Diplo’s Run Club en el Autódromo Hermanos Rodríguez: fechas, boletos y todo sobre la carrera de 5K y música

Diplo vuelve a CDMX junto a un evento para runners. REUTERS/Mario Anzuoni

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Diplo’s Run Club confirmó su llegada a México, con una fecha programada para el domingo 10 de enero de 2027 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México. El evento combina una carrera de 5 kilómetros con un mini festival musical protagonizado por Diplo y artistas invitados.

La experiencia se suma a una gira que ya recorrió nueve ciudades de Estados Unidos durante la temporada 2026-2027, entre ellas Denver, Filadelfia, Seattle, Chicago, San Francisco, Nueva York, Los Ángeles, San Diego y Phoenix. La segunda temporada del proyecto reunió a más de 100,000 corredores en total.

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Fechas de preventa y venta general para el evento en la Ciudad de México

Los boletos para Diplo's run club se venderán por Ticketmaster (Ocesa)

La venta de boletos para Diplo’s Run Club en el Autódromo Hermanos Rodríguez se desarrollará en cuatro etapas. La Venta Beyond abre el 29 de septiembre a las 9:00 horas, seguida de la Preventa Priority el 30 de septiembre a la misma hora.

La Preventa Banamex está programada para el 1 de octubre a las 11:00 horas, mientras que la Venta General inicia el 2 de octubre a las 10:00 horas. Los boletos estarán disponibles a través de Ticketmaster.

Los precios de los boletos se revelarán al iniciar la primera etapa de venta. Quienes utilicen tarjeta de crédito Banamex podrán acceder a un esquema de 3 meses sin intereses en compras a partir de 3 mil pesos.

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Qué incluye la experiencia de Diplo’s Run Club además de la carrera

Diplo tocará tras la carrera de 5k. REUTERS/Steve Marcus

El formato contempla, además de la carrera de 5 kilómetros y el set musical, activaciones de bienestar exclusivas en cada sede. Estas dinámicas buscan reforzar el carácter integral del evento, que combina actividad física con entretenimiento en un mismo espacio.

La llegada de Diplo’s Run Club a la Ciudad de México ocurre en un momento de expansión constante para la industria del running en el país. Estados como Puebla, Jalisco y Nuevo León también registran crecimiento sostenido en el número de carreras organizadas y en la cantidad de corredores inscritos cada año.

Quién es Diplo y cómo nació el concepto de correr y luego celebrar

Diplo. REUTERS/Danny Moloshok

Thomas Wesley Pentz, conocido como Diplo, es productor y DJ ganador del Grammy, reconocido por colaboraciones en la escena electrónica y pop internacional. El concepto de Run Club surgió de su propia experiencia como corredor amateur.

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El productor completó el Medio Maratón de Miami en 2022, con un tiempo de 1:50:11 y sin entrenamiento previo, para después dirigirse directamente a un antro. Un año después corrió el Maratón de Los Ángeles en menos de cuatro horas, episodio que terminó por consolidar la idea de fusionar el running con la música en vivo.

El formato mantiene una estructura fija en cada ciudad: la carrera de 5 kilómetros abre el evento a las nueve de la mañana, con un carácter recreativo más que competitivo. Después del cruce de meta, los asistentes permanecen en el mismo recinto para el set musical de Diplo, que suele extenderse entre 90 minutos y dos horas.

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El proyecto creció de dos ciudades en 2024 a diez en la temporada más reciente

Diplo’s Run Club comenzó como una propuesta con presencia en apenas dos ciudades estadounidenses en 2024. Para la temporada 2026-2027, el proyecto ya sumaba diez sedes, con la incorporación de Chicago y Denver como paradas nuevas.

La convocatoria del evento apunta a un público de corredores casuales, más interesados en la experiencia integral que en el tiempo de carrera. Esa característica explica en parte la velocidad de expansión de la propuesta hacia otros mercados, entre ellos México.

México lidera la participación mundial en carreras recreativas de running

El maratón de la Ciudad de México atrajo a miles de corredores. (Crédito: Cuartoscuro)

México ocupa el primer lugar mundial en participación recreativa de running, con 24% de la población que sale a correr de forma habitual, por encima de países como China y España, con 19% cada uno, de acuerdo con datos de Statista. Brasil se ubica en 18%, Alemania en 17% y Estados Unidos en 8%.

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El fenómeno se aceleró después de la pandemia. El 43% de la población mexicana corre o trota al menos de forma ocasional, según la misma plataforma, un dato que coloca al país como mercado atractivo para propuestas híbridas de deporte y entretenimiento como Diplo’s Run Club.

La industria del running en México también registra un cambio en su composición: las mujeres representaban apenas 20% de los inscritos en carreras en 2014, cifra que subió a 46% en 2019 y llegó a 60% de las ventas de la industria para 2023, un estimado de 2,160 millones de pesos. En carreras específicas de 5 kilómetros, la participación femenina alcanza el 75%.

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El Medio Maratón de la Ciudad de México 2026 reunió a más de 35,000 corredores de 32 países, con 45% de participación femenina, cifra que confirma el crecimiento sostenido del running como actividad masiva en la capital mexicana, la misma ciudad que ahora recibirá el debut de Diplo’s Run Club.