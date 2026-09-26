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EN VIVO | Clima en México hoy 26 de septiembre: ¿cuál es la ruta del huracán Polo y qué estados afectará?

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05:55 hsHoy
Infografía con tablas de datos sobre el clima y dos mapas que muestran la ubicación y trayectoria prevista del huracán Polo en la costa de México
Un reporte del Servicio Meteorológico Nacional informa que el huracán Polo alcanzó la categoría 5 frente al Pacífico mexicano con vientos de 260 kilómetros por hora. (Conagua clima)

Clima en México hoy 26 de septiembre

El pronóstico del clima en México para este sábado 26 de septiembre estará marcado por la trayectoria del huracán de categoría mayor Polo, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Polo se ubicará al suroeste de las costas de Jalisco, con lluvias muy fuertes en Nayarit y precipitaciones fuertes en Baja California Sur, Sinaloa, Jalisco, Colima y Michoacán. También se prevé oleaje de hasta 3 metros en costas de Baja California Sur, Nayarit y Jalisco.

El monzón mexicano favorecerá lluvias muy fuertes en Chihuahua y fuertes en Sonora y Durango.

En el sur y sureste, habrá lluvias puntuales intensas en Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz. Para el domingo, Polo se desplazará al suroeste de Baja California, con lluvias fuertes a muy fuertes en Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit.

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