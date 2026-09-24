Oxalis triangularis: la planta de hojas moradas ideal para dar color a espacios pequeños

Características de la Oxalis triangularis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Oxalis triangularis aporta color y movimiento a departamentos, estudios, balcones y repisas con poco espacio.

Esta perenne de origen sudamericano, conocida como trébol púrpura o planta mariposa, se cultiva en macetas con luz abundante filtrada, riego moderado y sustrato drenante.

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Puede decorar durante gran parte del año, aunque entra en reposo de forma estacional. Su follaje morado, compacto y cambiante la vuelve atractiva porque crea contraste sin exigir grandes recipientes.

Las hojas triangulares se agrupan de a tres y recuerdan a un trébol, aunque la especie no pertenece al género Trifolium.

Su rasgo más reconocible es el tono púrpura profundo, que puede combinar zonas más oscuras y otras de color borgoña.

La planta también llama la atención por su respuesta diaria a la luz. Durante el día, los folíolos se despliegan; al caer la noche, se pliegan sobre sí mismos.

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Ese movimiento natural hace que una maceta pequeña tenga presencia incluso en ambientes con pocos elementos decorativos.

La Royal Horticultural Society describe un porte de hasta 30 centímetros

La Royal Horticultural Society identifica a Oxalis triangularis como una planta perenne cormosa o rizomatosa. Sus estructuras subterráneas almacenan reservas y permiten que rebrote después de sus periodos de descanso.

La especie suele alcanzar entre 15 y 30 centímetros de altura cuando florece. Algunas guías destinadas al cuidado doméstico señalan que rara vez supera los 50 centímetros, una dimensión que facilita su uso en mesas auxiliares, escritorios, alfeizares y estantes.

Las flores son pequeñas y pueden presentarse en tonos blancos, rosados o lavanda pálido. Aparecen por encima de las hojas, aunque el principal atractivo ornamental se concentra en el follaje.

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La pigmentación morada se relaciona con una mayor presencia de antocianinas frente a las formas verdes que durante años se comercializaron bajo el nombre Oxalis regnellii. Ambas denominaciones se asocian hoy con la misma especie en el uso hortícola.

El color intenso permite crear contrastes con paredes claras, muebles de madera, cerámicas blancas y otras plantas de hojas verdes. Una sola maceta puede funcionar como punto focal en una habitación pequeña sin recargarla.

La especie suele alcanzar entre 15 y 30 centímetros de altura cuando florece. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Missouri Botanical Garden sitúa su origen en Sudamérica

El Missouri Botanical Garden señala que la especie es nativa de Sudamérica. Varias guías de cultivo ubican especialmente su procedencia en Brasil y otras áreas de clima subtropical o templado cálido.

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En su ambiente natural, la planta crece en condiciones de sotobosque, con luz filtrada, humedad moderada y protección frente a la radiación más intensa.

Esa adaptación explica por qué responde bien a interiores luminosos, aunque sufre cuando recibe sol directo fuerte durante muchas horas.

Una ventana orientada al este suele ofrecer una ubicación adecuada, ya que aporta sol suave por la mañana.

También puede mantenerse cerca de una ventana orientada al sur si una cortina traslúcida reduce la intensidad de la luz.

Las ventanas orientadas al oeste requieren más atención durante la tarde. La exposición prolongada a rayos fuertes puede dejar zonas decoloradas o bordes dañados en las hojas.

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La falta de luz también tiene consecuencias. Cuando permanece demasiado alejada de una ventana, la planta puede perder intensidad de color, producir hojas más pequeñas y desarrollar tallos débiles.

El New York Botanical Garden recomienda evitar el exceso de agua

El riego define gran parte del éxito de esta especie en interiores. El New York Botanical Garden advierte que un sustrato demasiado mojado puede dañar con rapidez las raíces y los cormos.

Durante el periodo de crecimiento, la tierra debe conservar una humedad ligera. Conviene esperar a que la capa superior del sustrato se seque antes de volver a regar.

La frecuencia no debe depender de un calendario fijo. La temperatura del ambiente, el tamaño de la maceta, la luz disponible y la ventilación modifican la velocidad con que se seca la tierra.

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Una comprobación sencilla consiste en introducir un dedo o un palillo limpio a pocos centímetros de profundidad. Si sale húmedo y con sustrato adherido, la planta todavía no necesita agua.

La maceta debe tener agujeros de drenaje. El agua que quede acumulada en un plato o cubremaceta debe retirarse después del riego para impedir que las raíces permanezcan sumergidas.

Un sustrato universal puede funcionar si se mezcla con perlita, arena u otros materiales que favorezcan la aireación. La combinación debe retener algo de humedad, pero permitir que el excedente salga con facilidad.

