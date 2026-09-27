Hijo de un expresidente busca quedar en octava temporada de ‘La Más Draga’: quién es Tani Fernández (RS)

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Tani Fernández busca un lugar en la octava temporada de La Más Draga, el reality mexicano de competencia drag, durante las audiciones en vivo que se transmitirán este martes 29 de septiembre de 2026 a las 9:00 de la noche, hora del Centro de México.

La participación de la artista argentina atrae atención porque es descendiente del expresidente Alberto Fernández y por su trayectoria como Dyhzy en redes sociales, cosplay y drag.

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La producción de La Más Draga seleccionó a 33 aspirantes para llegar a la etapa presencial en Ciudad de México, después de superar el filtro de videos digitales. Las concursantes deberán competir frente al escenario para obtener uno de los lugares de la temporada regular.

Las audiciones no estarán abiertas al público general. La transmisión se verá en el canal oficial de YouTube de La Más Draga, aunque será necesario contar con una membresía del canal mediante la opción “Unirse”.

Las audiciones de ‘La Más Draga 8′ se transmitirán el 29 de septiembre

Las audiciones de La Más Draga 8: La Octava Cacería estaban programadas para el martes 22 de septiembre. La producción aplazó la emisión una semana y fijó la nueva fecha para este 29 de septiembre.

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El horario anunciado es 9:00 PM, tiempo del Centro de México. La etapa permitirá conocer en vivo a las aspirantes que buscan integrarse al elenco definitivo de la nueva entrega del programa.

El formato de audiciones reúne a artistas drag que ya pasaron una primera selección digital. La lista de 33 participantes fue difundida en las redes sociales oficiales de la producción, con nombres y fotografías de quienes avanzaron a la fase presencial.

Las audiciones de ‘La Más Draga 8′ se transmitirán el 29 de septiembre (RS)

Entre las aspirantes aparece Tani Fernández, conocida artísticamente como Dyhzy. Su nombre ha generado conversación entre seguidores del programa por su relación familiar con Alberto Fernández, quien fue presidente de Argentina entre 2019 y 2023.

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También figuran artistas como Gretelle Oficial, una de las participantes que fue mencionada entre los últimos nombres difundidos por la producción. Todas deberán presentarse ante el equipo del programa para buscar su ingreso a la competencia.

Dyhzy construye una carrera entre el drag, el cosplay y las redes sociales

Dyhzy es el nombre artístico de Tani Fernández Luchetti, artista drag, cosplayer e influencer de Argentina. Nació en el barrio de Belgrano, en Buenos Aires, y durante años fue conocida públicamente como Estanislao Fernández Luchetti.

Fernández adquiere mayor exposición mediática tras la llegada de Alberto Fernández a la Presidencia de Argentina. Desde entonces, su actividad en redes sociales, sus atuendos y sus caracterizaciones se convierten en tema de conversación en medios argentinos y entre usuarios de internet.

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En 2021, Tani Fernández se declara una persona no binaria. La artista utiliza el drag como una forma de expresión dentro de una trayectoria que también incluye el cosplay, la creación de contenido digital y la participación en comunidades de seguidores de la cultura pop.

Antes de convertirse en una figura reconocida fuera de Argentina, Fernández comenzó a publicar contenido en internet en 2008. Fotolog fue una de las primeras plataformas que utilizó, antes de abrir cuentas en Twitter, Tumblr e Instagram.

La presencia de Dyhzy en línea creció a partir de fotografías, videos y caracterizaciones. Para 2019, reunía más de 120,000 seguidores en redes sociales, donde compartía imágenes de maquillaje, vestuario y personajes.

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Los personajes de Dyhzy incluyen a Harley Quinn, Catwoman y Pikachu

Las caracterizaciones de Dyhzy abarcan referencias de películas, cómics, música y videojuegos. Entre los personajes que ha interpretado se encuentran una Spice Girl, Catwoman, Harley Quinn y Pikachu.

El cosplay forma parte de una actividad sostenida en redes sociales. Fernández también ha compartido fotografías con propuestas de maquillaje drag, vestuarios de fantasía y atuendos inspirados en figuras de la cultura popular.

Antes de concentrarse en su actividad como creadora de contenido, Tani Fernández trabajó en el sector de seguros y cursó estudios de diseño. Esa experiencia se refleja en la construcción visual de sus personajes y en la producción de imágenes para sus plataformas digitales.

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La artista ha relatado que cambió de escuela en 2010 debido al acoso que enfrentaba por ser afeminada y por expresiones de homofobia de parte de compañeros. También ha hablado de problemas de miopía desde una edad temprana.

Su exposición pública aumenta durante la campaña presidencial de 2019 en Argentina. Fernández suspende de forma temporal algunas de sus cuentas en redes sociales, aunque participa en actividades para respaldar la candidatura de su padre entre votantes jóvenes.

Alberto Fernández lleva el nombre de Tani a la conversación pública

La relación de Tani Fernández con Alberto Fernández provoca que su trabajo artístico sea seguido fuera de los círculos habituales del drag y el cosplay. La artista también ha enfrentado acoso digital tras la elección presidencial de su padre.

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Dyhzy mantiene una identidad pública ligada a sus proyectos creativos. Sus publicaciones han mostrado una estética que combina referencias pop, maquillaje, moda y performance, elementos que forman parte de las exigencias visuales en competencias como La Más Draga.

La octava temporada pondrá a Tani Fernández frente a otras 32 aspirantes que llegaron a la fase presencial. La transmisión del 29 de septiembre definirá quiénes avanzan hacia el elenco que competirá en La Octava Cacería.