México

CDMX recibirá RECONEXIÓN, una experiencia inmersiva de meditación con cupo limitado

La experiencia, impulsada por el método M·T·M, combinará respiración consciente, sonido en vivo y movimiento guiado en Inspark

Personas sobre esterillas usas auriculares verdes en una habitación con velas encendidas en el suelo y luz ambiental morada.
El encuentro tendrá lugar en Inspark, ubicado en el primer piso de Plaza Carso, en Polanco, a partir de las 20:00 horas. El acceso estará limitado a 100 personas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Ciudad de México inaugurará el 10 de octubre una propuesta de bienestar que combina meditación, respiración consciente, sonido y movimiento en un formato guiado de dos horas. Se trata de RECONEXIÓN, la primera edición pública de las M·T·M Immersive Series, un ciclo de experiencias diseñado para acercar herramientas de introspección a personas sin experiencia previa en estas prácticas.

El encuentro tendrá lugar en Inspark, ubicado en el primer piso de Plaza Carso, en Polanco, a partir de las 20:00 horas. El acceso estará limitado a 100 personas.

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M-T-M redes sociales

Cómo será la experiencia dentro de Inspark

RECONEXIÓN es una sesión guiada en vivo de aproximadamente dos horas que busca crear una pausa frente al ritmo cotidiano a través de meditación, respiración, estímulos sonoros y movimiento, con el objetivo de que los participantes recuperen la atención sin necesidad de contar con experiencia previa en este tipo de prácticas.

Cada participante contará con audífonos especiales de alta fidelidad y una propuesta de iluminación diseñada específicamente para la ocasión. El recorrido combinará técnicas de respiración, música y estímulos sonoros con la intención de que, durante ese tiempo, el celular, las notificaciones y las obligaciones de la rutina queden fuera del espacio.

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La experiencia estará encabezada por Jiangsu Wongpec, creador del método M·T·M (Medita, Transmuta, Manifiesta), quien contará con un staff profesional y con invitados especiales. Entre ellos figura Elena Estudillo, facilitadora de breathwork originaria de Guadalajara y creadora de Breath and Expand, además del músico Alessandro Valencia, encargado de sumar música en vivo a la sesión.

Se recomienda a los asistentes llevar ropa cómoda y tapete propio. Como parte de la experiencia, cada participante recibirá un antifaz.

El objetivo detrás de la premisa “Reconecta contigo”

Grupo de personas sentadas sobre esterillas con auriculares luminosos verdes y velas pequeñas sobre un suelo iluminado de morado
“No tienes que creer en nada. Tienes que experimentarlo. Vivimos hiperconectados con todo menos con nosotros mismos. RECONEXIÓN es un espacio para bajar la velocidad, soltar lo que traemos encima y recordar cómo se siente estar realmente presentes” (MTM/Youtube)

Bajo el lema “Desconéctate de todo. Reconecta contigo”, la propuesta plantea que las herramientas trabajadas durante la sesión puedan trasladarse posteriormente a situaciones cotidianas vinculadas con el trabajo, el descanso, la toma de decisiones y las relaciones personales, en especial en momentos donde el estrés dificulta recuperar la atención.

“No tienes que creer en nada. Tienes que experimentarlo. Vivimos hiperconectados con todo menos con nosotros mismos. RECONEXIÓN es un espacio para bajar la velocidad, soltar lo que traemos encima y recordar cómo se siente estar realmente presentes”, explicó Jiangsu Wongpec, creador del método M·T·M.

El objetivo declarado es contribuir al enfoque y la claridad mental, favorecer una mayor presencia en las relaciones personales y ofrecer herramientas de autorregulación frente a situaciones de estrés y reactividad. La propuesta entiende el bienestar como una práctica sostenida en el tiempo y no como una solución puntual.

