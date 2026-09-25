Tres cateos dejan como saldo el aseguramiento de animales exóticos, armamento y metanfetamina en Michoacán. Fiscalía de Michoacán

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Cateos simultáneos en los municipios de Los Reyes y Peribán, en Michoacán, terminaron con la detención de Antonio “N” y el aseguramiento de un tigre de Bengala, un mono araña y otros ejemplares de fauna exótica. La acción fue coordinada entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE).

Las diligencias se ejecutaron en tres inmuebles de la región. Durante los cateos, las autoridades también incautaron armas de fuego, droga y otros objetos que quedaron a disposición de la investigación.

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Detención y participación de las autoridades

El operativo se llevó a cabo mediante órdenes de cateo en tres domicilios ubicados en Los Reyes y Peribán. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) brindaron apoyo durante las inspecciones, según refiere un boletín oficial.

Como resultado de las diligencias fue detenido Antonio “N”, quien quedó a disposición de la autoridad correspondiente junto con lo asegurado en los inmuebles.

Tres cateos dejan como saldo el aseguramiento de animales exóticos, armamento y metanfetamina en Michoacán. Fiscalía de Michoacán

Además de la detención de un hombre identificado como Antonio “N”, las autoridades incautaron dos armas de fuego, 22 cartuchos, seis bolsas con una sustancia con características de metanfetamina, dos celulares y cuatro ejemplares de fauna exótica: un tigre de Bengala, un mono araña y dos aves.

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La ejecución de las diligencias contó con la participación coordinada de personal de Defensa y de la SSPC, así como de la FGE. De acuerdo con un comunicado sobre el resguardo posterior de los ejemplares, en el operativo también intervinieron la Guardia Civil, la Guardia Nacional y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Armas, droga y objetos asegurados

En los tres inmuebles cateados, las autoridades localizaron seis bolsas con una sustancia granulosa con características propias de la metanfetamina.

También fueron asegurados un arma larga tipo escopeta calibre 12 y un arma corta calibre .45, además de 22 cartuchos de distintos calibres.

Se incautaron, adicionalmente, dos teléfonos celulares. Todos estos objetos quedaron a disposición de la autoridad competente para continuar con las investigaciones correspondientes.

Fauna exótica localizada en los inmuebles

Durante las inspecciones, las autoridades encontraron un tigre de Bengala macho. Junto al felino fue localizado un mono araña, también macho, de alrededor de cinco años.

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El boletín sobre el cateo identificó a las dos aves aseguradas como cotorros. Un comunicado posterior, emitido tras el traslado de los ejemplares al zoológico, se refirió a ellas como loros cabeza amarilla.

Tres cateos dejan como saldo el aseguramiento de animales exóticos, armamento y metanfetamina en Michoacán. Fiscalía de Michoacán

Los animales se encontraban en los inmuebles cateados en condiciones que motivaron una atención médica inmediata una vez trasladados. Los cuatro ejemplares fueron puestos bajo resguardo de las instancias correspondientes para determinar su situación y garantizar su manejo adecuado.

Traslado y atención médica de los ejemplares

El Parque Zoológico “Benito Juárez”, en Morelia, recibió en resguardo al tigre de Bengala, al mono araña y a las dos aves exóticas tras concluir el operativo en Los Reyes.

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Según el comunicado del zoológico, el tigre de Bengala es un ejemplar de aproximadamente ocho años de edad. A su llegada, tanto el felino como el mono araña presentaban signos de deshidratación y bajo peso.

Tres cateos dejan como saldo el aseguramiento de animales exóticos, armamento y metanfetamina en Michoacán. Fiscalía de Michoacán

Ante ese diagnóstico, el equipo médico del zoológico inició de inmediato la atención de ambos ejemplares. Se realizaron, además, estudios complementarios para conocer con precisión el estado de salud de los animales.

Personal de la Profepa se hizo cargo de la valoración de los ejemplares como parte del procedimiento habitual en este tipo de aseguramientos.

Contexto de otros hallazgos de fauna en Michoacán

El hallazgo de fauna exótica en cateos no es un hecho aislado en la región. Días antes, la FGE había asegurado un mono araña durante un cateo realizado en un inmueble de la comunidad de Palo Alto, en el municipio de Apatzingán.

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En aquel caso, el ejemplar de fauna silvestre, de pelaje negro con blanco, fue encontrado atado del cuello con un lazo de plástico a un árbol, en condiciones que ponían en riesgo su integridad. Tras ser liberado, quedó bajo resguardo de la FGE y posteriormente fue entregado a personal de la Profepa, que se encargó de su valoración y traslado a un espacio adecuado.

En ese operativo participaron la Fiscalía Regional de Apatzingán, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Guardia Civil y la Profepa. La FGE mantiene abierta la investigación para establecer quién mantenía al animal en cautiverio.

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