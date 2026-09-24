Autoridades realizan dos cateos en CDMX y detienen a siete personas en Miguel Hidalgo e Iztapalapa

El operativo permitió además el aseguramiento de motocicletas robadas, un arma de fuego, cartuchos útiles y dosis de presuntas drogas. Crédito: Especial

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Efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Fiscalía General de Justicia (FGJ), la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Guardia Nacional (GN) cumplieron dos órdenes de cateo en las alcaldías Miguel Hidalgo e Iztapalapa. Las corporaciones detuvieron a siete personas y aseguraron motocicletas robadas, un arma de fuego y dosis de presuntas drogas.

Los cateos se ejecutaron de forma simultánea en inmuebles de las colonias América y Culhuacán, tras labores previas de inteligencia policial. La acción forma parte de la Estrategia Integral Contra el Robo de Vehículos y Autopartes, instruida por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

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Clara Brugada Molina ordenó la Estrategia Integral Contra el Robo de Vehículos

Mediante labores de inteligencia, los oficiales de la SSC ubicaron dos viviendas que, según las indagatorias, funcionaban como bodegas de motocicletas con reporte de robo. Las autoridades implementaron vigilancia fija y móvil sobre ambos domicilios antes de la intervención.

Un agente del Ministerio Público integró los datos de prueba obtenidos durante la investigación y los presentó ante un juez de control. El juzgador autorizó las órdenes de cateo para ambos inmuebles, ubicados en las alcaldías Miguel Hidalgo e Iztapalapa.

El operativo permitió además el aseguramiento de motocicletas robadas, un arma de fuego, cartuchos útiles y dosis de presuntas drogas. Crédito: Especial

Los efectivos de la SSC, la FGJ, la SEMAR y la GN desplegaron un operativo simultáneo para cumplir el mandamiento judicial. La corporación actuó sin uso de violencia y en apego a los protocolos de actuación policial.

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El despliegue conjunto respetó los derechos humanos de los ocupantes de ambos inmuebles, según reportó la SSC. La coordinación entre corporaciones buscó garantizar la legalidad del procedimiento durante todo el operativo.

El cateo en la calle Sur 130, colonia América, alcaldía Miguel Hidalgo

Los efectivos ingresaron al primer inmueble, ubicado en la calle Sur 130, colonia América, alcaldía Miguel Hidalgo. En el domicilio, los agentes detectaron indicios del posible almacenamiento de vehículos robados y sustancias ilícitas.

Los uniformados aseguraron tres placas de motocicleta con reporte de robo. También decomisaron un arma de fuego tipo pluma en el interior de la vivienda.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General de Justicia, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional ejecutaron órdenes de cateo en las alcaldías Miguel Hidalgo e Iztapalapa. Durante las acciones policiales, las autoridades detuvieron a siete personas y aseguraron motocicletas con reporte de robo, piezas de vehículos y otros objetos en la Ciudad de México.

Los policías localizaron ocho cartuchos útiles de diversos calibres durante la revisión del inmueble. Además, hallaron 20 dosis de una sustancia con características similares a la metanfetamina y 20 dosis con apariencia de cocaína en piedra.

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En el cateo de la calle Sur 130, colonia América, alcaldía Miguel Hidalgo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvo a cinco hombres y aseguró motocicletas robadas, un arma de fuego y dosis de presuntas drogas. Un juez de control había autorizado la intervención tras detectar indicios de almacenamiento de vehículos con reporte de robo en el inmueble.

En el lugar, los oficiales detuvieron a cinco hombres de 50, 39, 29 y dos de 46 años de edad. Cuatro de los detenidos son de nacionalidad venezolana, según confirmó la corporación.

Los uniformados informaron a los detenidos sus derechos constitucionales antes de trasladarlos. Los cinco hombres quedaron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente.

Una cinta amarilla de restricción con la leyenda NO PASE señala un área de acceso prohibido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aseguramiento en la calle Morelos, colonia Culhuacán, alcaldía Iztapalapa

En un segundo operativo, los efectivos ingresaron a un inmueble ubicado en la calle Morelos, colonia Culhuacán, alcaldía Iztapalapa. El domicilio presuntamente era utilizado para el desmantelamiento de motocicletas y motonetas robadas.

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Los policías aseguraron tres motocicletas con reporte de robo dentro de la propiedad. También decomisaron una báscula gramera empleada, según las indagatorias, para el fraccionamiento de droga.

Los uniformados localizaron 20 dosis de una sustancia blanca con características similares a la cocaína en piedra. Asimismo, hallaron 20 dosis de una sustancia con apariencia de metanfetamina en el lugar.

Las autoridades detuvieron a dos hombres de 40 y 44 años de edad en el inmueble de Culhuacán. Los agentes les informaron sus derechos constitucionales antes de trasladarlos ante la autoridad ministerial.

Procesan a dos hombres por agresión sexual a una mujer en Santa Fe, la encerraron en un puesto y luego lo incendiaron (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según las indagatorias, el inmueble era utilizado por los implicados para desmantelar motocicletas y motonetas sustraídas en la Ciudad de México y el Estado de México. Las autopartes obtenidas del desmantelamiento presuntamente se comercializaban en distintos puntos de la capital.

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Las autoridades judiciales determinarán la situación legal de los siete detenidos en las próximas horas. Todos los procedimientos se realizaron en apego a los protocolos de actuación policial y con respeto a los derechos humanos.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que continuará las labores de inteligencia contra el robo de vehículos y autopartes en la capital. La corporación trabaja de forma coordinada con la Fiscalía General de Justicia, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional.

Con estas acciones, las autoridades capitalinas buscan reducir el mercado ilegal de motocicletas y sustancias ilícitas en la Ciudad de México. Las instituciones participantes reiteraron su compromiso con la Estrategia Integral Contra el Robo de Vehículos y Autopartes.

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