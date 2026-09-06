CURP certificada para Becas Rita Cetina y Benito Juárez 2026: cómo saber si el documento está correcto para el registro

Para postularse correctamente a las Becas Rita Cetina y Benito Juárez durante el nuevo periodo de registros que abrirá este mes de septiembre, los estudiantes deberán contar con su Clave Única de Registro de Población (CURP) certificada.

Guardar

Para postularse correctamente a las Becas Rita Cetina y Benito Juárez durante el nuevo periodo de registros que abrirá este mes de septiembre, los estudiantes deberán contar con su Clave Única de Registro de Población (CURP) certificada. A continuación, se explica cómo verificar que el documento esté en regla para completar el trámite.

Cabe señalar que además de tener la CURP certificada, los padres de familia y alumnos deberán tener a la mano un número de celular activo, un correo electrónico vigente, una identificación oficial digitalizada (INE o pasaporte) y un comprobante de domicilio digitalizado cuya antigüedad no exceda los tres meses.

PUBLICIDAD

¿Cómo saber si mi CURP está certificada para el registro de las Becas Rita Cetina y Benito Juárez?

La forma de saber si una CURP está certificada es descargar o consultar la constancia en el portal oficial de RENAPO. En el documento debe aparecer la leyenda: “CURP Certificada: verificada con el Registro Civil”. Como muestra la imagen, el aviso suele ubicarse en la parte inferior de la constancia. Esto indica que los datos de la persona fueron cotejados con su acta de nacimiento dentro de la Plataforma Nacional del Registro Civil.

La CURP certificada será necesaria para poder realizar el registro a las Becas Rita Cetina y Benito Juárez (X@BecasBenito)

Si esa frase no aparece, primero se debe revisar que el acta de nacimiento esté capturada en la plataforma nacional y que sus datos —nombre, apellidos, fecha, sexo y entidad de registro— sean correctos. La certificación ocurre de manera automática cuando el acta se incorpora al sistema y coincide con la información de la CURP.

PUBLICIDAD

Detalles de las Becas Rita Cetina y Benito Juárez

Ambos programas ampliarán su cobertura para que más estudiantes de escuelas públicas del país puedan acceder al beneficio. Cada participante recibe bimestralmente de forma directa y sin intermediarios un recurso monetario de 1,900 pesos, aunque los padres de familia o tutores que tienen a más de un alumno registrado a la Beca Rita Cetina, acceden a 700 pesos adicionales.

La Beca Rita Cetina se dirige a estudiantes de secundaria, mientras que la Beca Benito Juárez se enfoca en jóvenes de preparatoria. Las dos políticas son gestionadas por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Coordinación Nacional de Becas del Bienestar con la finalidad de evitar la deserción escolar contribuyendo con un recurso monetario.

PUBLICIDAD

La Beca Rita Cetina es un programa social dirigido a todos los estudiantes de escuelas públicas de nivel básico (X@BienestarEdu)

Cuenta Llave Mx: requisito indispensable para poder registrarse

Cabe indicar que además de la CURP certificada, otro requisito indispensable para poder registrarse a las becas es contar con una cuenta Llave Mx.

Para crear una la Llave MX, las personas deben ingresar al portal www.llave.gob.mx y proporcionar su CURP. Después deben completar la “No soy un robot” y seleccionar la opción “Continuar”. El sistema solicita el código postal y la colonia del domicilio antes de avanzar al registro de los medios de contacto.

Esta herramienta busca agilizar los trámites de las becas para que se lleven a cabo de forma más rápida. (Crédito: @BecasBenito)

El trámite permite registrar un número de celular o correo electrónico. Luego, el usuario debe crear una contraseña y resguardarla en un sitio seguro. Para concluir, debe leer y aceptar el Aviso de Privacidad, completar el captcha y dar clic en “Finalizar”.

PUBLICIDAD

En cuanto al proceso de inscripción a las becas, el proceso no tiene costo y se efectúa en línea. De acuerdo con la más reciente convocatoria, las plataformas disponibles son www.becaritacetina.gob.mx y www.becabenitojuarez.gob.mx.