México

Automovilista reclama a chofer de camión y terminan a golpes en Apodaca, Nuevo León

Usuarios registraron en video el enfrentamiento entre el chofer de un autobús y el conductor de un vehículo personal

Un chofer desciende de un autobús de transporte público y poco después, se produce un enfrentamiento. (redes sociales)

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Una discusión entre dos conductores terminó en una pelea a golpes que sorprendió a quienes se encontraban en una zona transitada del centro de Apodaca, Nuevo León.

El enfrentamiento comenzó a partir de un desacuerdo vial y pasó rápidamente de los reclamos a una confrontación física, mientras pasajeros, peatones y otros automovilistas observaban lo ocurrido.

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El momento fue captado en video y posteriormente difundido en redes sociales, donde se aprecia cómo los dos involucrados intercambian agresiones tanto dentro de la unidad de transporte público como en la vía pública. El incidente ocurrió durante la mañana de este miércoles 23 de septiembre.

¿Qué pasó entre el chofer del camión y el automovilista en Apodaca?

De acuerdo con testimonios difundidos tras el incidente, el problema habría comenzado cuando ambos conductores se disputaron el paso en una de las vialidades.

Algunas personas que presenciaron la situación señalaron que el automovilista se habría atravesado al camión, mientras que otros reportes atribuyeron el origen a una maniobra del transporte público.

Por ello, no existe hasta ahora una confirmación oficial sobre quién tuvo la responsabilidad en el conflicto vial.

(redes sociales)
(redes sociales)

El altercado continuó cuando el conductor del automóvil alcanzó al camión en el cruce de Miguel Alemán y José María Morelos y Pavón, donde se encontraba una parada de transporte y había personas alrededor.

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En la grabación se observa al automovilista subir a la unidad y comenzar a golpear al chofer, quien se encontraba en el asiento del conductor. El operador intentó cerrar las puertas para impedir que el hombre saliera, pero el automovilista consiguió abandonar el camión.

La situación pudo haber terminado ahí, pero el chofer detuvo la unidad y descendió para continuar con la confrontación. Ambos intercambiaron golpes y forcejearon durante varios segundos, hasta terminar en el suelo.

En determinado momento, personas que se encontraban en el lugar intervinieron para separarlos.

Una mujer que presenció el enfrentamiento también intervino para defender al operador del transporte y aseguró que el conductor particular había sido quien se atravesó previamente al camión.

El episodio incluso generó una situación adicional de riesgo debido a que, mientras el chofer se encontraba fuera de la unidad durante el enfrentamiento, el camión comenzó a avanzar sin conductor. El operador tuvo que regresar para detenerlo, mientras en el interior todavía se encontraban pasajeros.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre personas detenidas o una denuncia formal relacionada con la pelea.

Agresión contra árbitro también es investigada en Monterrey

El caso de Apodaca ocurre días después de otra agresión registrada en Nuevo León, aunque en circunstancias diferentes. El pasado 19 de septiembre, el árbitro Rubén Barrón fue golpeado durante un partido de futbol amateur realizado en las canchas de la Ciudad Deportiva Churubusco, en Monterrey.

(@laserdnahuel / X)

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, ya fueron identificadas tres personas como presuntas responsables de la agresión y fueron citadas para continuar con las investigaciones.

Dos de ellas son adolescentes, cuyos padres se comprometieron a presentarlos ante la autoridad.

La Fiscalía informó que la agresión habría ocurrido después de una decisión arbitral que derivó en la expulsión de un director técnico.

El árbitro presentó una denuncia por el delito de lesiones y las autoridades señalaron que las heridas reportadas tardarían menos de 15 días en sanar, aunque estaba pendiente una tomografía debido a los golpes recibidos en la cabeza.

Ambos acontecimientos tienen contextos distintos, pero quedaron registrados en video y posteriormente generaron atención pública por la manera en que una discusión terminó en violencia física.

En el caso de Apodaca, el incidente vuelve a poner atención sobre los riesgos que pueden surgir cuando un conflicto vial escala hasta los golpes, especialmente en zonas donde circulan unidades de transporte público y se concentran peatones y pasajeros.

Por ahora, la secuencia difundida en redes permite observar el enfrentamiento, pero no determina por sí misma quién tuvo la responsabilidad en la maniobra que originó la discusión.

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