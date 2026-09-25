IMSS quita su cargo a conductor de ambulancia acusado de manejar ebrio y atropellar a un hombre en Azcapotzalco

Un motociclista grabó como el operador de la unidad oficial chocó contra una banqueta, lo que evitó que continuara con los destrozos. Crédito: Redes Sociales

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El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) separó de su cargo a Alberto Sánchez, conductor de una ambulancia institucional identificada con el número AA240, luego de que este manejara en presunto estado etílico y atropellara a un hombre en la alcaldía Azcapotzalco.

El trabajador fue detenido por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México y quedó a disposición de la Agencia del Ministerio Público AZ-2, que determinará su situación jurídica, de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones consultado por Infobae México.

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El hecho ocurrió la tarde de este jueves 24 de septiembre, cuando la unidad oficial golpeó varios vehículos estacionados en su trayecto por calles de la alcaldía. Un motociclista que siguió a la ambulancia documentó en video el momento en que esta circuló inclinada, luego de perder la llanta delantera derecha, hasta quedar inmóvil tras estrellarse contra una banqueta.

El IMSS informó sobre el incidente vial en un comunicado

IMSS CDMX Norte, cuenta oficial de la circunscripción del Instituto en el norte de la capital, informó a través de un comunicado publicado en la red social X que el trabajador que conducía la unidad fue separado de sus funciones de manera inmediata y se encuentra a disposición del Ministerio Público, que realiza las investigaciones correspondientes. El IMSS precisó que colabora plenamente con la autoridad.

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Comunicado del IMSS tras los hechos. Crédito: X - @IMSSCDMXNorte

El comunicado detalló que la persona lesionada recibe atención médica y acompañamiento por parte del Instituto. El texto no especificó el nombre del hospital al que fue trasladado el afectado ni su estado de salud actual.

Añadió que dará seguimiento a los daños materiales y a los procedimientos de indemnización que procedan conforme a la normatividad aplicable. La institución señaló también que no tolera conductas que pongan en riesgo a la población y que aplicará las sanciones que correspondan una vez concluidas las investigaciones.

El mensaje oficial ubicó el hecho en la colonia Nueva Santa María, en la alcaldía Azcapotzalco, la tarde de este jueves 24 de septiembre, coincidiendo con el lugar de detención registrado por las autoridades. La publicación etiquetó al director general del IMSS, Zoé Robledo.

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La ambulancia circuló inclinada tras perder la llanta delantera derecha

Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que un motociclista siguió a la unidad e intentó frenar a Sánchez. Las imágenes registran a la ambulancia circulando inclinada por calles de la alcaldía, luego de haber perdido la llanta delantera derecha durante el trayecto, mientras el conductor seguía acelerando pese al daño en la unidad.

En su intento de fuga dejó daños en diversos vehículos de la zona. Crédito: SSC / Redes Sociales

En la grabación se escucha el sonido de la sirena emitido por la ambulancia mientras el motociclista le exige a Sánchez que se detenga tras chocar. “Güey. Apágala, güey, estás mal, güey, estás ebrio”, le dijo, ante lo cual el conductor respondió únicamente “No”. El motociclista insistió: “Apágala, güey. Estás ebrio, güey”, debido a que Alberto seguía acelerando el vehículo.

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Segundos después, el motociclista advirtió sobre el riesgo para otros automovilistas: “Güey. Güey, güey, hay carros detrás, güey. Cálmate, güey. Bájate, güey”. El reclamo continuó con una acusación directa: “Bájate, güey. Hiciste un desmadre, cabrón”.

El motociclista aseguró que contaba con evidencia del recorrido. “Yo al chile lo traigo todo grabado, cabrón”, dijo, y añadió: “No, no mames, cabrón. Hiciste un cagadero, güey..

La SSC reportó una persona atropellada y daños en varios vehículos

Personal de la SSC de la Ciudad de México tomó conocimiento del incidente a través del Centro de Comando y Control (C2) Poniente, luego de reportes de una persona atropellada y daños en varios automóviles en las calles Orquídea y Tlatilco, según la tarjeta informativa de la dependencia.

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Paramédicos de la Cruz Roja atendieron al hombre atropellado en el lugar de los hechos. El personal médico diagnosticó una probable fractura de fémur derecho y ordenó su traslado a un hospital para recibir atención especializada, de acuerdo con el reporte de la SSC.

La dependencia detalló que Sánchez se encontraba en aparente estado etílico y fue señalado como el posible responsable del accidente y de causar daños a otros vehículos que se encontraban estacionados en la zona. La corporación lo trasladó de manera inmediata ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

El Registro Nacional de Detenciones registró la detención a las 5pm

De acuerdo con la ficha consultada, Alberto Sánchez mide aproximadamente 1.70 metros, tiene complexión robusta, tez blanca, es calvo y porta barba y bigote. Al momento de su detención vestía pantalón azul de mezclilla, playera tipo polo roja y tenis blancos con gris, lo que coincide con las características del conductor evidenciado en redes sociales.

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El documento no registra alias asociados al detenido. Fue trasladado para ser presentado ante un el Ministerio Público común, en la Agencia del Ministerio Público AZ-2.

El registro ubicó la detención en la colonia Nueva Santa María, en la calle Begonias, entre las calles Piñón y Platanales, cerca de una estética y una casa con fachada verde, dentro de la demarcación territorial de Azcapotzalco, en la Ciudad de México. La hora de la detención quedó asentada a las 05:00:00 p.m. de este jueves 24 de septiembre.