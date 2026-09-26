De reunirse con Sheinbaum a comer tacos y asistir al concierto de Stray Kids: así fue la visita del presidente de Corea del Sur a México

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-Myung en la Ciudad de México. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

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El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung visitó la Ciudad de México, como parte de su agenda oficial internacional para reunirse con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y encontrarse con la comunidad surcoreana que viven en el país.

Durante su estancia, el mandatario realizó diversas actividades diplomáticas, pero también protagonizó momentos que sorprendió al público por su carácter más cercano y alejado de lo habitual.

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Presidente de Corea del Sur disfruta tacos durante su visita a la Ciudad de México

Una de sus apariciones más inesperadas ocurrió en Tacos Atarantados Reforma, ubicados en la Zona Rosa de CDMX. Acompañado por la primera dama, Kim Hye-Kyung, compartió un menú variado de tacos y convivió con los comensales y el personal del establecimiento.

A pesar de que no se sabe con exactitud cuáles fueron los tacos que probó el jefe de Estado, estas son algunas de las opciones que ofrece el lugar, cuyos precios oscilan entre 100 y 200 pesos.

Trompo de puerco: tres piezas por 104 pesos.

Trompo negro: orden de tres piezas por 115 pesos.

Trompo de res: tres piezas con un costo de 180 pesos.

Trompo de chicharrón: tres piezas por 189 pesos.

Trompo surtido: cuatro piezas por 195 pesos.

Sirloin: dos piezas por 125 pesos.

Suadero: orden de dos piezas por 135 pesos.

Molleja: dos piezas con un precio de 132 pesos.

Suadero Atarantado: dos piezas por 159 pesos.

Gaonera de ribeye: una pieza por 155 pesos.

Abrazo de ribeye: una pieza con un costo de 167 pesos.

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung en una taquería de Ciudad de México. (redes sociales)

Lee Jae-myung disfruta del concierto de Stray Kids

El pasado viernes, el jefe de Estado fue captado en compañía de su esposa mientras disfrutaba del concierto del grupo de K-pop Stray Kids, desde un palco del recinto. Esta agrupación surcoreana se encuentra en tierras mexicanas como parte de su festival STRAYCITY, el cual se estará presentando en el Estadio GNP Seguros los días 25 y 26 de septiembre.

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Durante la primera fecha, J.Y. Park, fundador de JYP Entertainment presentó al mandatario que se encontraba entre los asistentes:

“Al fin nos conocemos. Muchas gracias por amar el K-pop más que nadie. Hoy tenemos un invitado especial que nos honra con su presencia, el presidente de Corea del Sur y la primera dama”.

En las pantallas del lugar el líder surcoreano apareció junto a la primera dama mientras alzaban la lightstick del evento y saludaban con alegría a todas las fanáticas del estadio.

El presidente Lee Jae-myung asistió al concierto de Stray Kids en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México, donde compartió parte de la noche con su esposa, Kim Hye Kyung, desde uno de los palcos del recinto. (Captura de pantalla: X)

México y Corea del Sur llegan a diversos acuerdos en materia cultural y militar

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum recibió al presidente Lee Jae-myung, el pasado jueves 24 de septiembre, en las instalaciones de Palacio Nacional, como parte de su agenda diplomática en el país.

Ambos mandatarios dieron a conocer que en su reunión privada abordaron temas relacionados con:

Comercio e inversión bilateral

Seguridad, incluida la cooperación frente al narcotráfico y la trata de personas

Energía y minerales estratégicos

Inteligencia artificial y tecnología digital

Industria aeroespacial y defensa

Cultura y turismo

Asimismo, la jefa de Estado confirmó que el grupo BTS regresará a México para 2027 con un posible concierto, y la posible implementación de un Centro de Kpop en el país y un Instituto de Cultura de México en el país asiático.

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum y el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung

Agenda del presidente Jae-myung en la CDMX

Lee Jae Myung también acudió a la sede del Senado de la República, donde sostuvo una reunión privada con el presidente de la Mesa Directiva, Higinio Martínez Miranda, y firmó el libro de honor para conmemorar su visita a México, después de 16 años de la llegada de un mandatario surcoreano al país. Posteriormente, realizó un recorrido por el Bosque de Chapultepec y sostuvo un encuentro con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

Por la mañana del viernes visitó la K-Expo México 2026 de forma sorpresiva, celebrada en el World Trade Center (WTC) este fin de semana. El jefe de Estado agradeció el cariño, la hospitalidad y el entusiasmo que las y los mexicanos demuestran por la cultura surcoreana y expresó la frase: ¡México, mucho picante!“, desatando una euforia entre los asistentes a este evento.

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