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PAN ve riesgo en comicios de 2027 por las boletas planchadas: “es la oficialización del fraude electoral”

El dirigente panista argumenta que el documento no puede depositarse sin doblarse

El dirigente panista realizó los señalamientos sobre el proceso electoral durante una conferencia de prensa. Crédito: PAN
El dirigente panista realizó los señalamientos sobre el proceso electoral durante una conferencia de prensa. Crédito: PAN
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Jorge Romero, presidente del PAN, acusó a la autoridad electoral de Tabasco de autorizar una boleta que, según afirma, no cabe en las urnas y calificó la medida como la formalización de un fraude electoral. El dirigente hace estos señalamientos en una conferencia de prensa del pasado 23 de septiembre.

Romero afirmó que el PAN ya logró llevar una delegación de eurodiputados para observar la elección y cuestionó si las autoridades aplicarían esa medida frente a legisladores europeos. También sostuvo que su partido defenderá las reglas democráticas y no permitirá el mecanismo que atribuye a la autoridad electoral.

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Durante la conferencia, el panista mostró una boleta extendida y una urna para sostener que no puede introducirse sin doblarla. Planteó que colocar hasta 10 boletas lisas con votos para Morena en el fondo implicaría que fueron rellenadas antes o después y depositadas posteriormente.

Romero afirmó que la validación de las boletas planchadas “para nosotros es la oficialización del fraude electoral, que no vamos a permitir.”

Además, declaró que la razón por la que se tomó en consideración el tema de las boletas planchadas es por los malos resultados de Morena: “Ahora saben que con su pésimo gobierno ya tienen que empezar a hacer este tipo de cosas, o empezar a censurar a los medios, o destruir el poder judicial, o meterse cada vez con la autoridad electoral, porque saben que ya no la ganan a la buena.”

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Sheinbaum pide al INE aclarar el cambio sobre boletas sin doblez para 2027

La presidenta Claudia Sheinbaum le pidió al INE una explicación del por qué válido las boletas "planchadas". Horas después, el órgano electoral aclaró el destino de las boletas cuando se detecten en la jornada electoral de junio de 2027. Crédito: X / @asiesguzmanm

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió al INE explicar los lineamientos sobre las boletas sin doblez para la elección federal de 2027, al advertir que su tratamiento podría abrir la puerta a irregularidades; el instituto precisó que esos sufragios no serán válidos ni nulos de forma automática, pues cada caso será resuelto por los consejos distritales.

Durante su conferencia mañanera del pasado 12 de septiembre en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Sheinbaum cuestionó el cambio aprobado por el Consejo General del INE para los cómputos distritales y de circunscripción plurinominal del proceso electoral federal 2026-2027.

La disposición quedó incluida en el Acuerdo INE/CG542/2026, aprobado por mayoría. Establece un procedimiento para las boletas que no tengan las marcas de doblez necesarias para haber sido depositadas en la urna.

Boletas sin doblez quedarán reservadas para su revisión

Boletas presidenciales foto: INE
El órgano electoral precisó que los sufragios sin marcas de doblez no quedan clasificados como válidos ni nulos de forma automática. foto: INE

Una boleta “planchada” es aquella que no presenta dobleces. Para la presidenta, permitir que sea considerada durante el cómputo puede propiciar que se introduzcan varias papeletas al mismo tiempo en una casilla.

“No entendemos muy bien cuál fue la resolución, tiene que ver con la anulación de boletas. Hizo un cambio (el INE) en los lineamientos donde ahora están diciendo que las boletas que no se doblen pueden ser consideradas válidas, cuando desde hace muchos años nosotros mismos dijimos que no deben ser consideradas las boletas que no se doblen porque puede prestarse a un fraude de que se metan muchas boletas al mismo tiempo a la casilla”, afirmó.

Sheinbaum sostuvo que el tema parece referirse a la forma en que se dobla la boleta, pero solicitó una explicación puntual sobre la modificación. “Sería muy bueno que el INE aclarara exactamente qué cambió en el lineamiento que se hizo porque hasta ahora hay cierta confusión, señaló.

El INE informó que, si durante un cómputo distrital se localiza una papeleta sin los dobleces requeridos, ésta no será clasificada ni capturada de inmediato. La boleta quedará reservada para que el pleno del Consejo Distrital determine si el voto se contabiliza o se desecha.

El instituto indicó que “no se determina de manera automática ni su inclusión ni su exclusión del cómputo”. La falta de doblez, por sí sola, no convierte el sufragio en válido o inválido.

Los consejos distritales deberán documentar cada caso

El protocolo del INE exige registrar en un acta circunstanciada los detalles y la cantidad de boletas no dobladas que se detecten. Crédito: INE
El protocolo del INE exige registrar en un acta circunstanciada los detalles y la cantidad de boletas no dobladas que se detecten. Crédito: INE

El procedimiento obliga a registrar el incidente en un acta circunstanciada. El documento deberá incluir la entidad, distrito, sección, tipo de casilla, número de boletas detectadas, hora en que fueron localizadas y las personas presentes.

De acuerdo con el órgano electoral, la medida se sustenta en el principio de certeza, pues la ausencia de dobleces puede generar una duda razonable sobre el origen de una boleta. Por ello, la intención es conservarla y reunir los elementos disponibles antes de emitir una resolución fundada y motivada.

Las representaciones de los partidos políticos podrán intervenir en el procedimiento. También tendrán la posibilidad de controvertir las decisiones de los consejos distritales ante la autoridad jurisdiccional electoral.

Alejandro “Alito” Moreno, dirigente nacional del PRI, también advirtió que las boletas sin doblez podrían facilitar un fraude electoral. El INE subrayó que sus resoluciones deberán apegarse a las causales previstas en la ley y a sus atribuciones.

El INE inició el pasado 10 de septiembre el Proceso Electoral Federal 2026-2027, que concluirá con la jornada del 6 de junio de 2027 para renovar 500 diputaciones federales, 17 gubernaturas y 19,609 cargos locales en 31 entidades; los partidos ya activaron sus procesos internos, aunque las campañas aún no pueden comenzar.

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