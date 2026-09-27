Roberto Velasco concluye participación en la Asamblea de la ONU tras encuentro con Guterres: coinciden en retos a nivel internacional

Roberto Velasco concluye participación en la Asamblea de la ONU tras encuentro con Guterres. (SRE)

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Este sábado 26 de septiembre de 2026, el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, concluyó su participación en la 81va Asamblea General de las Naciones Unidas con un encuentro con el secretario general António Guterres, en el que ambos coincidieron en los retos que enfrenta la comunidad internacional, desde el cambio climático hasta el surgimiento de nuevas confrontaciones armadas.

La reunión, celebrada en la sede de la organización en Nueva York, marcó el cierre de una agenda que el canciller mexicano construyó a lo largo de una semana con encuentros bilaterales, foros de derechos humanos y su intervención en el Debate General.

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Secretario de la ONU destaca compromisos de México

Guterres reconoció el compromiso de México con el derecho internacional y sus aportaciones al proceso de reforma conocido como ONU80, mientras Velasco destacó el trabajo del secretario general durante sus mandatos frente a un escenario cada vez más complejo. Los dos funcionarios hicieron votos por la solución pacífica de los conflictos y la igualdad jurídica entre los estados.

Al cierre del encuentro, el secretario General de la ONU envió saludos a la presidenta Claudia Sheinbaum y refrendó su agradecimiento por las contribuciones mexicanas al multilateralismo, no solo como integrante de la comunidad de naciones sino como socio de la organización.

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Entre la diplomacia económica y los derechos humanos

Roberto Velasco se reunió con la activista Malala Yousafzai, con quien diálogo sobre derechos de mujeres y niñas. (@r_velascoa)

Antes de llegar al encuentro con Guterres, el canciller abrió su estancia en Nueva York el pasado 20 de septiembre, con un desayuno de trabajo del Foro Económico de Qatar, donde conversó con el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, primer ministro y canciller catarí, sobre posibles proyectos de inversión en México.

Días después, Velasco se reunió con la activista pakistaní Malala Yousafzai en la sede de la Misión Permanente de México ante la ONU. La conversación giró en torno a la cooperación entre gobiernos y sociedad civil para proteger los derechos de mujeres y niñas, y el canciller compartió los avances del gobierno mexicano en el combate a la discriminación de género.

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Entre los temas que marcaron su itinerario en Nueva York estuvieron:

El acercamiento con Qatar en materia de inversión y cooperación bilateral.

El diálogo con Malala Yousafzai sobre derechos de mujeres y niñas.

Su participación en el Grupo Núcleo LGBTI , que México co-preside con Noruega.

Su intervención en el Debate General , en representación de la presidenta Sheinbaum.

El encuentro final con Guterres, que cerró su paso por la Asamblea.

La participación de Velasco en el foro LGBTI genera cuestionamientos internos

Roberto Velasco durante su participación en conversatorio sobre temas LGBT en la ONU

La presencia del canciller en la mesa de diálogo a favor de los derechos de las personas LGBTIQ+, celebrada el lunes en las instalaciones de la ONU, provocó críticas que el propio funcionario calificó de retrógradas en su cuenta de X. Velasco sostuvo que defender la no discriminación forma parte de la Constitución mexicana y de la Carta de la ONU.

La presidenta Sheinbaum salió en defensa del canciller durante su conferencia matutina del 23 de septiembre y pidió no confundir esa participación con su intervención formal ante la Asamblea, programada para el viernes siguiente.

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La mandataria aprovechó también para explicar su propia ausencia en Nueva York: “hay momentos donde uno decide ir y no ir”, dijo, y confirmó que asistirá al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico en China durante noviembre.

El discurso ante la Asamblea general destaca la caída de homicidios y el liderazgo femenino

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), participó en la sesión de debate de la Asamblea General de la ONU este 25 de septiembre de 2026, donde resaltó la política de igualdad sustantiva en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. (Crédito: Canal Once)

En su intervención del 25 de septiembre ante el Debate General, Velasco reportó que los homicidios dolosos en México cayeron 51% en 22 meses, hasta julio de este año, resultado que atribuyó a una estrategia de seguridad con enfoque integral y sin renunciar a los derechos humanos.

El canciller evitó mencionar directamente a Estados Unidos como socio de esa cooperación, pese a compartir más de 3 mil kilómetros de frontera.

El funcionario también llevó a la Asamblea el mensaje de que “también en las Naciones Unidas es tiempo de mujeres” y respaldó un liderazgo femenino al frente de la Secretaría General, cargo que quedará vacante tras la conclusión del mandato de Guterres el 31 de diciembre.

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Citó al diplomático Alfonso Reyes para sostener que México “no necesita adaptar su política exterior a la Carta de las Naciones Unidas” porque, según dijo, “la lleva escrita en su Constitución”.

Velasco enmarcó la llegada de Sheinbaum a la presidencia como parte de una transformación de género que atraviesa las políticas públicas del gobierno mexicano, con un gabinete paritario y una reforma constitucional de igualdad sustantiva.