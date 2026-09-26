INE elimina voto por internet para personas en postración y cuidadores tras prueba piloto en Coahuila

INE elimina voto por internet para personas en postración y cuidadores (Foto: votoextranjero)

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El Instituto Nacional Electoral (INE) no contempla utilizar el voto por internet para personas en situación de postración y sus cuidadores durante el proceso electoral 2026-2027, luego de que la prueba piloto realizada en Coahuila registró una participación mínima y, de acuerdo con consejeros electorales, no permitió garantizar plenamente aspectos como la secrecía y la identidad de quienes sufragan.

La modalidad de sufragio anticipado por vía electrónica se aplicó por primera vez en territorio nacional durante junio pasado. Sin embargo, las previsiones actuales del organismo apuntan a que la experiencia no tendrá continuidad en el próximo proceso electoral.

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La decisión ha generado posiciones encontradas dentro del Consejo General del INE, particularmente entre los consejeros Uuc-kib Espadas y Carla Humphrey, quienes han planteado argumentos distintos sobre el futuro del voto electrónico.

Uuc-kib Espadas cuestiona viabilidad del voto por internet

Uuc-kib Espadas Ancona comentó que las cifras oficiales serán aquellas que presente el Consejo General Foto: Cuartoscuro

El consejero Uuc-kib Espadas sostuvo que la prueba piloto en Coahuila fue un “experimento fallido”, debido a que solamente una persona optó por esta alternativa y no se pudo garantizar la secrecía del sufragio.

Además, señaló que tampoco existieron condiciones suficientes para acreditar la identidad del votante, por lo que consideró que persisten obstáculos constitucionales y técnicos para implementar de manera generalizada el voto por internet en México.

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“Mientras las fantasías del voto electrónico no solucionen estas dos preguntas seguirá estando reñido formalmente con la Constitución y con el sentido común para tener elecciones íntegras”, afirmó durante una sesión del Consejo General.

Desde esta perspectiva, la experiencia de Coahuila evidenció problemas que, a juicio del consejero, deben resolverse antes de ampliar el uso de mecanismos electrónicos para emitir el sufragio.

Carla Humphrey pide no desechar inversión del INE

La consejera explicó qué podría pasar con el PRI (Cuartoscuro)

En contraste, la consejera Carla Humphrey consideró que los resultados de la prueba piloto deben analizarse tomando en cuenta la falta de difusión de esta modalidad entre la población objetivo.

La consejera también cuestionó que el Instituto abandone el Sistema de Voto Electrónico por Internet (SIVEI), plataforma en la que, según expuso, se invirtieron alrededor de 15 millones de pesos para tareas de seguimiento, diseño, desarrollo de software, arquitectura de nube y pruebas.

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“¿Bajo qué lógica de racionalidad y eficacia presupuestal decidimos abandonar este desarrollo en un cajón para 2026-2027 en lugar de amortizar la inversión?”, planteó.

Humphrey argumentó que el elevado costo unitario registrado en la prueba se relacionó directamente con la baja participación, pues solamente una persona se inscribió. Por ello, consideró que una participación inicial reducida no debería ser motivo para eliminar una alternativa dirigida a personas que históricamente han enfrentado dificultades para ejercer su derecho al voto.

La consejera también señaló que alrededor de 70 por ciento de los mexicanos residentes en el extranjero que votan por internet optan por esta modalidad, por encima de otros mecanismos disponibles.

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¿Cómo votarán las personas en postración en 2027?

CIUDAD DE MÉXICO, 01JUNIO2025.- Una adulto mayor se respalda con un acordeón escrito por ella misma para decidir y emitir su voto en la boleta adecuada en las elecciones del Poder Judicial. Esto en una casilla correspondiente distrito 15 en la alcaldía Benito Juárez. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Con el modelo aprobado por el Consejo General del INE, el voto anticipado para personas en situación de postración y sus cuidadores volverá a realizarse mediante boletas impresas en los domicilios.

El personal del Instituto deberá efectuar dos visitas domiciliarias durante 2027. La primera se realizará entre el 5 y el 11 de febrero, con el objetivo de recabar las firmas físicas correspondientes.

Posteriormente, entre el 12 y el 26 de mayo, se llevará a cabo una segunda visita para recibir el voto, siempre que la persona en situación de postración y su cuidador se encuentren disponibles en ese momento.

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Humphrey expresó su preocupación por la eliminación de la vía electrónica y sostuvo que la decisión representa un retroceso frente a la obligación de buscar mecanismos que permitan garantizar el derecho al voto de personas con discapacidad y de quienes realizan labores de cuidado.

El debate ocurre después de una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que ordenó buscar alternativas para garantizar la participación electoral de estos sectores de la población.