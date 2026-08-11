Homicidio doloso en México disminuye 51%: hay 42.5 casos diarios y siete estados encabezan cifra de asesinatos

Marcela Figueroa reportó una disminución del 51% del promedio diario de homicidio doloso. | Presidencia

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El promedio diario de homicidio doloso en México disminuyó un 51% entre septiembre de 2024 y julio de 2026, reportó Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Durante la conferencia de prensa matutina, la funcionaria destacó que el mes de julio de 2026 ha tenido la cifra más baja no solo durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al registrar un 42.5 de promedio diario de homicidio doloso, sino que también lo es desde 2015 a nivel nacional.

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Al respecto, detalló que el mes de julio de 2018 fue el que registró el mayor promedio diario de homicidio doloso a nivel nacional con un total de 99.2, y que ha reducido gradualmente hasta la actual administración, con una tendencia a la baja que representa el 47% en los últimos dos años.

En una comparativa entre septiembre de 2024 y julio de 2026, Figueroa reportó que la reducción de la violencia fue de 44 homicidios dolosos menos diarios, luego de que en ese mes se registró un promedio de 86.9.

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7 estados concentran el 49% de homicidios dolosos: Guanajuato encabeza la lista

El mes de julio de 2026 es el que ha registrado el promedio de homicidio doloso más bajo en los últimos 12 años. Foto: Presidencia

Marcela Figueroa detalló que siete entidades concentran el 49% del total de casos de homicidio doloso en lo que va de enero a julio de 2026, encabezando la lista Guanajuato con un 8.6% y un total de 884 casos.

Las entidades que lo siguen son:

Baja California con 8.2% y un total de 847 casos

Chihuahua con 8.1% y un total de 832 casos

Sinaloa con 7.1% y 735 casos.

Estado de México con 6.0% y 618 casos.

Guerrero con 5.6% y 579 casos.

Morelos con 5.5% y 563 casos.

Por su parte, las entidades que menos casos de homicidio doloso registraron fueron Yucatán con 15 (0.1%); Durango con 29 (0.3%) y San Luis Potosí con 31 (0.3%).

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Foto: Captura de pantalla / Conferencia matutina

Por su parte, las entidades que han registrado una mayor reducción en el promedio diario de homicidio doloso, en comparación de enero a julio de 2025 con los mismos meses de 2026, son San Luis Potosí con -80.5%; Nayarit con -63.2%; Quintana Roo con -60.4%; Zacatecas con -53.2%; Baja California Sur con -51.3%; Nuevo León con -49.9% y Guanajuato con -49.8%.

En lo que respecta a los siete estados que encabezan los promedios diarios de homicidios dolosos, la funcionaria destacó que Guanajuato presentó una reducción del 76% en julio de 2026 respecto a febrero de 2025 (pico del promedio); mientras que Baja California tiene una reducción del 48% respecto a septiembre de 2024.

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Para el Estado de México reportó una reducción del 59% del promedio diario de homicidio doloso respecto a septiembre de 2024 (pico del promedio), en Guerrero se registró una reducción del 61% respecto a octubre de 2024 y en Morelos un 51% menos respecto a noviembre de 2024.

Respecto al estado de Morelos, Figueroa atribuyó la reducción del promedio diario al “Plan Morelos”, el cual ha provocado que en los últimos tres meses se registre una disminución.

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Foto: Captura de pantalla / Conferencia matutina

Promedio diario de delitos de alto impacto también disminuyó

Marcela Figueroa también reportó que el promedio diario de delitos de alto impacto por mes a nivel nacional disminuyó un 33% respecto a octubre de 2024. En julio de 2026 se registró un total de 424.4 delitos en promedio al día, siendo el mes más bajo de la actual administración.

En la tendencia por año desde enero de 2018 a julio de 2026, la funcionaria destacó una reducción del 54% y, explicó, de mantenerse podría ser el 2026 el año con el menor promedio diario de delitos de alto impacto a nivel nacional.

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Respecto al robo de vehículo con violencia a nivel nacional, refirió que de septiembre de 2024 a julio de 2026 se ha registrado una reducción del 51%, lo que podría llevar a este año a ser el de menos casos.

Foto: Captura de pantalla / Conferencia de prensa

Sheinbaum atribuyó la disminución de los homicidios a los programas de atención a las causas

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que estos resultados se deben a los programas de atención a las causas que se han implementado durante su administración, como lo son apoyos económicos, acceso a la educación, así como a las recientes detenciones de generadores de violencia.

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“La consolidación de la Guardia Nacional ha ayudado muchísimo, no existía con el presidente López Obrador (…) se está consolidando con un trabajo integral. Y la tercera de inteligencia e investigación, es de la misma importancia", dijo respecto a las acciones que han favorecido la disminución de delitos.