El contexto de salud mental que enmarca la propuesta

La aparición de RECONEXIÓN coincide con un escenario donde la conversación sobre salud mental ha ganado terreno público. La Organización Mundial de la Salud calcula que más de mil millones de personas en el mundo conviven con alguna condición de salud mental, y estima que la depresión y la ansiedad generan en conjunto alrededor de 12 mil millones de jornadas laborales perdidas cada año a nivel global.

Otros informes recientes sobre el tema, como el de la firma Sapien Labs, señalan que las personas que enfrentan cuadros de angustia clínica pueden perder entre 18 y 23 días productivos al mes, una cifra que afecta de manera particular a los adultos jóvenes. En México, la depresión es considerada la principal causa de discapacidad laboral, mientras que la ansiedad representa una porción relevante del costo total de nómina para las empresas por pérdida de productividad.

Este panorama ha impulsado en la Ciudad de México la aparición de distintas propuestas de bienestar con formato inmersivo, desde encuentros de yoga con sound healing hasta experiencias sensoriales que combinan tecnología, música e introspección. RECONEXIÓN se suma a esa tendencia, aunque delimita su alcance: el comunicado de la organización aclara que la experiencia no pretende presentarse como una respuesta clínica, sino como una herramienta de autocuidado frente a un estilo de vida con cada vez menos espacios para detenerse.

En esa misma línea, M·T·M no se presenta como tratamiento de enfermedades ni como sustituto de atención médica o psicológica. Su enfoque está puesto en el desarrollo de capacidades personales y en la construcción progresiva de una práctica de bienestar sostenible.

Acceso, precios y vías de contacto

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los contenidos del método pueden seguirse en Instagram a través de la cuenta @medita_transmuta_manifiesta, y la información general de M·T·M se encuentra en metodomtm.com. La prensa y las relaciones públicas del evento son coordinadas por Agencia RADA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los accesos para RECONEXIÓN se encuentran disponibles con precio especial por tiempo limitado. Existe además una modalidad VIP que incluye un kit M·T·M para los asistentes.

Las entradas pueden adquirirse directamente a través de Inspark o mediante los canales de contacto de M·T·M. La información sobre la experiencia puede consultarse en meditatransmutamanifiesta.systeme.io/reconexion, mientras que los accesos están disponibles en inspark.com.mx/pages/reconexion.

Los contenidos del método pueden seguirse en Instagram a través de la cuenta @medita_transmuta_manifiesta, y la información general de M·T·M se encuentra en metodomtm.com. La prensa y las relaciones públicas del evento son coordinadas por Agencia RADA.

Qué es el método M·T·M y quién lo creó

Mujer con jersey gris sentada en un sillón, escuchando música con auriculares negros y los ojos cerrados, en una habitación con luz suave de ventana.
El acercamiento formal de Wongpec a la meditación comenzó en 1997, cuando se inició en la práctica de la Meditación Trascendental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

M·T·M, cuyas siglas corresponden a Medita, Transmuta, Manifiesta, es un método de entrenamiento interno creado por Jiangsu Wongpec a partir de años de exploración en meditación, respiración y sonido, junto con una formación certificada en técnicas de trabajo respiratorio. Su propuesta se articula en tres dimensiones: una mental, centrada en la atención y la claridad; una física, vinculada con la respiración y el movimiento; y una interior, relacionada con la intención y el propósito personal.

El acercamiento formal de Wongpec a la meditación comenzó en 1997, cuando se inició en la práctica de la Meditación Trascendental. Desde entonces profundizó en distintas disciplinas relacionadas con la respiración consciente, el estudio de la mente y la regulación del sistema nervioso, un recorrido que complementó recientemente con una certificación en breathwork por The Breath Act.

Su trayectoria como músico también incidió en el desarrollo del método: el trabajo con el sonido lo llevó a explorar la frecuencia y la vibración como herramientas vinculadas con la atención y los estados emocionales, un componente que hoy caracteriza a M·T·M.

Además de sus retiros y experiencias especiales, el método se imparte de manera presencial mediante sesiones grupales, encuentros individuales y programas corporativos adaptados a las características de cada participante o comunidad.

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