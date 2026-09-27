Secretario de Salud presume avances ante las Naciones Unidas pese a la muerte de 5 recién nacidos en hospital del IMSS de Durango

David Kershenobich, estuvo en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Crédito: X/ @DKershenobich

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El secretario de Salud (Ssa), David Kershenobich, estuvo en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, Estados Unidos, para presumir los “avances y prioridades” de México en materia de salud reproductiva, materna, neonatal e infantil.

La visita del funcionario federal a la sede ONU contrasta con lo ocurrido hace unos días en el Hospital General de Zona 1 de Durango, lugar en el que murieron cinco recién nacidos, presuntamente, por una bacteria.

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Secretario de Salud presume avances ante las Naciones Unidas

Kershenobich viajó a Manhattan para participar en la semana de alto nivel de la 81 Asamblea General de la ONU, donde anunció la realización del Foro Global sobre Supervivencia Materna e Infantil, que se celebrará del 2 al 4 de marzo de 2027 en la Ciudad de México.

La Secretaría de Salud informó, mediante un comunicado, que el foro forma parte de los esfuerzos de nuestro país para fortalecer la cooperación internacional. El objetivo es contribuir a la reducción de la mortalidad materna e infantil.

México, España, Indonesia, Sudáfrica y Brasil organizarán el encuentro. Participarán también el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), UNICEF, la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Fundación Gates y la Fundación Carlos Slim.

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David Kershenobich, estuvo en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Crédito: X/@DKershenobich

Secretario comparte “experiencia” de México en “políticas de atención y prevención”

Por otro lado, la Ssa informó, durante el panel “Financiamiento de la salud de mujeres, niñas, niños y adolescentes en tiempos de austeridad”, organizado por la Red Global de Líderes (GLN), que el secretario Kershenobich “destacó la importancia de mantener y fortalecer las acciones dirigidas a estas poblaciones, particularmente en contextos de restricciones presupuestarias y compartió la experiencia de México en la implementación de políticas de prevención y atención”.

Además, el funcionario federal participó en el encuentro “Supervivencia materna e infantil”, organizado por el Centro Global para la Diplomacia de la Salud. En espacio, habló de las acciones que pueden impulsarse desde los países para fortalecer está agenda a nivel internacional.

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Por otro lado, en una sesión del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con la participación de UNFPA, UNICEF, la OMS, OPS y la Fundación Gates, el funcionario presentó los avances y prioridades de México en materia de salud reproductiva, materna, neonatal e infantil, así como las perspectivas de cooperación internacional.

Como representante del sector salud en México, David Kershenobich compartió las acciones que se desarrollan a través del Programa de los 1000 Días y la estrategia de nutrición, orientadas a fortalecer la atención durante etapas fundamentales para la salud de mujeres, niñas y niños.

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Ante la ONU aún con la muerte de cinco bebés Durango

Las presentaciones del titular de la Ssa sobre salud neonatal ante los países integrantes de las Naciones Unidas ocurrieron a la par del escándalo en México por el fallecimiento de cinco recién nacidos que estaban en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General de Zona número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Durango.

David Kershenobich, estuvo en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Crédito: @DKershenobich

Los padres de los menores fallecidos ya interpusieron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por las presuntas irregularidades en torno a la muerte de sus hijos.

“Estamos frente a una atrocidad”, declaró uno de ellos a la prensa.

Zoé Robledo ofrece disculpas a los padres

Mientras que ayer, el director del IMSS, Zoé Robledo, viajó a Durango y se reunió con cuatro familias de los cinco bebés fallecidos.

Durante el encuentro, según el abogado de los padres, el funcionario federal les ofreció disculpas y se comprometió a tener otro encuentro dentro de dos semanas, aunado a una serie de apoyos y una investigación independiente a la de la FGR.

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Resulta contrastante que el secretario de Salud hable de maternidad ante la ONU, cuando, en México, murieron cinco recién nacidos en un hospital del IMSS de Durango.