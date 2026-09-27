Eduin Caz desmiente ataques a Mariana Ochoa y responde al supuesto “apadrinamiento” a Ese Pérez en La Casa de los Famosos México

Eduin Caz desmintió haber atacado a Mariana Ochoa y aclaró que su respaldo a Ese Pérez es únicamente por amistad. (Redes Sociales)

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El cantante Eduin Caz desmintió los ataques atribuidos a su persona contra Mariana Ochoa y reaccionó con ironía sobre el presunto financiamiento a favor de su amigo Ese Pérez en La Casa de los Famosos México.

El vocalista de Grupo Firme utilizó sus redes sociales para aclarar la difusión de una captura de pantalla manipulada donde supuestamente insultaba a la exintegrante de OV7.

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La imagen falsa circuló tras comentarios emitidos dentro del reality sobre votaciones pagadas.

En plataformas digitales, la imagen alterada mostraba expresiones ofensivas hacia la cantante y aseguraba que el músico contaba con presupuesto suficiente para comprar votos.

La publicación atribuía falsamente al intérprete frases dirigidas a desacreditar a los participantes de la competencia.

Frente a la viralización del contenido, el artista Eduin Caz fijó su posición mediante un video publicado en sus historias de Instagram.

En la grabación precisó que nunca realizó dicha publicación y rechazó cualquier tipo de agresión verbal contra las concursantes del reality.

El vocalista de Grupo Firme respondió con ironía a los rumores de "apadrinamiento" pidiendo apoyo al público en redes sociales. (Redes Sociales)

Eduin Caz rechazó acusaciones y desmintió publicación manipulada

El líder de Grupo Firme marcó distancia de la polémica en redes sociales. El cantante afirmó que no participa en el reality y precisó que el conflicto entre los habitantes no le pertenece.

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“Me acaban de enseñar esta nota, que yo le tiro a la señora Mariana, jamás en la vida, no es mi problema, yo no estoy en el concurso”, declaró el líder de Grupo Firme.

El intérprete sostuvo que defiende a sus amistades sin necesidad de recurrir a insultos ni esconderse detrás de perfiles falsos.

Manifestó que asume la responsabilidad de sus actos y que no acepta que utilicen su nombre para difundir falsedades.

“Yo defiendo a un amigo, pero jamás voy a faltarle al respeto a una persona, menos a una dama”, afirmó Eduin Caz al enfatizar que no forma parte de las dinámicas del reality ni tiene interés en confrontar a los integrantes.

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El cantante de música regional mexicana recordó a la audiencia que el programa debe percibirse como un entretenimiento sin apasionamientos extremos. Pidió a los espectadores mantener la calma ante las tensiones surgidas en las etapas decisivas del juego.

“Recuerden que este es un juego y hay que tomarlo a diversión, el que está concursando es mi amigo, no yo, yo lo apoyo hasta la muerte, pero tampoco voy a faltarle al respeto a esta persona”, agregó el músico en su mensaje.

El líder de Grupo Firme marcó distancia de la polémica en redes sociales. (Captura de pantalla )

La controversia por el presunto apadrinamiento a Ese Pérez

El origen de la polémica surgió de una conversación sostenida entre Mariana Ochoa y Ernesto Laguardia en los vestidores del foro.

Durante la charla, la cantante insinuó que un competidor recibía apoyo económico externo para asegurar su permanencia.

La participante cuestionó que un competidor salvado en votaciones previas mantuviera ese nivel de respaldo sin un presupuesto financiero considerable.

Aunque no pronunció nombres propios, la audiencia en redes sociales vinculó sus palabras con la participación de Ese Pérez.

“Tú crees que a alguien lo están apadrinando, yo no creo que si ya gastaron el fin de semana pasado, no creo que vuelvan a gastar en este, no hay presupuesto que te alcance para tanto”, comentó Mariana Ochoa en la transmisión en vivo del reality.

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Las especulaciones en plataformas digitales se multiplicaron con rapidez y señalaron al líder de Grupo Firme como la figura señalada tras las afirmaciones de la cantante.

Los seguidores del reality atribuyeron al músico la supuesta compra de votos mediante plataformas digitales.

Eduin Caz respondió a las insinuaciones con humor y compartió una historia en Instagram para dirigirse a sus seguidores. Con tono sarcástico, solicitó apoyo directo en las votaciones oficiales para evitar la salida del influencer Jesús Ángel Pérez.

“Plebada, todos a votar por el Pérez porque ya se me acabó la feria para apadrinarlo. Échenme la mano, paro”, escribió el cantante en su perfil oficial al burlarse de los rumores sobre un supuesto financiamiento multimillonario.

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Eduin Caz respondió a las insinuaciones con humor y compartió una historia en Instagram para dirigirse a sus seguidores. (Captura de pantalla )

El apoyo a Ese Pérez dentro de La Casa de los Famosos México 2026

La amistad entre el vocalista y el influencer Ese Pérez comenzó antes del inicio del reality. Durante el desarrollo de la competencia, el cantante acudió a las afueras de la instalación para llevar música en vivo el día del cumpleaños del participante.

El gesto del músico reafirmó la cercanía entre ambos y provocó que parte de la audiencia atribuyera el avance del creador de contenido al respaldo del cantante. La presencia del artista en las inmediaciones generó amplia conversación en redes sociales.

Jesús Ángel Pérez, conocido públicamente como Ese Pérez, enfrenta la nominación en la etapa semifinal del reality junto a Brianda Deyanara, Ernesto Laguardia y Memo Schutz. Su permanencia depende del voto directo emitido por el público en los canales autorizados.

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La nominación del influencer provocó movilizaciones en comunidades virtuales de seguidores de Grupo Firme. Los fanáticos del grupo compartieron enlaces de votación y llamados a respaldar al participante antes del cierre de las votaciones en ViX.

El reality La Casa de los Famosos México avanza hacia sus emisiones finales de la cuarta temporada con un grupo reducido de competidores. La votación del público determinará el destino de los nominados a las puertas de la gran final.

Ese Pérez, enfrenta la nominación en la etapa semifinal del reality junto a Brianda Deyanara, Ernesto Laguardia y Memo Schutz. (@LaCasaFamososMx)

Mariana Ochoa, Karina Torres, Yahir y Gema Garoa aseguraron previamente su lugar entre los finalistas de la competencia. Los cuatro participantes consiguieron su pase directo mediante dinámicas internas del reality.

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El público emite su voto a través de la plataforma digital de Vix, para definir el resultado de la última gala de eliminación. El sistema oficial contabilizó únicamente los sufragios registrados en sus canales habilitados.

Las publicaciones emitidas por Eduin Caz concluyeron las aclaraciones respecto al presunto conflicto con los habitantes de la casa. El vocalista continuó con sus actividades profesionales y presentaciones agendadas en su gira internacional por Europa.