Las Vegas Raiders lanzan The Raider Image en México: en dónde se encuentra la tienda oficial con productos exclusivos de la NFL

Los aficionados del equipo de Las Vegas en el Valle de México podrán acceder a mercancía oficial. (Crédito: Kirby Lee-Imagn Image)

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La conexión entre Las Vegas Raiders y la afición mexicana ha alcanzado un nuevo hito comercial y cultural. Como parte de sus esfuerzos estratégicos de expansión internacional y posicionamiento de marca fuera de Estados Unidos, la emblemática franquicia de la NFL anunció el lanzamiento oficial en México de The Raider Image, la tienda minorista exclusiva encargada de distribuir toda la mercancía y la indumentaria oficial del equipo.

Esta iniciativa representa un paso fundamental para la franquicia del maloso en uno de los mercados más apasionados y numerosos fuera del territorio estadounidense.

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La llegada de la plataforma minorista oficial busca satisfacer la alta demanda de los fanáticos locales, permitiendo a los seguidores adquirir indumentaria de juego, ropa casual, accesorios de colección y productos exclusivos directamente con el sello de autenticidad del equipo, eliminando las barreras de importación y tiempos prolongados de envío que anteriormente complicaban las compras para los fanáticos en el país.

El mercado mexicano ha sido históricamente una piedra angular dentro de la estrategia global de la NFL, y de manera particular para los Raiders, cuya base de simpatizantes en la República Mexicana se ubica entre las más sólidas y leales de toda la liga. Con esta apertura, la organización busca no solo comercializar productos, sino crear un punto de contacto constante y directo con su afición, reforzando la identidad “Raider Nation” a lo largo del territorio nacional.

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El equipo de Nevada es uno de los más queridos y con tradición entre los amantes del emparrillado en nuestro país. (FB Dicass Sports)

¿En dónde se encuentra la tienda?

El lanzamiento de The Raider Image en México se da bajo el marco del programa International Home Market Area (IHMA) de la NFL, una iniciativa que otorga a franquicias seleccionadas derechos de comercialización y mercadotecnia en mercados internacionales específicos.

Los Raiders, al contar con México dentro de su zona prioritaria, han intensificado sus actividades en el país mediante clínicas de fútbol americano, eventos comunitarios y experiencias interactivas para sus seguidores.

El vínculo del equipo con la cultura mexicana trasciende la simple comercialización. Desde los años 70 y 80, la estética rebelde del conjunto negro y plata resonó profundamente con la comunidad hispana, consolidando un arraigo cultural que ha pasado de generación en generación. La apertura de los canales oficiales de venta busca rendir homenaje a esa fidelidad histórica, ofreciendo productos diseñados específicamente para el público local y garantizando la calidad original que caracteriza a la marca.

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Directivos y representantes de la organización han destacado que la implementación de The Raider Image en suelo mexicano responde a una escucha activa del aficionado. A través de plataformas digitales optimizadas y alianzas estratégicas de distribución local, la tienda promete ofrecer una experiencia de compra ágil, segura y adaptada a los métodos de pago y dinámicas del mercado mexicano.

La primera tienda oficial The Raider Image en México está dentro de la sucursal de DICASS en el centro comercial Mundo E , ubicado en Tlalnepantla, Estado de México

El equipo genera grandes emociones entre sus seguidores aztecas. (Foto: Cuartoscuro)

Próximo partido de Las Vegas Raiders: cuándo, a qué hora y dónde ver en México

Para todos los fanáticos de la Raider Nation que buscan seguir la acción de su equipo semana a semana durante la temporada de la NFL, a continuación se desglosan todos los detalles sobre la fecha, horarios y plataformas de transmisión para su próximo compromiso en el emparrillado:

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Rival: Las Vegas Raiders vs. Oponente de la jornada

Fecha: Domingo 27 de septiembre

Horario: 14:05 horas (Tiempo del Centro de México / CDMX)

Estadio: Allegiant Stadium (Las Vegas, Nevada) / Estadio Visitante

El encuentro estará disponible a través de la señal especializada de Fox Sports México o ESPN (sujeto a la asignación de la parrilla dominical de la cadena). La cobertura en directo para dispositivos móviles, consolas y Smart TVs se podrá seguir mediante la plataforma Disney+ o Fox Sports Premium. Para los suscriptores del servicio oficial de la liga, el partido estará disponible de manera íntegra y con opción de audio original a través de NFL Game Pass en DAZN.