México

Perrito celebra su cumpleaños con pastel propio y mueve sus patitas de felicidad: video conquista las redes por su ternura

El pequeño canino llamado Copito protagonizó una celebración familiar por sus cinco años y su peculiar reacción durante el festejo provocó miles de comentarios en redes sociales

El cumpleaños del perrito provocó una ola de mensajes llenos de humor y ternura, mientras miles de usuarios celebraron el cariño que recibió de su familia. (TikTok / @carlosregalado656)

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Los cumpleaños de las mascotas cada vez generan más momentos virales en redes sociales, pero el festejo de Copito, un pequeño perrito que acaba de cumplir cinco años, llamó especialmente la atención por la emoción que mostró durante la celebración organizada por su familia.

Un video difundido en plataformas digitales captó el instante en que el canino se encuentra rodeado de sus seres queridos mientras todos participan en el festejo. Frente a él aparece su pastel y, mientras comienza la tradicional canción de cumpleaños, Copito mueve sus patitas con entusiasmo.

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La escena rápidamente despertó la ternura de los usuarios, quienes quedaron sorprendidos por la manera en que el perrito parece participar activamente en su propia celebración.

Copito tuvo pastel especial para su cumpleaños

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

La familia no dejó ningún detalle al azar para festejar el quinto aniversario de su mascota. Además del pastel preparado para los asistentes, Copito recibió una porción especialmente destinada para él.

En las imágenes se puede observar que el postre del perrito tenía una vela decorativa con el número 5, en referencia a los años que cumplió.

El detalle fue uno de los elementos que más llamó la atención de quienes vieron el video, pues mostró el cariño con el que sus familiares prepararon la celebración.

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Lejos de tratarse únicamente de una reunión para soplar las velas, el momento quedó registrado como una muestra del lugar que Copito ocupa dentro de su familia.

Mientras sus seres queridos cantaban, el pequeño perro permaneció atento al festejo y movió sus patas, provocando una de las escenas que más comentarios generaron entre los usuarios.

Usuarios reaccionan al cumpleaños del perrito

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

La grabación rápidamente comenzó a circular y acumuló más de 31 millones de reproducciones, además de una enorme cantidad de comentarios.

Algunos internautas aprovecharon el momento para bromear sobre la celebración y hasta reclamaron no haber recibido una invitación a la fiesta.

“Me parece una falta de respeto….. que no me hayan invitado”

La identificación con el nombre del perrito tampoco tardó en aparecer entre las respuestas:

“Nunca había visto este video y mi gordo también se llama copito”

El cariño hacia las mascotas se hizo presente

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Más allá de las bromas, muchos usuarios aprovecharon la publicación para destacar el vínculo que existe entre las familias y sus animales de compañía.

Uno de los comentarios señaló:

“Claro que se debe celebrar la vida del perrito, es un regalo de dios y merece todo el amor del mundo”

Mientras tanto, otros internautas se concentraron en lo que parecía estar pensando Copito frente al pastel:

“El perro canten rapidoooooooo que quiero pastel”

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

La celebración también provocó comentarios cargados de humor por los detalles que, según algunos usuarios, hicieron falta durante la fiesta.

“Se pasan de verdad, como es posible que le cante cumpleaños y no le coloquen un gorrito de festejo, en serio eso me molesta jajajaja no se crean”

La reacción de Copito y la preparación de su cumpleaños terminaron convirtiendo una celebración familiar en un fenómeno viral. Con millones de reproducciones, el perrito de cinco años consiguió que miles de personas compartieran un momento de ternura y humor alrededor de una fecha especial para él y sus seres queridos.

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