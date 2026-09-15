De origen perredista, afromexicana y cercana a Salgado Macedonio en Guerrero: el perfil de Beatriz Mojica

Beatriz Mojica Morga nació el 25 de febrero de 1973 en Azoyú, Guerrero, y tiene maestría en Políticas Públicas. Crédito: X/@PartidoMorenaMx

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La senadora con licencia, Beatriz Mojica Morga, fue designada como coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena, con el objetivo de fortalecer al partido, consolidar el segundo piso de la Cuarta Transformación y respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Mojica Morga representa a Guerrero en la LXVI Legislatura por Morena del Senado, cargo para el que fue electa por mayoría relativa y cuyo periodo abarca del 29 de agosto de 2024 al 31 de agosto de 2027. La suplente registrada es Patricia Guadalupe Ramírez Bazán y es considerada como cercana al senador morenista Félix Salgado Macedonio.

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De acuerdo con la ficha del Sistema de Información Legislativa, Mojica Morga nació el 25 de febrero de 1973 en Azoyú, Guerrero. Cuenta con una maestría en Políticas Públicas y su oficina se localiza en el piso cuatro del edificio del Hemiciclo, en la colonia Tabacalera de la alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.

La legisladora tiene formación en Comunicación Social por la UAM y en Ciencias Políticas por la UNAM. También cursó estudios de desarrollo institucional y capacitación en el INAP de España, además de ser candidata a doctora en Gestión de la Política Económica para el Desarrollo por el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo Internacional Cerdi-Banco Mundial de Clermont-Ferrand, Francia.

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Beatriz Mojica fue diputada federal y local antes de llegar al Senado

La coordinadora es candidata a doctora en Gestión de la Política Económica para el Desarrollo en el Cerdi-Banco Mundial de Clermont-Ferrand, Francia. Crédito: X/@PartidoMorenaMx

Mojica Morga fue diputada federal en la LIX Legislatura, entre 2003 y 2006. Durante ese periodo fue secretaria de las comisiones de Función Pública y de la comisión especial que dio seguimiento a las investigaciones relacionadas con los feminicidios en la República Mexicana.

También integró las comisiones de Comunicaciones, Recursos Hidráulicos y Turismo. Más tarde, de 2021 a 2024, ocupó una diputación local en la LXIII Legislatura de Guerrero y presidió la Comisión de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

En la administración pública estatal fue titular de la Secretaría de Desarrollo Social de Guerrero entre 2012 y 2014. La ficha legislativa también consigna que encabezó la Coordinación General de Fortalecimiento Municipal de Guerrero de 2011 a 2018.

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Su trayectoria en la Cámara de Diputados incluye cargos técnicos antes de su primera diputación federal. Entre 2000 y 2003 fue asesora de la Mesa Directiva durante la LVIII Legislatura, y en 2003 se desempeñó como secretaria técnica de la Jucopo.

Su carrera política comenzó en el PRD y llegó a Morena en Guerrero

Beatriz Mojica Morga fue diputada federal de 2003 a 2006 y participó en comisiones como Función Pública y la comisión especial sobre feminicidios en la República Mexicana. FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM

Antes de militar en Morena, Mojica Morga desarrolló parte de su carrera política en el PRD. Fue presidenta interina de ese partido en 2016 y secretaria general entre 2015 y 2017.

En 2015 fue candidata a gobernadora de Guerrero por la coalición PRD-PT. En 2018 contendió como candidata al Senado y, en 2021, buscó la candidatura de Morena para la gubernatura guerrerense.

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Dentro del PRD fue consejera nacional entre 2001 y 2002, directora de estudios y programas del Comité Ejecutivo Nacional de 1999 a 2000 y secretaria de formación política, estudios y programas en el mismo periodo. También fue asesora en la Secretaría de Asuntos Municipales del CEN, consejera estatal en Guerrero, asesora del Instituto de Desarrollo Municipal y secretaria nacional de Alianzas y Relaciones Políticas.

En 2003 participó como delegada del PRD ante la Internacional Socialista de Jóvenes, en Atenas, Grecia. Su experiencia profesional también incluye la dirección de la revista Red Municipal desde 1999.

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La senadora fue reconocida en 1989 con el Premio Nacional de Periodismo Juvenil Alfonso Reyes, en 1993 con el premio Elena Poniatowska y en 1994 con el reconocimiento Fernando Benítez. En 2017 impulsó el Museo Comunitario Afromexicano en Huehuetán, municipio de Azoyú, y figura como integrante de la asociación civil Mi Corazón es Guerrero.

Elección interna en Guerrero coloca a Beatriz Mojica Morga al frente de la coordinación estatal de Morena

La dirigencia nacional y la Comisión Nacional de Elecciones pidieron a la militancia y al movimiento trabajar con unidad y responsabilidad. Crédito: Morena Sí/YouTube (Captura de video)

Mojica Morga, senadora con licencia, también ha sido diputada federal y local. Es la primera mujer afromexicana que obtiene un escaño en el Senado por acción afirmativa, en 2024.

Tras rendir protesta, Mojica Morga afirmó: “Esta constancia no es un reconocimiento personal, es una responsabilidad para servir, organizar y unir. Aquí nadie sobra... Muchas gracias al pueblo de Guerrero por su generosidad y por su confianza. Vamos a caminar unidos, sin exclusiones, con humildad, sin soberbia. Nuestra causa es más grande que cualquiera de nosotros”.

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El CEN de Morena y la Comisión Nacional de Elecciones llamaron a la militancia y a quienes integran el movimiento a cerrar filas, trabajar con unidad y responsabilidad, y mantener al pueblo como el centro de su acción política, según el comunicado del partido.

Abelina López desconoce el resultado interno de Morena y habla de “la encuesta real”

La alcaldesa de Acapulco cuestionó el método de selección tras la definición a favor de Beatriz Mojica. (Archivo Infobae)

Beatriz Mojica será la coordinadora de Morena en Guerrero rumbo a la elección de 2027, tras imponerse en las encuestas internas del partido; la decisión abrió una disputa con Abelina López, presidenta municipal de Acapulco con licencia, quien desconoció que la senadora con licencia fuera la aspirante mejor posicionada y afirmó tener “la encuesta real”.

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López sostuvo que cuenta con respaldo ciudadano y recordó una movilización de más de 100 mil personas, según su propio señalamiento, vinculada al apoyo a la presidenta durante su segundo Informe de Gobierno. Después convocó a sus simpatizantes a realizar otra marcha con una asistencia similar.