Durante el periodo de crecimiento, la tierra debe conservar una humedad ligera. Conviene esperar a que la capa superior del sustrato se seque antes de volver a regar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dormancia de Oxalis triangularis no significa que la planta haya muerto

La caída progresiva de las hojas puede alarmar a quien desconoce el ciclo de la planta. En realidad, la pérdida del follaje puede anunciar una dormancia natural, una etapa en la que los cormos conservan la capacidad de rebrotar.

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El Servicio de Extensión de la Universidad Estatal de Carolina del Norte indica que este reposo puede aparecer en otoño. También puede surgir ante calor excesivo o periodos de sequedad.

El New York Botanical Garden señala que muchos ejemplares entran en reposo después de la floración. Algunos lo hacen en verano, mientras que otros pueden pasar uno o más años sin una dormancia marcada.

Cuando las hojas amarillean, se marchitan y desaparecen, conviene reducir el riego hasta mantener el sustrato seco. Durante esa etapa tampoco corresponde fertilizar.

Las recomendaciones reunidas sitúan el descanso entre varias semanas y unos pocos meses. Un espacio fresco, seco y sin luz directa puede ser apropiado para conservar la maceta mientras los cormos permanecen inactivos.

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El riego debe retomarse de forma gradual cuando aparezcan nuevos brotes. Ese momento también permite renovar el sustrato o dividir los cormos para obtener más plantas.

Ambiente templado y sin heladas

La temperatura ideal se parece a la que resulta cómoda dentro de una vivienda. Las guías de cultivo coinciden en que la planta responde bien a rangos aproximados de 15 a 24 °C.

El calor prolongado puede acelerar la entrada en dormancia. Los ambientes que superan de forma sostenida los 27 o 28 °C pueden afectar el aspecto del follaje y favorecer su retracción.

Las heladas representan otro riesgo. La especie no tolera temperaturas bajas intensas y necesita protección cuando el termómetro se acerca a 5 °C.

La ubicación debe quedar lejos de radiadores, salidas de calefacción, equipos de aire acondicionado y corrientes fuertes. Los cambios bruscos de temperatura resecan las hojas y alteran el equilibrio de humedad del sustrato.

Una humedad ambiental moderada suele ser suficiente. Los baños y cocinas luminosos pueden resultar favorables si no acumulan calor excesivo y la maceta conserva un buen drenaje.

Durante la fase de crecimiento activo, un fertilizante equilibrado aplicado una vez al mes suele bastar. El aporte debe detenerse cuando la planta pierde las hojas y comienza su reposo.

La caída progresiva de las hojas puede alarmar a quien desconoce el ciclo de la planta. En realidad, la pérdida del follaje puede anunciar una dormancia natural, una etapa en la que los cormos conservan la capacidad de rebrotar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ASPCA clasifica al género Oxalis como tóxico para mascotas

La elección de esta planta exige una precaución adicional en hogares con animales o niños pequeños. La ASPCA considera tóxico al género Oxalis para perros, gatos y caballos por la presencia de oxalatos y ácido oxálico.

La ingestión puede causar salivación excesiva, vómitos, diarrea y malestar digestivo en mascotas. El riesgo aumenta si un animal pequeño consume cantidades importantes o repite la ingesta.

Los niños también deben mantenerse alejados de las hojas, los tallos y los cormos. El consumo puede causar irritación en la boca, molestias gastrointestinales y otros síntomas que requieren valoración profesional según la cantidad ingerida.

La prevención empieza con la ubicación. Las macetas altas, los soportes colgantes y las estanterías fuera del alcance ayudan a reducir el contacto accidental.

Si una mascota o un niño ingiere parte de la planta, no se recomienda inducir el vómito sin indicación de un profesional. La medida adecuada es retirar los restos de la boca, ofrecer agua si no existe dificultad para tragar y contactar con un veterinario, pediatra o centro de toxicología.

Recomendaciones para el cuidado y mantenimiento de la Oxalis triangularis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cormos permiten multiplicar la planta en macetas pequeñas

La propagación más confiable se realiza por división de cormos o rizomas. Después de la dormancia, las estructuras subterráneas pueden separarse y plantarse en recipientes con sustrato nuevo.

Cada cormo necesita poca profundidad y una mezcla suelta. La maceta no requiere grandes dimensiones, aunque debe dejar margen para que la planta se expanda con el tiempo.

Esta capacidad de multiplicación permite repartir el follaje morado en distintos sectores de una vivienda. Una planta madre puede convertirse en varias macetas para un escritorio, una ventana o un balcón protegido.

En exteriores, Oxalis triangularis puede mantenerse en balcones y terrazas durante la temporada cálida, siempre que reciba luz abundante sin sol abrasador. En regiones con inviernos fríos, los cormos deben resguardarse antes de las heladas.

Su porte bajo, el color púrpura y el plegado diario de las hojas explican su presencia en la decoración de espacios reducidos. La clave para conservarla está en respetar cuatro condiciones: luz filtrada, drenaje, riego prudente y reposo estacional.