Falta de dinero hizo que al menos un menor se acostara con hambre en 730 mil hogares de México: Inegi

Alrededor de 730 mil hogares en México reportaron que al menos una persona menor de 18 años se acostó con hambre debido a la falta de dinero o recursos para comprar alimentos, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Intercensal (EIC) 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
La estimación se desprende de un universo de 3.8 millones de hogares donde se registró alguna limitación en el acceso a los alimentos o alguna restricción alimentaria entre personas adultas y en los que vivía al menos una persona menor de edad. De ese conjunto, 19.2% señaló que alguna niña, niño o adolescente se acostó con hambre en los tres meses previos a la entrevista.
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Menos variedad, menores porciones y comidas omitidas
El reporte muestra que la carencia alimentaria en hogares con niñas, niños y adolescentes no se limita a episodios extremos de hambre. Con frecuencia, comienza con el deterioro de la calidad y cantidad de los alimentos disponibles.
Entre los 3.8 millones de hogares donde hubo restricciones alimentarias y residía al menos una persona menor de edad, 55.1% reportó que las y los menores tuvieron una dieta basada en muy poca variedad de alimentos.
Esto equivale a cerca de 2.1 millones de hogares en los que la alimentación infantil perdió diversidad, una condición que puede traducirse en menor consumo de proteínas, frutas, verduras y otros productos esenciales.
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Además, 37.7% de esos hogares indicó que las personas menores de edad comieron menos de lo que debían consumir por falta de dinero o recursos. En términos aproximados, se trata de 1.4 millones de hogares.
Otro 36.9% señaló que se redujo la cantidad servida en las comidas de niñas, niños o adolescentes, es decir, alrededor de 1.4 millones de hogares. Esta reducción de porciones refleja una estrategia de sobrevivencia doméstica frente a presupuestos insuficientes: las familias ajustan el tamaño de los platillos, sustituyen alimentos o distribuyen de forma limitada lo disponible.
Los indicadores más severos también alcanzan proporciones relevantes. En los hogares con restricciones alimentarias y presencia de menores:
- 19.9% reportó que alguna persona menor de edad sintió hambre, pero no comió.
- 19.2% informó que alguna niña, niño o adolescente se acostó con hambre.
- 17.4% señaló que algún menor comió solo una vez al día o dejó de comer durante todo un día.
La inseguridad alimentaria también impacta a las personas adultas
La encuesta retrata un problema que atraviesa al conjunto de los hogares y no únicamente a la población infantil. Durante los tres meses previos al levantamiento, 6.5% de los hogares del país experimentó alguna situación de restricción en el acceso a la alimentación por falta de dinero o recursos.
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Entre los hogares con personas adultas, el INEGI identificó que:
- 16.0% tuvo una alimentación basada en muy poca variedad de productos.
- 11.5% reportó que alguna persona comió menos de lo que consideraba necesario.
- 7.1% indicó que alguien dejó de desayunar, comer o cenar por falta de recursos.
Dentro de los hogares donde se registró alguna restricción alimentaria, 31.0% reportó que alguna persona adulta sintió hambre pero no comió. Asimismo, 27.9% manifestó que algún integrante adulto comió una sola vez al día o dejó de comer durante todo un día.
La Encuesta Intercensal fue levantada entre el 6 de octubre y el 14 de noviembre de 2025, con información referida al 15 de octubre de ese año. Para el apartado de alimentación, el INEGI preguntó por las experiencias ocurridas durante los tres meses anteriores a la entrevista y vinculadas específicamente con la falta de dinero o recursos.
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