México

Tres cateos dejan como saldo el aseguramiento de animales exóticos, armamento y metanfetamina en Michoacán

Elementos federales hallaron a las especies exóticas con deshidratación y bajo peso durante intervenciones en Los Reyes y Peribán; los ejemplares quedaron bajo atención médica dentro del zoológico de Morelia

Tres cateos dejan como saldo el aseguramiento de animales exóticos, armamento y metanfetamina en Michoacán. Fiscalía de Michoacán
Tres cateos dejan como saldo el aseguramiento de animales exóticos, armamento y metanfetamina en Michoacán. Fiscalía de Michoacán
Guardar

Cateos simultáneos en los municipios de Los Reyes y Peribán, en Michoacán, terminaron con la detención de Antonio “N” y el aseguramiento de un tigre de Bengala, un mono araña y otros ejemplares de fauna exótica. La acción fue coordinada entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE).

Las diligencias se ejecutaron en tres inmuebles de la región. Durante los cateos, las autoridades también incautaron armas de fuego, droga y otros objetos que quedaron a disposición de la investigación.

PUBLICIDAD

Detención y participación de las autoridades

El operativo se llevó a cabo mediante órdenes de cateo en tres domicilios ubicados en Los Reyes y Peribán. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) brindaron apoyo durante las inspecciones, según refiere un boletín oficial.

Como resultado de las diligencias fue detenido Antonio “N”, quien quedó a disposición de la autoridad correspondiente junto con lo asegurado en los inmuebles.

Tres cateos dejan como saldo el aseguramiento de animales exóticos, armamento y metanfetamina en Michoacán. Fiscalía de Michoacán
Tres cateos dejan como saldo el aseguramiento de animales exóticos, armamento y metanfetamina en Michoacán. Fiscalía de Michoacán

Además de la detención de un hombre identificado como Antonio “N”, las autoridades incautaron dos armas de fuego, 22 cartuchos, seis bolsas con una sustancia con características de metanfetamina, dos celulares y cuatro ejemplares de fauna exótica: un tigre de Bengala, un mono araña y dos aves.

PUBLICIDAD

La ejecución de las diligencias contó con la participación coordinada de personal de Defensa y de la SSPC, así como de la FGE. De acuerdo con un comunicado sobre el resguardo posterior de los ejemplares, en el operativo también intervinieron la Guardia Civil, la Guardia Nacional y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Armas, droga y objetos asegurados

En los tres inmuebles cateados, las autoridades localizaron seis bolsas con una sustancia granulosa con características propias de la metanfetamina.

También fueron asegurados un arma larga tipo escopeta calibre 12 y un arma corta calibre .45, además de 22 cartuchos de distintos calibres.

Se incautaron, adicionalmente, dos teléfonos celulares. Todos estos objetos quedaron a disposición de la autoridad competente para continuar con las investigaciones correspondientes.

Fauna exótica localizada en los inmuebles

Durante las inspecciones, las autoridades encontraron un tigre de Bengala macho. Junto al felino fue localizado un mono araña, también macho, de alrededor de cinco años.

El boletín sobre el cateo identificó a las dos aves aseguradas como cotorros. Un comunicado posterior, emitido tras el traslado de los ejemplares al zoológico, se refirió a ellas como loros cabeza amarilla.

Tres cateos dejan como saldo el aseguramiento de animales exóticos, armamento y metanfetamina en Michoacán. Fiscalía de Michoacán
Tres cateos dejan como saldo el aseguramiento de animales exóticos, armamento y metanfetamina en Michoacán. Fiscalía de Michoacán

Los animales se encontraban en los inmuebles cateados en condiciones que motivaron una atención médica inmediata una vez trasladados. Los cuatro ejemplares fueron puestos bajo resguardo de las instancias correspondientes para determinar su situación y garantizar su manejo adecuado.

Traslado y atención médica de los ejemplares

El Parque Zoológico “Benito Juárez”, en Morelia, recibió en resguardo al tigre de Bengala, al mono araña y a las dos aves exóticas tras concluir el operativo en Los Reyes.

Según el comunicado del zoológico, el tigre de Bengala es un ejemplar de aproximadamente ocho años de edad. A su llegada, tanto el felino como el mono araña presentaban signos de deshidratación y bajo peso.

Tres cateos dejan como saldo el aseguramiento de animales exóticos, armamento y metanfetamina en Michoacán. Fiscalía de Michoacán
Tres cateos dejan como saldo el aseguramiento de animales exóticos, armamento y metanfetamina en Michoacán. Fiscalía de Michoacán

Ante ese diagnóstico, el equipo médico del zoológico inició de inmediato la atención de ambos ejemplares. Se realizaron, además, estudios complementarios para conocer con precisión el estado de salud de los animales.

