicanos que eran trasladados de forma ilegal hacia territorio estadounidense, en una operación de la Secretaría de Marina (Semar) que también permitió incautar mil 850 litros de diésel destinados a financiar el cruce.

A través de su cuenta en la red social X, Johnson afirmó que “detener la migración ilegal y el tráfico de personas salva vidas”. El diplomático destacó así el operativo naval realizado frente a las costas de Ensenada, Baja California, y lo enmarcó dentro de la cooperación bilateral contra el crimen organizado.

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El mensaje del embajador y la cooperación bilateral

En su publicación, Johnson señaló que los cárteles y las organizaciones que calificó de “narcoterroristas” utilizan a las personas, las drogas, las armas y el combustible como fuentes de ganancias ilícitas. El embajador estadounidense sostuvo que, por ese motivo, ambos países trabajan de manera conjunta para “combatir toda la red” vinculada a estas actividades.

Ronald Johnson elogia rescate de 45 mexicanos que buscaban llegar a EEUU ilegalmente: "detener la migración ilegal y el tráfico de personas salva vidas". Captura de pantalla

El respaldo diplomático de Johnson se produjo horas después de que la Semar informara sobre el operativo. El mensaje del embajador, acompañado de las etiquetas #JuntosLogramosMás y las banderas de México y Estados Unidos, buscó subrayar la colaboración entre ambos gobiernos en materia de seguridad marítima y control migratorio.

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El operativo que originó el reconocimiento

El rescate que motivó la reacción de Johnson tuvo lugar el 26 de septiembre, cuando la Semar informó que había rescatado a 45 personas de nacionalidad mexicana que eran trasladadas de forma ilegal hacia Estados Unidos a bordo de dos embarcaciones tipo yate.

El operativo fue realizado por la Armada de México a través de la Segunda Zona Naval, en inmediaciones de Ensenada, Baja California. Según el comunicado oficial, la intervención se derivó de labores de inteligencia que permitieron ubicar las embarcaciones durante un recorrido de patrullaje de vigilancia marítima.

El grupo rescatado estaba compuesto por 41 hombres, una mujer y tres menores de edad, todos de nacionalidad mexicana, quienes viajaban apretujados en los yates interceptados. La Semar detalló que, además de las personas, en las embarcaciones se transportaban aproximadamente mil 850 litros de combustible diésel, almacenados en 23 bidones.

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Parte de los migrantes localizados en las embarcaciones. Crédito: Especial

Debido a esta carga de combustible, tanto las embarcaciones como sus ocupantes debieron ser conducidos a puerto para continuar con el procedimiento correspondiente. La dependencia precisó que el hallazgo del diésel se dio de forma simultánea al rescate de las víctimas, dentro del mismo operativo de vigilancia marítima.

Detenciones y atención a las víctimas

Durante la intervención, elementos de la Armada de México detuvieron a cinco presuntos infractores de la ley por su posible vínculo con las operaciones de tráfico ilegal de personas y de hidrocarburos con destino a Estados Unidos. Las dos embarcaciones y su carga, tanto humana como de combustible, fueron conducidas a puerto para continuar con las diligencias correspondientes.

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Al arribo a las instalaciones navales, personal de Sanidad Naval brindó atención médica a los 45 rescatados, quienes se encontraban en buen estado de salud, de acuerdo con el reporte oficial. La dependencia no reportó lesiones ni condiciones de salud que ameritaran hospitalización entre los rescatados.

Binomio canino de la Semar inspeccionando una de las embarcaciones. Crédito: Especial

Posteriormente, tanto las víctimas como los cinco detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Ensenada. Ahí se realizaron las diligencias correspondientes para determinar las responsabilidades penales derivadas del presunto traslado ilegal de personas y de hidrocarburos hacia territorio estadounidense.

El contexto de la vigilancia marítima

La Semar subrayó que este tipo de operativos forman parte de sus labores permanentes de vigilancia en aguas y costas nacionales, con el objetivo declarado de combatir actividades delictivas relacionadas con el tráfico de personas y de combustibles en el mar.

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La dependencia, a cargo de Raymundo Pedro Morales Ángeles, indicó a través de un comunicado que con estas acciones la Secretaría de Marina reitera su compromiso de combatir frontalmente las actividades delictivas en el mar, con el objetivo de preservar la seguridad interior y salvaguardar la integridad de las personas en las costas y aguas nacionales.