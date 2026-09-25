Aspirante de Morena en Guerrero le pide a Abelina López darle prioridad a la “unidad” de la 4T

Guardar

Crédito: X/@PartidoMorenaMx

Este jueves, Beatriz Mojica Morga, coordinadora por la defensa de la transformación y la soberanía en Guerrero, reveló que ya tuvo contacto con casi todos los exaspirantes y ha encontrado disposición para construir “unidad”.

Aseguró que ya sostuvo acercamientos con la alcaldesa de Acapulco con licencia, la también militante de Morena, Abelina López Rodríguez, y con el exdiputado federal, Rubén Cayetano García, quienes fueron los más criticaron la designación de la senadora con licencia.

PUBLICIDAD

“Corcholata” de Morena en Guerrero dialoga con los exaspirantes

Aunque ya tuvo acercamientos con López Rodríguez y Cayetano García, Mojica Morga reconoció que no se ha reunido con la exconsejera jurídica de Presidencia, Esthela Damián Peralta, que según la misma información de Morena, fue la que estuvo más cerca en las encuestas que determinaron la decisión a favor de la legisladora.

“Con todos hemos quedado de construir un gran proyecto, juntas, juntos”, dijo la “corcholata” morenista en Guerrero.

También detalló que las conversaciones con los exaspirantes continuarán, pues “las ideas de todas y todos tienen que ser plasmadas en la plataforma electoral”.

Mojica se reúne con liderazgos del Partido Verde

Ayer, se reunió con la senadora y dirigente nacional del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Karen Castrejón Trujillo, y con el exrector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Javier Saldaña Almazán.

PUBLICIDAD

De acuerdo con reportes periodísticos, sobre el encuentro con Castrejón Trujillo, la morenista reveló que “platicamos de caminar juntas, que el Verde está en toda la disposición de seguir caminando juntos y que ellos se suman, reconocen los resultados de la encuesta y, bueno, vamos a mantener comunicación constante”.

Además, dijo que “la unidad se tiene que propiciar desde el territorio, con mucho respeto, inclusión, diálogo, y esa es la ruta que vamos a seguir”.

Contó que las conversaciones con los lideres del Partido Verde continuarán, pero serán las dirigencias nacionales de ambos partidos las que formalizarán la coalición.

La "corcholata" de Morena en Guerrero, sostuvo un encuentro con la exaspirante Abelina López. Crédito: X / @Beatriz_Mojica

Acuerda fortalecer colaboración con el exrector de la UAG

Mojica Morga también se reunió con el exrector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán, y acordó “fortalecer la colaboración de ambos equipos en los diferentes temas que requiere el estado y de fortalecer la estructura territorial”, según explicó tras el encuentro.

PUBLICIDAD

Sobre las candidaturas que demandó el exrector de la UAG, Mojica Morga aclaró que ese tema se tiene que revisar con la dirigencia nacional del partido. Su trabajo, precisó, consiste en impulsar los ejes programáticos y la organización partidista en el estado.

“A mí no me planteó nada de eso, a mí lo que me planteó fue públicamente lo que oímos, es una suma al proyecto, una suma a la transformación de nuestro estado y que vamos a caminar juntos por el bien de Guerrero”, explicó la eventual candidata a la gubernatura.

Agradece “generosidad” de Ibarez Castro e ideas de Rogelio Ortega

Respecto a la reunión con la exsecretaria de Salud, Aidé Ibarez Castro, contó del interés que ambas tienen en poner adelante a Guerrero:

“Agradezco su generosidad porque lo que acordamos es seguir caminando por el bien de nuestro movimiento que está por encima de cualquier interés personal que podamos tener”.

PUBLICIDAD

Mientras que con Rogelio Ortega, indicó, que hablaron de incorporar ideas, los proyectos, así como los liderazgos.

No ofrece detalles de diálogo con Abelina y Cayetano

Cabe recordar que los exaspirantes Abelina López y Rubén Cayetano fueron los que hicieron pública su inconformidad con los resultados de la encuesta. En medio de esa tensión, Mojica Morga no ofreció mayores detalles de lo que diálogo con ellos, pero aclaró que ya establecieron “puentes”.

No obstante, adelantó que platicará con todos los exaspirantes, que son muchos y que va poco a poco hablando. “Ya hemos establecido puentes, pero vamos a esperar los tiempos”, remató.

De hacer campaña por Anaya a buscar ser gobernadora bajo los colores de Morena

El caso de Beatriz Mojica no deja de llamar la atención, pues en 2018 dirigía el PRD en Guerrero e hizo campaña a favor del candidato panista, Ricardo Anaya. En ese momento, expresó su inconformidad con Andrés Manuel López Obrador e incluso lo llamó “autoritario”.

PUBLICIDAD

Cuando la dirigencia de Morena dio a conocer que la senadora Beatriz Mojica ganó la encuesta interna para encabezar al movimiento en Guerrero –entidad donde se renovarán la gubernatura, el Congreso local y los 85 municipios–, los sectores más radicales reaccionaron con desconfianza.

Los llamados “puros” recordaron su cercanía con “Los Chuchos”, la corriente que conserva el membrete del PRD después de 2014, cuando la mayoría de sus integrantes emigraron a Morena para seguir a López Obrador.

Beatriz Mojica fue presentada como la candidata de Morena en Guerrero, pero sus contrincantes no asistieron al evento. Crédito: X / @SolChilpancingo

Sheinbaum “suaviza” las críticas contra la designación de Mojica

A dos semanas de su designación, Mojica se ha dedicado –casi de tiempo completo– a una prolongada operación cicatriz, en la que se le ha visto tomarse fotografías con el senador Félix Salgado Macedonio, padre de la gobernadora Evelyn Salgado, y de gran influencia en Guerrero.

PUBLICIDAD

Ante la ola de críticas por un proceso de designación en el que Morena optó por no transparentar las encuestas, la presidenta Claudia Sheinbaum salió al paso el lunes 20 de septiembre.

En sus declaraciones respaldó el perfil de Mojica y llamó a sus compañeros de partido a serenarse. Sin embargo, las dudas persisten y flotan sobre una campaña proselitista que todavía no arranca.

Vamos a ver si estos diálogos que está haciendo la “corcholata” de Morena en Guerrero, Beatriz Mojica, le ayudan a mantener la “unidad”, misma que parece no estar garantizada rumbo a la elección de 2027.

PUBLICIDAD