Personal de la Profepa se hizo cargo de la valoración de los ejemplares como parte del procedimiento habitual en este tipo de aseguramientos.

Contexto de otros hallazgos de fauna en Michoacán

El hallazgo de fauna exótica en cateos no es un hecho aislado en la región. Días antes, la FGE había asegurado un mono araña durante un cateo realizado en un inmueble de la comunidad de Palo Alto, en el municipio de Apatzingán.

En aquel caso, el ejemplar de fauna silvestre, de pelaje negro con blanco, fue encontrado atado del cuello con un lazo de plástico a un árbol, en condiciones que ponían en riesgo su integridad. Tras ser liberado, quedó bajo resguardo de la FGE y posteriormente fue entregado a personal de la Profepa, que se encargó de su valoración y traslado a un espacio adecuado.

En ese operativo participaron la Fiscalía Regional de Apatzingán, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Guardia Civil y la Profepa. La FGE mantiene abierta la investigación para establecer quién mantenía al animal en cautiverio.

Temas Relacionados

MichoacánFauna silvestreMetanfetaminaTigreseguridadmexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Habilidades blandas: qué son, cuáles son las más valoradas y por qué una docente de la UNAM dice que definen la permanencia laboral

Una especialista en Psicología Organizacional explica que estas competencias influyen desde la contratación hasta la permanencia en el empleo

Habilidades blandas: qué son, cuáles son las más valoradas y por qué una docente de la UNAM dice que definen la permanencia laboral

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 24 de septiembre: capturan a John Keny Moreno, excomisionado policial de Juchitán

Sigue las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos que ocurren en el país con Infobae México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 24 de septiembre: capturan a John Keny Moreno, excomisionado policial de Juchitán

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 24 de septiembre?: retiran un tren de la Línea 3

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 24 de septiembre?: retiran un tren de la Línea 3

El huachicol fiscal de diésel proveniente del exterior va al alza, advierte Observatorio Ciudadano de la Energía

Un estudio elaborado por el doctor Francisco Barnés de Castro mostró que la importación ilegal de ese hidrocarburo subió en junio pasado

El huachicol fiscal de diésel proveniente del exterior va al alza, advierte Observatorio Ciudadano de la Energía

El INE contiene ansias de partidos y define fechas para candidaturas de diputados

Morena lleva ventaja en cuanto a los nombramientos de las y los coordinadores estatales, quienes se convertirán en los representantes de la coalición oficialista

El INE contiene ansias de partidos y define fechas para candidaturas de diputados
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 24 de septiembre: capturan a John Keny Moreno, excomisionado policial de Juchitán

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 24 de septiembre: capturan a John Keny Moreno, excomisionado policial de Juchitán

Estados Unidos celebra captura de “El Niño”, jefe de plaza de Los Mayos, en operación conjunta con México

Vinculan a proceso a 18 personas ligadas a la red de "El Señor de la T", operador del CJNG, en Michoacán

Fiscalía de Sinaloa captura a “El Tino”, presunto asesino del hermano de Héctor Melesio Cuén tras 14 años prófugo

Capturan a John Keny Moreno Segura, excomisionado policial de Juchitán, acusado de proteger a “Los Cromos”

ENTRETENIMIENTO

Señalan transfobia de Ese Pérez y Gema por comentarios contra Karina Torres

Señalan transfobia de Ese Pérez y Gema por comentarios contra Karina Torres

Poncho Lizárraga explica por qué la policía detuvo a la Banda El Recodo en Londres: “se nos hizo fácil”

Guillermo del Toro encabeza el Festival Internacional de Cine de Morelia 2026: fechas, películas y actividades

Sebastián Rulli y Angelique Boyer cumplen 12 años juntos y lo celebran en redes sociales: “Quiero que sea la historia de toda una vida”

Kevyn Contreras, “El Bicolor”, ventila la millonaria cifra que cobra Brincos Dieras por cada show

DEPORTES

Esta sería la alineación titular de México para enfrentar a Colombia en el debut de Rafa Márquez

Esta sería la alineación titular de México para enfrentar a Colombia en el debut de Rafa Márquez

De compañeros a dirigidos: estos son los jugadores de la Selección Mexicana que compatieron vestidor con Rafa Márquez

Chucky Lozano se perfila como titular en el Tri: Rafa Márquez le daría una segunda oportunidad bajo ciertas condiciones

Ventilan que la esposa de Javier Aguirre tuvo la última palabra para la llegada del entrenador al Valencia

Hugo Sánchez enaltece a Miguel Borja por su gol de chilena y olvida controversial crítica: “Tremenda ejecución”