Sheinbaum revela que Armenta no conocía la modernización de la carretera Tulancingo-Nuevo Necaxa: esto ocurrió durante su informe en Puebla

Sheinbaum habló de la carretera Tulancingo-Nuevo Necaxa durante su informe en Puebla.

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La presidenta Claudia Sheinbaum señaló durante su visita a Puebla que el gobernador Alejandro Armenta Mier no conocía previamente la modernización de la carretera Tulancingo-Nuevo Necaxa, uno de los proyectos de infraestructura carretera que destacó durante la presentación de su Segundo Informe de Gobierno regional.

El comentario ocurrió este jueves 24 de septiembre, durante el acto encabezado por la mandataria federal en el Centro Expositor de Los Fuertes, donde presentó avances y proyectos de su administración para la entidad.

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La modernización de esta vialidad forma parte de los trabajos de infraestructura que impulsa el Gobierno federal.

Al referirse a las obras carreteras, Sheinbaum mencionó primero la intervención en la Tulancingo-Nuevo Necaxa y posteriormente habló de los trabajos previstos en la autopista Puebla-Acatzingo.

“Esta ni la conocía el gobernador”, dice Sheinbaum en Puebla

Durante su intervención, la presidenta hizo referencia directa al gobernador poblano al explicar los proyectos que se desarrollan en la entidad.

“Estamos, ahora los escucho, en la modernización de la carretera Tulancingo-Nuevo Necaxa. Esta ni la conocía el gobernador. También igual en la modernización de la autopista Puebla-Acatzingo. También va a tener una ampliación y una modernización”, expresó.

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La frase fue pronunciada mientras Sheinbaum enumeraba parte de las obras de infraestructura que su gobierno contempla para Puebla.

De acuerdo con la información presentada durante el informe regional, la modernización de la carretera Tulancingo-Nuevo Necaxa contempla 36 kilómetros y su segunda etapa está por iniciar.

La vía forma parte de un corredor que conecta la Ciudad de México con Pachuca y continúa hacia Tuxpan, Veracruz.

Tulancingo-Nuevo Necaxa y Puebla-Acatzingo, entre las obras carreteras

La presidenta también incluyó entre los proyectos para Puebla la ampliación y modernización de la autopista Puebla-Acatzingo, particularmente en el tramo correspondiente a Amozoc.

La intervención contempla 14.9 kilómetros, de acuerdo con los datos expuestos durante el informe regional. También se mencionaron trabajos en otras vialidades que conectan a Puebla con entidades vecinas y distintas regiones del país.

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Entre las obras referidas durante el acto estuvieron:

La modernización de 36 kilómetros de la carretera Tulancingo-Nuevo Necaxa .

La ampliación y modernización de la autopista Puebla-Acatzingo .

La intervención de la carretera Cuautla-Tlapa .

La conservación de la carretera Tehuacán-Huajuapan .

Los trabajos de conservación en la ruta Nochixtlán-Huajuapan .

La ampliación de la vialidad y la zona de la caseta de Amozoc rumbo a Veracruz.

La Presidencia de la República también ha señalado que Tulancingo-Nuevo Necaxa es uno de los proyectos carreteros que ya comenzó dentro de un conjunto de obras de infraestructura federal.

Armenta acompañó a Sheinbaum durante el informe regional

El señalamiento de Sheinbaum ocurrió durante un acto en el que estuvo presente Alejandro Armenta. Antes del mensaje presidencial, el gobernador destacó el respaldo del Gobierno federal a distintos proyectos para Puebla.

Armenta mencionó entre las acciones el plan hídrico, el saneamiento del río Atoyac, el polo de desarrollo económico, el Gran Telescopio Milimétrico y la modernización del circuito carretero de la Mixteca.

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También hizo referencia a la intervención en la caseta de Amozoc, nuevas universidades y proyectos tecnológicos para la entidad.

El gobierno estatal informó este mismo día que Armenta agradeció el respaldo federal a los proyectos de Puebla y destacó obras relacionadas con infraestructura, agua, tecnología y desarrollo económico.

Sheinbaum presenta en Puebla proyectos de salud, educación y vivienda

Además de las carreteras, Sheinbaum presentó otros proyectos que su administración impulsa en Puebla. Entre ellos se encuentra la construcción de 812 consultorios del IMSS-Bienestar, que contarán con personal médico y farmacias con medicamentos de uso frecuente.

La mandataria también informó sobre la construcción de cerca de 69,000 viviendas para personas de bajos ingresos mediante programas del Infonavit, Fovissste y la Comisión Nacional de Vivienda.

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En materia educativa, anunció la construcción de 18 preparatorias públicas en la entidad y mencionó el proyecto de un campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en la capital poblana.

Durante su informe, Sheinbaum también destacó el saneamiento del río Atoyac, con la construcción de cerca de 20 plantas de tratamiento, además de proyectos relacionados con la producción de baterías para el vehículo eléctrico Olinia.

La presidenta informó que 2,165,549 personas en Puebla reciben alguno de los Programas para el Bienestar.

El evento en Puebla formó parte de la gira nacional de Sheinbaum para presentar de manera regional los avances de su segundo año de gobierno. El informe estatal se realizó después del reporte nacional presentado el 1 de septiembre y tuvo como eje los proyectos y acciones federales desarrollados en la entidad.

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