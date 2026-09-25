México

IMSS concluye observación de cultivos por casos de Klebsiella en Durango: muestras de los bebés fallecidos fueron enviadas a CDMX

A las muestras se les realizará la secuenciación genética de Klebsiella pneumoniae

Hospital en Tunja halló a tres personas en el centro médico que fueron afectadas por la infección Klebsiella pneumoniae
Mandan muestras a la CDMX para realizarles la la secuenciación genética de Klebsiella pneumoniae (crédito iStock)
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El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó avances en la investigación de los casos registrados en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General de Zona (HGZ) No. 1, en Durango, donde continúa la vigilancia epidemiológica tras los fallecimientos de cinco recién nacidos reportados en semanas recientes.

De acuerdo con una tarjeta informativa emitida este 24 de septiembre, concluyó el periodo de observación de los cultivos que permanecían pendientes correspondientes a los bebés que compartieron la unidad hospitalaria.

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El IMSS señaló que las muestras fueron enviadas a la Ciudad de México para realizar la secuenciación genética de la bacteria Klebsiella pneumoniae.

El objetivo de este procedimiento es obtener información que permita establecer las características genéticas de la bacteria detectada en los casos bajo investigación.

El Instituto indicó que dará a conocer los resultados de estos estudios en cuanto estén disponibles.

Cultivos ambientales no detectan Klebsiella

Los padres de los cinco recién nacidos que murieron en un hospital del IMSS de Durango presentarán una denuncia ante la FGR. Crédito: x / @elalbertomedina
Los padres de los cinco recién nacidos que murieron en un hospital del IMSS de Durango presentarán una denuncia ante la FGR. Crédito: x / @elalbertomedina

Como parte de las acciones de vigilancia, el IMSS informó que hasta este momento los cultivos ambientales realizados en las instalaciones de la UCIN no han reportado presencia de Klebsiella pneumoniae.

La institución precisó que la vigilancia epidemiológica continúa de manera permanente y que, hasta este jueves 24 de septiembre, no se ha presentado ningún otro caso asociado.

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Pese a estos resultados, la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales permanece cerrada a nuevos ingresos, como parte de las medidas implementadas mientras continúan las investigaciones y el seguimiento epidemiológico.

La situación en el HGZ No. 1 de Durango comenzó a generar atención después de que se reportaran fallecimientos de los recién nacidos que permanecían bajo atención médica en la unidad. Las autoridades sanitarias mantienen distintas líneas de investigación para determinar las circunstancias relacionadas con los casos.

IMSS atiende requerimientos de la Fiscalía General de la República

Primer plano del torso de una persona con chamarra azul marino que lleva un escudo bordado de la Fiscalía General de la República de México y un parche con las letras FGR.
FGR dio al IMSS requerimientos tras la demanda realizada por los padres afectados (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto también informó que atendió los requerimientos formulados por la Fiscalía General de la República (FGR), derivados de una denuncia relacionada con los hechos registrados en el hospital.

El IMSS aseguró que colaborará con las autoridades con plena apertura y transparencia para contribuir al esclarecimiento de los hechos.

La participación de la autoridad ministerial forma parte de las acciones que se desarrollan de manera paralela a la vigilancia epidemiológica y a los estudios de laboratorio.

Mientras avanzan las investigaciones, el Instituto reiteró que continuará proporcionando información conforme se obtengan nuevos resultados de los análisis realizados a las muestras.

Mantienen atención a las familias

El IMSS también informó que, a través del titular de la Unidad de Derechos Humanos, Jorge Marengo, mantiene atención personalizada para las familias que así lo deseen.

La institución señaló que este acompañamiento forma parte de las acciones dirigidas a mantener comunicación con los familiares de los recién nacidos involucrados en los casos.

Por ahora, uno de los principales resultados pendientes es la secuenciación genética de las muestras enviadas a Ciudad de México. El análisis permitirá contar con mayor información sobre la bacteria Klebsiella pneumoniae y su posible relación con los casos investigados.

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