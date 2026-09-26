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Quién es Francisco Vásquez, nuevo encargado provisional de Juchitán tras desaparición de poderes

El gobernador Salomón Jara lo designó para encabezar temporalmente la administración municipal de Juchitán

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Francisco Vásquez, nuevo encargado provisional de Juchitán con el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara (especial)
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El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, designó a Francisco Vázquez Jiménez como comisionado municipal provisional de Juchitán de Zaragoza, con el objetivo de garantizar la gobernabilidad y mantener la operación de los servicios básicos en el municipio.

El nombramiento ocurre después de que el Congreso del Estado de Oaxaca determinó, en sesión extraordinaria, la desaparición de los poderes municipales de Juchitán, tras la detención del entonces presidente municipal, Miguel Sánchez Altamirano.

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Durante el anuncio, Jara Cruz señaló que la designación de Vázquez Jiménez busca permitir que la administración municipal continúe funcionando mientras se desarrolla el proceso correspondiente para recuperar la estabilidad institucional en la localidad.

Salomón Jara Francisco Vásquez Juchitán desaparición de poderes Oaxaca
Salomón Jara toma protesta de Francisco Vásquez para que sea el encargado provisional del municipio de Juchitán, tras desaparición de poderes (especial)

“He designado a Francisco Vázquez Jiménez como comisionado para hacerse cargo de manera temporal de la administración municipal”, explicó el gobernador.

De acuerdo con el mandatario estatal, esta decisión permitirá garantizar la gestión y operatividad de los servicios básicos en los pueblos, comunidades, agencias y colonias que integran Juchitán.

Jara Cruz destacó además que Francisco Vázquez es originario de la comunidad zapoteca de Binnizá y cuenta con una trayectoria vinculada tanto a la comunicación como a los servicios de emergencia en la región del Istmo de Tehuantepec.

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¿Quién es Francisco Vázquez, nuevo comisionado de Juchitán?

Juchitán Oaxaca nuevo administrador Francisco Vázquez
Juchitán Oaxaca nuevo administrador Francisco Vázquez

Francisco Vázquez, conocido en Juchitán como “Paco Vásquez”, es comunicador, locutor zapoteca, bombero voluntario, paramédico y rescatista.

Cuenta con más de 20 años de experiencia en la radio y ha desarrollado una parte importante de su trayectoria frente a los micrófonos, además de participar durante más de una década en actividades de atención a emergencias en la región del Istmo.

Su trabajo también está relacionado con el Heroico Cuerpo de Bomberos de Juchitán, institución que se mantiene mediante gestiones y actividades de la Asociación Civil Bomberos Voluntarios Zapotecos.

En el ámbito radiofónico, Vázquez Jiménez conduce el noticiero Xtiidxanu / Nuestra palabra, programa que se transmite por la estación XH-TEKA 91.7, perteneciente a la Corporación Radiofónica Oaxaqueña.

Desde este espacio mantiene contacto cotidiano con habitantes de Juchitán y otras comunidades de la región, con contenidos informativos dirigidos principalmente a la población zapoteca.

Su perfil como comunicador y voluntario en servicios de emergencia fue destacado por el gobernador al anunciar su designación.

“Tenga la garantía que Francisco, una persona a quien todos conocen en Juchitán, originario del pueblo Binnizá, un comunicador profesional que además ha sido bombero, paramédico y rescatista voluntario con más de una década de servicio en la región del Istmo de Tehuantepec, sabrá llevar este proceso”, afirmó Salomón Jara.

Vázquez promete priorizar la tranquilidad de las familias

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Francisco Vásquez, nuevo encargado provisional de Juchitán y el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara (especial)

Tras recibir el nombramiento, Francisco Vázquez agradeció la confianza del gobierno estatal y aseguró que asumirá la responsabilidad poniendo por delante la tranquilidad de las familias de Juchitán.

El nuevo comisionado sostuvo que su principal interés será contribuir a recuperar la paz, “habrá que poner el corazón por delante y el supremo interés de la tranquilidad, de la paz, de las familias de Juchitán”, expresó.

Vázquez Jiménez también planteó la necesidad de trabajar de manera coordinada con la población, el gobierno de Oaxaca y las autoridades federales.

“Vamos a poner todo nuestro interés, todo nuestro empeño y todas nuestras capacidades. Pero siempre juntos, la población unida, el gobierno del estado y por supuesto, también el gobierno federal”, manifestó.

Antecedente en el Heroico Cuerpo de Bomberos

Juchitán Oaxaca nuevo administrador Francisco Vázquez
Juchitán Oaxaca nuevo administrador Francisco Vázquez (especial)

El nuevo comisionado también estuvo involucrado recientemente en una disputa relacionada con su permanencia en el Heroico Cuerpo de Bomberos de Oaxaca.

A principios de septiembre de 2026, la Dirección General del Heroico Cuerpo de Bomberos de Oaxaca intentó destituir a Francisco Vázquez y a otro integrante de la corporación.

La medida provocó movilizaciones en la región, incluidos bloqueos carreteros y la retención temporal de siete funcionarios. El episodio colocó a Vázquez Jiménez en el centro de una controversia relacionada con la operación de los cuerpos de emergencia en el Istmo.

Ahora, su nueva responsabilidad será conducir temporalmente la administración municipal y mantener la prestación de los servicios públicos mientras se desarrolla el proceso institucional derivado de la desaparición de poderes.

Gobierno estatal promete acompañamiento

Salomón Jara aseguró que su administración mantendrá presencia en Juchitán y trabajará junto con el nuevo comisionado para realizar una transición ordenada.

El gobernador afirmó que el objetivo es contribuir a recuperar la tranquilidad de las familias juchitecas y reiteró que el gobierno estatal acompañará al municipio durante este proceso.

“No están solos. Seguiremos con ustedes en el territorio”, expresó Jara Cruz.

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