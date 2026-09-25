Javier Corral, PAN y Somos celebran fallo que otorga prisión domiciliaria a Ernesto Ruffo

Javier Corral, PAN y Somos celebran falló que otorga prisión domiciliaria a Ernesto Ruffo.

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La medida concedida a Ernesto Ruffo Appel este 25 de septiembre de 2026, la cual le permitirá pasar su proceso en prisión domiciliaria por los delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible, fue celebrada por morenista, integrantes de Somos y el Partido Acción Nacional (PAN).

El caso ha tomado relevancia internacional, luego de la gira del líder panista Jorge Romero Herrera, quien llevó su acusación de “persecución política” al parlamento europeo, de la mano del Grupo del Partido Popular Europeo (PPE).

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Javier Corral celebra cambio de medida cautelar

El senador de Morena, Javier Corral Jurado, escribió un breve mensaje en sus redes sociales, donde “celebró” el cambio de medida cautelar del político de 74 años, emitido la tarde de este viernes por la jueza Alejandra Ramírez de la Vega.

La decisión que favoreció al expanista y que pocas veces se ve reflejada en otros casos donde los acusados no tienen acceso a que sus procesos se vuelvan mediáticos, fue señalada por el legislador morenista como “en cumplimiento estricto de las disposiciones legales que reconocen ese derecho a personas de su edad”.

Javier Corral celebra cambio de medida cautelar en caso de Ernesto Ruffo. Crédito: Senado de la República

El político destacó que Ruffo Appel deberá apegarse a las medidas de control impuestas por la justicia mexicana:

“Además de que deberá cumplir con otras medidas de control y verificación de que se encuentra en su domicilio, lo más importante que deberá seguir a este caso es el deslinde claro de su responsabilidad en la causa que se le sigue y su papel en el manejo y gestión de Ingemar”.

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Aliados de Ruffo Appel destacan la “gran noticia”

Por su parte, el presidente de Somos, Guadalupe Acosta Naranjo, calificó como “gran noticia” la nueva medida cautelar de Ruffo Appel, asegurando que muchas personas esperaban el “acto de humanidad”.

“Conceden a Ernesto Ruffo lleve su juicio desde su casa en Ensenada BC. Es una gran noticia, un acto de humanidad que esperábamos muchas personas en el país. Hago votos para que no se retrase la ejecución de esta resolución tomada por la juez de la causa”, escribió el dirigente en su cuenta de X.

Desde la cuenta oficial del PAN nacional celebraron la prisión domiciliaria dictada a Ernesto Ruffo, catalogándola como “un paso importante para el exgobernador y para la defensa de los derechos en México”.

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Guadalupe Acosta Naranjo, calificó como “gran noticia” la nueva medida cautelar de Ruffo Appel.

El breve comunicado detalla que la decisión de Ramírez de la Vega le permitirá “continuar su proceso desde su domicilio, cerca de su familia y en condiciones que protejan su salud”.

Finalizaron su mensaje mostrando su festejo por Ruffo Appel y mostraron su confianza en que el proceso continúe “ con pleno respeto a sus derechos, a la ley y al debido proceso”.

Esto es lo que sucedió en el caso de Ernesto Ruffo tras la presión de políticos

La familia del exgobernador y dirigentes políticos incrementaron la presión pública en los días previos a la resolución judicial. Guadalupe Acosta Naranjo visitó a Ruffo Appel en el penal del Altiplano junto con Verónica Ruffo, hija del exgobernador, y describió las condiciones de reclusión que enfrentaba: veinte horas diarias confinado y apenas cuatro horas de convivencia con otros internos.

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“Estar en la penal de Almoloya no es ningún trato digno para nadie, mucho menos para una gente inocente”, declaró el dirigente, que además atribuyó las acusaciones a fallas del sistema aduanero y no a una responsabilidad directa del exmandatario panista.

Verónica Ruffo cuestionó públicamente las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la Fiscalía sobre la presunta responsabilidad de su padre en el esquema de contrabando de combustible.

Verónica Ruffo afirma que el equipo de defensa incorpora nuevos perfiles y que ya promovió más recursos ante jueces federales, en el marco del caso por presunto contrabando de hidrocarburos investigado por la FGR

“Es muy penoso, sinceramente, que estas instituciones del país estén saliendo a decir así a la ciudadanía, porque crea una confusión muy grande y es desinformación”, afirmó ante medios de comunicación.

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En medio de ese contexto, el abogado Arturo Germán Rangel presentó una segunda solicitud de prisión domiciliaria con dictámenes médicos y forenses, testimoniales de familiares y vecinos, y documentos sobre el arraigo de Ruffo Appel en Ensenada.

A diferencia del primer intento, cuando la jueza Alejandra Ramírez de la Vega consideró que la edad del exgobernador por sí sola no bastaba, esta vez la Fiscalía valoró la nueva evidencia y no se opuso a la petición. La juez resolvió el cambio de medida cautelar este 25 de septiembre y ordenó que Ruffo Appel cumpla el resto del proceso en su domicilio de Ensenada, bajo vigilancia permanente de la Guardia Nacional.

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