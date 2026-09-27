México

Detienen a seis en Ixtapaluca durante Operativo Otomí: entre ellos hay un menor de edad

Autoridades aseguraron un arma artesanal, un cuchillo y más de 100 envoltorios con posibles drogas

Detenidos Ixtapaluca Edomex Operativo Otomí Seguridad
Detenidos en Ixtapaluca, Edomex tras Operativo Otomí (SSEM)
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Seis personas fueron detenidas en Ixtapaluca, Estado de México, entre ellas un menor de edad, durante una intervención del Operativo Otomí que permitió asegurar un arma de fabricación artesanal, un cuchillo y diversos envoltorios con posibles sustancias ilícitas.

La detención ocurrió en la colonia Alfredo del Mazo, sobre la avenida Del Canal, donde elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), en coordinación con personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y policías municipales, realizaban patrullajes de vigilancia.

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De acuerdo con las autoridades, los agentes observaron a dos hombres sentados en la banqueta. Al percatarse de la presencia policial, ambos se levantaron y corrieron hacia el interior de un establecimiento, situación que generó una sospecha objetiva razonada entre los uniformados.

Los policías descendieron de las unidades y les marcaron el alto mediante comandos verbales para realizar controles preventivos. Sin embargo, según el reporte oficial, los individuos guardaron silencio cuando fueron cuestionados sobre qué pretendían introducir al negocio y se negaron a ser inspeccionados.

Aseguran arma artesanal y posibles drogas

Decomiso Detenidos Ixtapaluca Edomex Operativo Otomí Seguridad (SSEM)
Decomiso Detenidos Ixtapaluca Edomex Operativo Otomí Seguridad

Durante una revisión de seguridad, los elementos localizaron entre las pertenencias de uno de los hombres un artefacto metálico con características de un arma de fuego de fabricación artesanal, el cual llevaba fajado en la cintura.

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Ante el comportamiento de los dos individuos y la sospecha de que dentro del establecimiento podrían encontrarse más indicios, las fuerzas de seguridad ingresaron al inmueble para realizar una inspección.

En el interior localizaron a otras cuatro personas, quienes, de acuerdo con el reporte, manipulaban diversos envoltorios colocados en tres mochilas de color negro.

Como resultado de la revisión fueron asegurados un cuchillo de un solo filo y un cartucho útil, además de 97 envoltorios con una sustancia sólida cristalina con características similares a la droga conocida como cristal.

También fueron localizados siete empaques de papel, 107 bolsas de plástico y 12 tubos de diferentes colores que contenían cigarrillos con hierba verde y seca, con características propias de la marihuana.

Entre los objetos asegurados se reportaron además 2.74 kilogramos de posibles sustancias ilícitas y una báscula gramera.

Entre los detenidos hay un menor de edad

Operativo Otomí Seguridad Edomex motocicletas autos SSEM
Operativo Otomí Seguridad motocicletas autos SSEM (Gob. Edomex)

Tras el hallazgo, los agentes detuvieron a seis personas: Armando “N”, de 18 años; Daniel “N”, de 29; Guadalupe “N”, de 32; Alan “N”, de 37; Miguel “N”, de 43, y un menor de edad.

La FGJEM realizó el aseguramiento del establecimiento, mientras que los detenidos fueron informados sobre los derechos que les otorga la ley.

Posteriormente, las seis personas, junto con el arma artesanal, el cuchillo, el cartucho, los envoltorios y los demás indicios asegurados, fueron trasladadas y presentadas ante la Agencia del Ministerio Público con sede en Ixtapaluca.

La Fiscalía inició la carpeta de investigación correspondiente para determinar la situación jurídica de los detenidos y establecer las responsabilidades que correspondan conforme al avance de las indagatorias.

Las autoridades señalaron que las acciones forman parte del Operativo Otomí, estrategia de seguridad desplegada en distintos municipios del Estado de México mediante la coordinación de instituciones estatales, federales y municipales.

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