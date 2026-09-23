Policía de Londres interrumpe a Banda El Recodo durante presentación callejera cerca del Tower Bridge

El grupo mexicano regional, El Recodo, intenta tocar música de banda en una calle cercana a Tower Bridge, Londres, Reino Unido, sin embargo, autoridades locales y agentes policiales intervinieron en el lugar para pedir a los músicos que se retiraran del espacio peatonal.

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Banda El Recodo llevó el sonido de la música regional mexicana hasta Londres como parte de su gira por Europa, donde además de ofrecer un concierto programado en uno de los recintos musicales de la capital británica, protagonizó una presentación improvisada en la vía pública que terminó con la intervención de autoridades locales.

La agrupación sinaloense se presentó el domingo 20 de septiembre en KOKO, recinto ubicado en Camden High Street, Londres. El evento comenzó a las 19:00 horas y formó parte de la agenda internacional de la agrupación.

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El concierto permitió que los seguidores de la música regional mexicana disfrutaran en Inglaterra del repertorio de una de las agrupaciones más reconocidas de la música de banda.

Sin embargo, el momento que llamó la atención en redes sociales ocurrió fuera del escenario.

El Recodo sorprende a turistas en Londres

Banda El Recodo realizó un concierto en Londres (Foto: FB del grupo)

Durante su estancia en la capital británica, los integrantes de El Recodo decidieron llevar sus instrumentos a las inmediaciones del Tower Bridge, uno de los lugares más reconocidos de Londres, para realizar una presentación espontánea.

Con trompetas, clarinetes, tambora y otros instrumentos característicos de la banda sinaloense, los músicos comenzaron a interpretar una pieza mientras turistas y personas que transitaban por la zona se acercaron para observar, bailar y grabar el momento.

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La escena convirtió por unos minutos un espacio turístico de Londres en un punto de encuentro para la música mexicana. Pero la presentación no pudo continuar.

En las imágenes difundidas sobre el episodio, un elemento de seguridad se acercó a los músicos y les pidió detener la actuación y retirarse del lugar. Los integrantes de El Recodo acataron la indicación y comenzaron a caminar a petición de uno de los músicos para retirarse.

La propia agrupación compartió el momento en sus redes sociales y explicó que buscaba llevar su música hasta uno de los sitios emblemáticos de la capital inglesa, aunque en esta ocasión no pudo completar la presentación como estaba previsto.

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Una gira de El Recodo por Europa

Banda El Recodo realizó un concierto en Londres (Foto: FB del grupo)

La visita a Londres forma parte de una gira internacional de Banda El Recodo que contempla distintas ciudades europeas. Antes de llegar a la capital británica, la agrupación tenía programada una presentación en Dublín, Irlanda, el 19 de septiembre, un día antes de su concierto en Londres.

El recorrido europeo también contempla ciudades como Sevilla, Valencia, Madrid, Ámsterdam, Múnich y Zúrich, de acuerdo con información difundida sobre la gira.

La presencia de El Recodo en Reino Unido representa otra parada internacional para una agrupación cuya historia se remonta a 1938, cuando fue fundada por Cruz Lizárraga en Sinaloa.

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KOKO, el recinto donde se realizó el concierto, tiene una larga trayectoria como espacio musical en Londres y actualmente recibe presentaciones de artistas de distintos géneros.

El Recodo busca llevar la banda mexicana por el mundo

Banda El Recodo intenta tocar en una calle cercana a Tower Bridge, en Londres, Inglaterra (especial)

La agrupación ha mantenido durante décadas una estrategia de internacionalización de la música de banda, con presentaciones fuera de México y recorridos por distintos países.

En Londres, esa intención quedó reflejada en la decisión de salir del escenario formal y tocar frente a turistas y habitantes de la ciudad.

“Nos la volvieron a hacer… La misión era llevar nuestra música hasta uno de los lugares más emblemáticos de Londres, pero hoy no se pudo. Así que, por hoy, no se logró la misión. Seguimos buscando el momento y la forma de llevar la música de banda por los rincones de Europa y el mundo. Por hoy no se pudo… pero la misión continúa".

Este episodio recuerda que, en 2024, en una gira por Japón, la agrupación sinaloense, intentó hacer lo mismo en la explanada de Odaiba, Tokio, sin embargo, la policía llegó y les pidió que dejaran de cantar.

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Aunque las presentaciones callejeras fueron detenidas por las autoridades, los episodios rápidamente llamaron la atención en redes sociales y permitieron que el sonido de la banda sinaloense llegara, aunque fuera durante unos minutos, a uno de los puntos turísticos más reconocidos de la capital británica y japonesa.

Así, la visita de Banda El Recodo a Inglaterra dejó dos momentos: un concierto formal en KOKO y una presentación espontánea cerca del Tower Bridge que terminó antes de lo previsto, pero que generó imágenes y reacciones en redes sociales.