México Deportes

Las Vegas Raiders lanzan The Raider Image en México: en dónde se encuentra la tienda oficial con productos exclusivos de la NFL

Con una base sólida de fanáticos en México, el club blanco y plata decidió consentirlos con artículos especiales

Los aficionados del equipo de Las Vegas en el Valle de México podrán acceder a mercancía oficial. (Crédito: Kirby Lee-Imagn Image)
Los aficionados del equipo de Las Vegas en el Valle de México podrán acceder a mercancía oficial. (Crédito: Kirby Lee-Imagn Image)
Guardar

La conexión entre Las Vegas Raiders y la afición mexicana ha alcanzado un nuevo hito comercial y cultural. Como parte de sus esfuerzos estratégicos de expansión internacional y posicionamiento de marca fuera de Estados Unidos, la emblemática franquicia de la NFL anunció el lanzamiento oficial en México de The Raider Image, la tienda minorista exclusiva encargada de distribuir toda la mercancía y la indumentaria oficial del equipo.

Esta iniciativa representa un paso fundamental para la franquicia del maloso en uno de los mercados más apasionados y numerosos fuera del territorio estadounidense.

PUBLICIDAD

La llegada de la plataforma minorista oficial busca satisfacer la alta demanda de los fanáticos locales, permitiendo a los seguidores adquirir indumentaria de juego, ropa casual, accesorios de colección y productos exclusivos directamente con el sello de autenticidad del equipo, eliminando las barreras de importación y tiempos prolongados de envío que anteriormente complicaban las compras para los fanáticos en el país.

El mercado mexicano ha sido históricamente una piedra angular dentro de la estrategia global de la NFL, y de manera particular para los Raiders, cuya base de simpatizantes en la República Mexicana se ubica entre las más sólidas y leales de toda la liga. Con esta apertura, la organización busca no solo comercializar productos, sino crear un punto de contacto constante y directo con su afición, reforzando la identidad “Raider Nation” a lo largo del territorio nacional.

PUBLICIDAD

El equipo de Nevada es uno de los más queridos y con tradición entre los amantes del emparrillado en nuestro país.
El equipo de Nevada es uno de los más queridos y con tradición entre los amantes del emparrillado en nuestro país. (FB Dicass Sports)

¿En dónde se encuentra la tienda?

El lanzamiento de The Raider Image en México se da bajo el marco del programa International Home Market Area (IHMA) de la NFL, una iniciativa que otorga a franquicias seleccionadas derechos de comercialización y mercadotecnia en mercados internacionales específicos.

Los Raiders, al contar con México dentro de su zona prioritaria, han intensificado sus actividades en el país mediante clínicas de fútbol americano, eventos comunitarios y experiencias interactivas para sus seguidores.

El vínculo del equipo con la cultura mexicana trasciende la simple comercialización. Desde los años 70 y 80, la estética rebelde del conjunto negro y plata resonó profundamente con la comunidad hispana, consolidando un arraigo cultural que ha pasado de generación en generación. La apertura de los canales oficiales de venta busca rendir homenaje a esa fidelidad histórica, ofreciendo productos diseñados específicamente para el público local y garantizando la calidad original que caracteriza a la marca.

Directivos y representantes de la organización han destacado que la implementación de The Raider Image en suelo mexicano responde a una escucha activa del aficionado. A través de plataformas digitales optimizadas y alianzas estratégicas de distribución local, la tienda promete ofrecer una experiencia de compra ágil, segura y adaptada a los métodos de pago y dinámicas del mercado mexicano.

La primera tienda oficial The Raider Image en México está dentro de la sucursal de DICASS en el centro comercial Mundo E, ubicado en Tlalnepantla, Estado de México

El equipo genera grandes emociones entre sus seguidores aztecas. (Foto: Cuartoscuro)
El equipo genera grandes emociones entre sus seguidores aztecas. (Foto: Cuartoscuro)

Próximo partido de Las Vegas Raiders: cuándo, a qué hora y dónde ver en México

Para todos los fanáticos de la Raider Nation que buscan seguir la acción de su equipo semana a semana durante la temporada de la NFL, a continuación se desglosan todos los detalles sobre la fecha, horarios y plataformas de transmisión para su próximo compromiso en el emparrillado:

