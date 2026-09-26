México

Asesinan a balazos a un hombre frente al Metro Hidalgo; caen dos presuntos responsables tras persecución

Los hechos ocurrieron en el cruce de Paseo de la Reforma y avenida Hidalgo

Elementos de la policía permanecen tras cintas amarillas de seguridad cerca de un puesto de comercio ambulante durante la noche
Agentes policiacos resguardan la zona acordonada tras un homicidio ocurrido cerca de la estación del Metro Hidalgo en la Ciudad de México. (X: Captura de Pantalla FIA)
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Un hombre fue asesinado a balazos frente a la estación Metro Hidalgo, en la colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. La agresión provocó un despliegue policial que terminó con la detención de dos hombres presuntamente relacionados con el homicidio.

Los hechos ocurrieron en el cruce de Paseo de la Reforma y avenida Hidalgo, donde, de acuerdo con testimonios recabados en el lugar, la víctima fue atacada de manera directa. El agresor habría escapado inmediatamente después de realizar los disparos.

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Peatones que se encontraban afuera de la estación dieron aviso a los servicios de emergencia mediante el 911. La víctima quedó tendida junto a un puesto de venta de postres.

La víctima recibió al menos cinco disparos

De acuerdo con información proporcionada en el sitio, el hombre presentaba impactos de arma de fuego en la cabeza, cuello y pecho. Cerca del cuerpo quedaron una gorra, una mochila, una mancha de sangre y al menos cinco casquillos percutidos.

Los indicios fueron señalados con vasos de unicel colocados sobre el pavimento y sujetados con una piedra para evitar que se movieran mientras llegaban las autoridades ministeriales.

Paramédicos acudieron para brindar atención al hombre y posteriormente lo trasladaron a un hospital. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que posteriormente fue diagnosticado sin signos vitales.

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Captura de pantalla de publicaciones en redes sociales con fotos de una persona en la acera y del rostro censurado de un detenido
Una publicación en redes sociales del periodista Jorge Becerril informa sobre un ataque armado en la Ciudad de México y la detención de dos sospechosos. (X: @MrElDiablo8)

Una vendedora de dulces que presenció lo ocurrido también recibió atención en el sitio, al igual que otra persona que presuntamente sufrió una lesión por arma de fuego.

El operativo generó una amplia movilización de la SSC, con más de 40 elementos desplegados en la zona, además de motocicletas y patrullas. La entrada del Metro Hidalgo y establecimientos cercanos fueron resguardados mientras se esperaba la intervención de la Fiscalía.

SSC detiene a dos hombres presuntamente relacionados

Tras el reporte de la agresión, personal del C2 Centro realizó labores de monitoreo y búsqueda para ubicar a los posibles responsables.

En su tarjeta informativa, la SSC señaló: “Resultado de las acciones implementadas para esclarecer una agresión con disparos de arma de fuego, efectivos de la SSC detuvieron a dos hombres presuntamente relacionados con el homicidio de un ciudadano”.

Dos hombres jóvenes con barras negras en los ojos y el logotipo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la parte superior
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvo a dos hombres vinculados con un homicidio registrado en las inmediaciones del Metro Hidalgo. (SSC)

La dependencia indicó que uno de los detenidos tiene 21 años y que presuntamente habría realizado la agresión. Durante su detención le fue asegurada un arma de fuego.

El segundo detenido tiene 27 años y, según la SSC, estaría aparentemente relacionado con los hechos.

Ambos hombres fueron trasladados ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica y llevará a cabo las diligencias correspondientes para esclarecer el homicidio ocurrido frente al Metro Hidalgo.

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