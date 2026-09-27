México

Grecia Quiroz destaca gira en California tras reunirse con empresarios y líderes michoacanos

La alcaldesa de Uruapan se encuentra en una gira de trabajo en Estados Unidos para reunirse con connacionales mexicanos

La alcaldesa de Uruapan resaltó en redes sociales el encuentro con mujeres comerciantes en California, este fin de semana se encuentra de gira en Estados Unidos para llevar a cabo distintas reuniones con la comunidad mexicana. (FB: Grecia Quiroz)

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Luego de que hace unos días la alcaldesa de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz, anunciara que cuenta con visa para viajar a Estados Unidos, este fin de semana encabezó un encuentro con connacionales michoacanos en California donde destacó el tema de comercio del municipio que encabeza.

Este fue el motivo del viaje de Grecia Quiroz en California

A través de sus redes sociales y de las del municipio, se destacó la reunión que tuvo en Los Ángeles, donde tuvo acercamiento con empresarios mexicanos, líderes michoacanos y representantes de la comunidad radicada en California.

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El diálogo se centró en la “vocación productiva de Uruapan y dialogó sobre oportunidades de vinculación comercial, inversión y promoción turística que contribuyan al desarrollo del municipio”.

La dirigente del Movimiento del Sombrero visitó un mercado en Oxnard, donde se encuentran comerciantes connacionales, a quienes destacó por el trabajo que realizan en Estados Unidos.

“Hoy hay un gran compromiso mío, porque venir aquí no es venir de paseo ni mucho menos, es venir y conocerlos, venir a escucharlos, porque creo yo que todos y cada uno de ellos, detrás de ellos hay familias y detrás de ellos hay preocupación por lo que estamos viviendo, no solamente en Michoacán”, recalcó la presidenta municipal a través de un video en su cuenta de Facebook.

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Grecia Quiroz destaca gira en California tras reunirse con empresarios y líderes michoacanos. (Foto: Uruapan Gobierno Municipal)
Grecia Quiroz destaca gira en California tras reunirse con empresarios y líderes michoacanos. (Foto: Uruapan Gobierno Municipal)

La gira de la alcaldesa fue organizada tras la invitación de Casa AJUA, organización de michoacanos que buscan realizar encuentros para abrir paso a distintas oportunidades de colaboración con las comunidades de origen de las personas migrantes.

Cabe destacar que, la alcaldesa se encuentra acompañada del diputado Carlos Bautista Tafolla, quien aseguró que buscarán conocer sus inquietudes y opciones para que puedan invertir con seguridad, tras cuestionar que el Gobierno de Michoacán reciba remesas sin atender sus principales demandas.

Viaje de Quiroz se da entre rumores de ser la candidata de la oposición en Michoacán

El viaje de Grecia Quiroz se enmarca en un momento en el que su nombre ha comenzado a resaltar rumbo a los comicios de 2027. Su presencia pública y las actividades que ha desarrollado en los últimos meses la han colocado en el foco de la conversación política, en un escenario donde distintos perfiles comienzan a perfilarse de cara al próximo proceso electoral.

El viaje representa así una oportunidad para observar los movimientos y la agenda de Quiroz, mientras su figura gana visibilidad y se incorpora al debate sobre los posibles escenarios políticos que se definirán rumbo al próximo año.

Grecia Quiroz destaca gira en California tras reunirse con empresarios y líderes michoacanos. (Foto: Uruapan Gobierno Municipal)
Grecia Quiroz destaca gira en California tras reunirse con empresarios y líderes michoacanos. (Foto: Uruapan Gobierno Municipal)

En mayo de este año, la política michoacana Grecia Quiroz se destapó como aspirante a la gubernatura de Michoacán. En entrevista con El País, la edil confirmó sus intenciones y afirmó que en la entidad “gobierna el crimen organizado”, una declaración con la que buscó posicionarse como la única figura capaz de enfrentar a los poderes fácticos desde fuera de los partidos tradicionales.

Quiroz construyó su candidatura al margen de las estructuras partidistas, con una identidad regionalista reforzada por un brazo digital que meses antes había consolidado.

Su gestión en Uruapan se distingue por una retórica de confrontación contra lo que ella misma denomina la “vieja política”, un discurso que en su momento representó un desafío directo para los bloques de poder asentados en Morelia.

Grecia Quiroz destaca gira en California tras reunirse con empresarios y líderes michoacanos. (Foto: Uruapan Gobierno Municipal)
Grecia Quiroz destaca gira en California tras reunirse con empresarios y líderes michoacanos. (Foto: Uruapan Gobierno Municipal)

Al reconocer de manera abierta el control territorial del crimen organizado en la entidad, la entonces alcaldesa se colocó en una posición de vulnerabilidad política y personal. Pese a ello, su equipo sostuvo que el respaldo popular sería el sostén de una campaña que, según adelantó la propia Quiroz, no se basaría en discursos amables sino en la exposición de realidades incómodas para el estado.

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