  • Rival: Las Vegas Raiders vs. Oponente de la jornada
  • Fecha: Domingo 27 de septiembre
  • Horario: 14:05 horas (Tiempo del Centro de México / CDMX)
  • Estadio: Allegiant Stadium (Las Vegas, Nevada) / Estadio Visitante

El encuentro estará disponible a través de la señal especializada de Fox Sports México o ESPN (sujeto a la asignación de la parrilla dominical de la cadena). La cobertura en directo para dispositivos móviles, consolas y Smart TVs se podrá seguir mediante la plataforma Disney+ o Fox Sports Premium. Para los suscriptores del servicio oficial de la liga, el partido estará disponible de manera íntegra y con opción de audio original a través de NFL Game Pass en DAZN.

Temas Relacionados

Las Vegas RaidersNFLfutbol americanomexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones HOY 26 de septiembre: marcha por los 43 normalistas provoca cortes viales

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones HOY 26 de septiembre: marcha por los 43 normalistas provoca cortes viales

Fraude digital, atención global

Las redes criminales han encontrado en el entorno digital un territorio sin fronteras para cometer fraudes y extorsiones

Fraude digital, atención global

Gobierno de México pide extremar precauciones en Baja California por Huracán Polo

Actualmente este fenómeno meteorológico es categoría 4 en la escala Saffir-Simpson

Gobierno de México pide extremar precauciones en Baja California por Huracán Polo

La última presencia de México en la Presidents Cup

Abraham Ancer hizo historia en la Presidents Cup 2019 al convertirse en protagonista del equipo Internacional y enfrentar a Tiger Woods en el primer partido de los individuales

La última presencia de México en la Presidents Cup

El pequeño grupo criminal que puede someter al país cuando el gobierno no desmantela sus estructuras

Combatir al crimen organizado exige desmantelar sus estructuras, no solo aumentar las detenciones

El pequeño grupo criminal que puede someter al país cuando el gobierno no desmantela sus estructuras
MÁS NOTICIAS

NARCO

Penal de Barrientos: reos pagan hasta 20 mil pesos para dejar de dormir en los pasillos

Penal de Barrientos: reos pagan hasta 20 mil pesos para dejar de dormir en los pasillos

Irving es señalado por decapitar a un hombre y pertenecer al CJNG en Ecatepec: ya fue capturado

“El Flaco” operaba en CDMX con protección oficial, acusa Anabel Hernández

Oaxaca: denuncian despojo de terrenos y “extorsión institucionalizada” en Santo Domingo Teojomulco

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 26 de septiembre: Anabel Hernández cuestiona a Sheinbaum por no tocar a Rocha Moya

ENTRETENIMIENTO

Se armó la campal: en medio de gritos Manelyk González y Natalia Alcocer protagonizan fuerte pelea en La Granja VIP

Se armó la campal: en medio de gritos Manelyk González y Natalia Alcocer protagonizan fuerte pelea en La Granja VIP

Horacio Beamonte, actor de Televisa con cáncer, es hospitalizado tras perder la conciencia por estrés de un casting

Memo Ochoa y Grupo Firme protagonizan emotivo encuentro en Madrid y celebran el orgullo mexicano

Aleks Syntek regresa a los escenarios en la Feria del Queso Acatlán 2026: fechas y cartelera completa

Jaime Maussan conoce a Comando Chihuahua y redes lo bautizan como un perro ‘fuera de este mundo’

DEPORTES

El lanzador mexicano Andrés Muñoz sufre desafortunada lesión y se pierde el cierre de temporada con los Mariners

El lanzador mexicano Andrés Muñoz sufre desafortunada lesión y se pierde el cierre de temporada con los Mariners

Las exigentes condiciones que pidió la Selección Española durante su visita a Puebla antes de conquistar el Mundial 2026

Memo Ochoa y Grupo Firme protagonizan emotivo encuentro en Madrid y celebran el orgullo mexicano

Julio César Chávez ‘explota ‘contra influencer por una broma y casi se van a los golpes | VIDEO

Hermanos de Arturo ‘Lobito’ Torres lanzan doloroso adiós tras muerte del boxeador: “¿Cómo despierto de esta pesadilla?”