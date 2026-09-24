Citlalli Hernández niega una reunión reciente con Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional: afirma que hay independencia de Morena

La morenista sostuvo que las imágenes en Palacio Nacional corresponden a 2022 y no a una reunión reciente con Claudia Sheinbaum. Crédito: Cuartoscuro

Guardar

La Presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, rechazó este 24 de septiembre que un video difundido por José Díaz muestre una reunión reciente con Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional. La dirigente sostuvo que las imágenes corresponden a 2022 y no a un encuentro actual.

Citlalli Hernández afirmó que en la grabación se escucha que ella acudiría a ver “al presidente” y que varias personas usan cubrebocas. También señaló que Díaz ya había difundido un video de 2026 fuera de contexto para presentar una supuesta reunión reciente con la presidenta Sheinbaum.

PUBLICIDAD

La dirigente acusó que José Díaz difundió anteriormente material fuera de contexto para simular encuentros recientes con Sheinbaum. Crédito: redes sociales.

El pasado 23 de septiembre, José Díaz publicó el video de Hernández mientras caminaba y entraba a Palacio Nacional. En el mensaje cuestionó la separación entre Morena y el Gobierno y preguntó si la dirigente negociaba candidaturas con Sheinbaum, reconoció que Hernández ya no trabaja en la administración federal y preside la Comisión Nacional de Elecciones de Morena.

La respuesta de la dirigente de Morena incluyó la acusación de que el usuario busca “mentir, confundir, crear narrativas falsas y sembrar odio y división”.

Citlalli Hernández se deslinda de pintas y rechaza candidatura en Cuauhtémoc

Citlalli Hernández Mora afirmó que las siglas CH aparecidas en Buenavista no la promueven y aseguró que está concentrada en coordinar las tareas del partido. (Redes sociales)

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández Mora, se deslindó de las pintas con las siglas “CH” que aparecieron en la alcaldía Cuauhtémoc y negó que formen parte de una eventual aspiración para buscar esa demarcación en 2027. La morenista afirmó que su prioridad es coordinar las actividades partidistas durante el proceso electoral.

PUBLICIDAD

En un mensaje difundido en sus redes sociales, Hernández Mora descartó estar interesada en postularse a un cargo el próximo año. “Estoy concentrada en mis responsabilidades como presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena”, escribió.

Las pintas fueron colocadas en la zona de Buenavista, en el centro de CDMX, y evocan elementos gráficos asociados con El Chapulín Colorado. La funcionaria partidista sostuvo que no tienen relación con su nombre ni con actos de propaganda para promoverla.

“En medio de tantas versiones, rumores y trascendidos, incluso han querido atribuirme FALSAMENTE unas pintas con un supuesto logo de ‘CH’”, señaló. Añadió que comunicará cualquier decisión “de frente”.

PUBLICIDAD

Grupo Chespirito niega autorización para propaganda política

Grupo Chespirito informó que no autorizó el uso de la imagen ni marcas de sus personajes para propaganda de carácter político. - crédito Colprensa

El pronunciamiento de Hernández Mora ocurrió después de que Grupo Chespirito informó que no autorizó el uso de la imagen, marcas ni elementos distintivos de El Chapulín Colorado en campañas, propaganda o comunicaciones de carácter político.

En el documento emitido el pasado 19 de septiembre, la empresa precisó que ni ese personaje ni las demás creaciones de Roberto Gómez Bolaños están asociadas con candidatos o movimientos políticos.

La discusión sobre una posible candidatura de Hernández Mora se intensificó después de que el vocero de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila, declinó públicamente buscar la alcaldía Cuauhtémoc en 2027.

PUBLICIDAD

En entrevista con Milenio Televisión, el legislador planteó que la forma de recuperar la demarcación, actualmente gobernada por Alessandra Rojo de la Vega, sería mediante una candidatura encabezada por la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones.

Ávila aseguró que su postura busca construir unidad dentro del partido, aunque reconoció que no había consultado con Hernández Mora sobre esa posibilidad. “Es algo que ella tiene que decidir, no lo he consultado, pero me parece que hay consenso, por lo menos, de las y los compañeros con los que yo he platicado”, declaró.

PUBLICIDAD

Sheinbaum defiende las encuestas de Morena para definir candidaturas rumbo a las elecciones de 2027

La presidenta Sheinbaum sostuvo que el procedimiento, establecido en los estatutos partidistas y acuerdos de coalición, determina a quienes representarán al movimiento. EFE/Sáshenka Gutiérrez

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió este 24 de septiembre el método de encuestas de Morena para definir sus candidaturas rumbo a las elecciones de 2027, pero evitó fijar una postura sobre una posible ruptura con el PT, luego de los reclamos de sus dirigentes por los perfiles seleccionados como coordinadores estatales.

Durante la Mañanera del Pueblo, la mandataria sostuvo que la continuidad de la alianza electoral corresponde a Morena y a sus órganos partidistas, no a la Presidencia. “No me voy a meter. La verdad, son temas de la alianza electoral que está haciendo Morena y, pues, que opine la presidenta de Morena y diputados, diputadas”, declaró.

PUBLICIDAD

Sheinbaum también pidió revisar la certificación otorgada al panista Javier Lozano como mediador privado en materias civil y mercantil por el Poder Judicial del Estado de México. Dijo que desconocía el caso y que su gobierno analizará cómo obtuvo la acreditación, con la posibilidad de emitir información oficial más tarde o al día siguiente.

La presidenta fue cuestionada por versiones de una fractura entre Morena y el Partido del Trabajo después de que el partido anunció los nombres de sus coordinadores estatales, una figura previa a las candidaturas por las gubernaturas.

Reginaldo Sandoval y Benjamín Robles, dirigentes petistas, acusaron que su fuerza política no ha sido tomada en cuenta en las encuestas. También advirtieron que el PT tendría la capacidad de quitarle a Morena entre 7 y 12 entidades.

PUBLICIDAD