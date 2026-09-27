Huracán Polo: impresionante video revela el momento en que cazatormentas entran al ojo del huracán

(NOAA)

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El Huracán Polo volvió a llamar la atención por la intensidad de sus vientos, pero esta vez no fue una imagen satelital la que permitió dimensionar la fuerza del ciclón, sino un video grabado desde el interior de un avión cazahuracanes.

Las imágenes muestran el momento en que la aeronave atraviesa la pared del ojo, una de las zonas más violentas de un huracán, antes de alcanzar el centro del sistema.

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La grabación rápidamente comenzó a circular en redes sociales debido a la manera en que se mueve el avión durante el trayecto, con fuertes sacudidas que permiten observar desde una perspectiva poco habitual las condiciones que enfrenta una tripulación durante una misión de reconocimiento.

Así fue el ingreso de los cazatormentas al ojo de Polo

El material muestra al avión P-3 Kermit, utilizado por los Hurricane Hunters de la NOAA, mientras atraviesa la estructura interna de Polo. En los primeros momentos del video, el movimiento de la aeronave es particularmente intenso.

Las turbulencias provocan constantes sacudidas y hacen evidente que el avión está atravesando una zona de gran actividad dentro del huracán.

Las imágenes se volvieron tendencia en redes (NOAA)

La escena corresponde al cruce de la pared del ojo, donde se concentran algunos de los vientos más fuertes del ciclón.

En el caso de Polo, el sistema llegó a registrar vientos máximos sostenidos de 180 millas por hora, equivalentes a aproximadamente 285 kilómetros por hora, durante su etapa de mayor intensidad.

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El Centro Nacional de Huracanes informó que esas mediciones estuvieron asociadas con una presión central extremadamente baja, obtenida con apoyo de una aeronave de reconocimiento de NOAA.

Por eso, el video resulta particularmente llamativo: no se trata únicamente de observar las nubes desde el exterior, sino de apreciar cómo cambia la experiencia dentro de la aeronave mientras ésta atraviesa la zona más complicada del sistema.

Después de las fuertes sacudidas aparece una transformación evidente. Una vez que el avión consigue atravesar la pared y llegar al ojo de Polo, las condiciones se vuelven considerablemente más tranquilas.

Esta transición es una de las características más conocidas de los huracanes intensos: alrededor del ojo se encuentra la pared con las condiciones más severas, mientras que en el centro puede existir una zona relativamente calmada.

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El material también permite apreciar parte del llamado efecto estadio, una estructura en la que las paredes del ojo se inclinan hacia afuera conforme aumenta la altura.

Para quienes observan las imágenes desde la aeronave, esto puede generar la sensación de encontrarse dentro de una enorme estructura circular formada por nubes.

La intensidad de las sacudidas explica buena parte de la repercusión que tuvo el video.

Más allá de los números registrados por los instrumentos meteorológicos, las imágenes ofrecen una referencia visual de lo que significa atravesar un huracán de estas características.

Marina despliega mil 400 elementos ante el avance de Polo

Mientras las imágenes de los cazatormentas muestran la fuerza que puede alcanzar el fenómeno en mar abierto, en México las autoridades mantienen medidas preventivas ante los efectos que puede generar Polo.

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La Secretaría de Marina activó acciones dentro de la fase de prevención y desplegó alrededor de mil 400 elementos para atender posibles afectaciones relacionadas con el huracán.

El operativo forma parte de las acciones contempladas para proteger a la población y mantener capacidad de respuesta en las zonas que pudieran registrar condiciones adversas.

Este despliegue ocurre mientras Polo continúa como un sistema de gran intensidad y mantiene bajo vigilancia a la región del Pacífico mexicano.

En el aviso emitido durante la mañana del 26 de septiembre, el Centro Nacional de Huracanes señaló que Polo se desplazaba hacia el oeste-noroeste con vientos máximos sostenidos de 160 millas por hora, equivalentes a unos 260 kilómetros por hora, y una presión central estimada de 922 milibares.

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En ese momento, el pronóstico contemplaba condiciones peligrosas para Baja California Sur.

La situación también ha requerido mantener especial atención sobre las condiciones marítimas, el oleaje y las lluvias asociadas al sistema.

Aunque la trayectoria y la intensidad de un huracán pueden cambiar, la cercanía de Polo con territorio mexicano mantiene activas las medidas de vigilancia y prevención.

El video de los cazatormentas adquiere así una dimensión adicional. Mientras desde tierra se siguen las trayectorias, alertas y pronósticos, desde el interior de un P-3 de NOAA las imágenes permiten observar directamente el contraste entre la violencia de la pared del ojo y la calma relativa que aparece después de atravesarla.

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El fenómeno continúa bajo vigilancia y las autoridades mantienen sus protocolos preventivos ante los posibles efectos de Polo.

Las imágenes del vuelo, por su parte, se han convertido en una de las representaciones más impactantes de la intensidad que puede alcanzar un huracán y de las condiciones que enfrentan los equipos encargados de estudiarlo directamente.