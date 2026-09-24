México

Conade retira el nombre de “Olimpiada Nacional” por falta de pago al Comité Olímpico Mexicano

La dependencia a cargo de Rommel Pacheco debía pagar 20 millones de pesos para hacer uso del nombre, pero no lo hizo

La Olimpiada Nacional deja de llamarse así para dar paso al nombre de "Orgullo Nacional". Crédito: X / @conadeoficial
La Olimpiada Nacional deja de llamarse así para dar paso al nombre de "Orgullo Nacional". Crédito: X / @conadeoficial
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El titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco informó que la “Olimpiada Nacional” para su edición de 2027 cambiará de nombre a “Orgullo Nacional”, compartiendo las siglas ON.

Lo anterior, porque el funcionario no habría pagado por el uso del derecho del nombre al Comité Olímpico Mexicano (COM), pese a que hace 18 meses anunció la recuperación de la denominación “Olimpiada Nacional” para llamar a la competencia multideportiva infantil y juvenil de desarrollo más importante en el país.

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Conade no paga al COM por el uso del nombre “Olimpiada Nacional”

De acuerdo con reportes periodísticos, el COM, titular de los derechos legales para el uso de la palabra “Olimpiada” en el país, cedió a préstamo el nombre en 2025 a la Conade.

Sin embargo, el uso subsecuente como marca registrada estaba condicionada al pago de 20 millones de pesos al organismo, monto que Pacheco no cubrió.

Por falta de pago, la Conade dejó de usar el nombre "Olimpiada Nacional" para cambiarlo por el de "Orgullo Nacional". Crédito: X / @conadeoficial
Por falta de pago, la Conade dejó de usar el nombre "Olimpiada Nacional" para cambiarlo por el de "Orgullo Nacional". Crédito: X / @conadeoficial

Anuncian sedes para el 2027

Durante la primera Sesión Ordinaria del Pleno del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte 2026, celebrada en la UNAM, se anunció a Coahuila, Hidalgo, Tamaulipas, Oaxaca, Veracruz y la propia Universidad Nacional Autónoma de México como entidades deportivas sede de la justa para el siguiente año.

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“Por años ha sido el semillero deportivo más importante de México. Hoy, estamos listos para escribir la historia”, dijo Pacheco en un video subido a sus cuentas personales de redes sociales.

“La Olimpiada Nacional se transforma, ON, nuevo nombre, un mismo legado”, enfatizó.

Recuperaron el nombre en 2025

No obstante, la nueva postura contrasta con el entusiasmo que mostró en marzo de 2025, cuando Pacheco reveló el regreso del nombre original de “Olimpiada Nacional”, creado en 1996.

También contó que con ese nombre conoció a la competencia cuando a él le tocó participar en su etapa de clavadista en formación, dejando atrás el título de “Nacionales Conade”, como fue renombrado bajo la gestión de Ana Gabriela Guevara de 2021 a 2024.

Olimpiada Nacional, ahora se llamará "Orgullo Nacional". Crédito: X / @conadeoficial
Olimpiada Nacional, ahora se llamará "Orgullo Nacional". Crédito: X / @conadeoficial

Poco duró el gusto a la Conade

Llama la atención que Rommel Pacheco presumió la recuperación del nombre como si se tratará de un logro deportivo y con el objetivo de destacarse con respecto a su antecesora, cuya administración estuvo marcada por repetidas acusaciones de actos de corrupción.

Cabe recordar que el funcionario celebró la recuperación del nombre en una importante celebración hecha en las instalaciones del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (Cnar), con la presencia de gobernadores de las entidades sede para la edición de 2025 y que incluyó una nueva imagen.

Diferencias entre Guevara y presidenta del COM derivan en pérdida del nombre

En su momento, hubo marcadas diferencias entre Ana Gabriela Guevara y la presidenta del COM, María José Alcalá, lo que derivó en que la exvelocista decidiera no utilizar el tradicional nombre e incorporar otra identidad.

Bueno, lo antes descrito, es un escenario similar que, ahora, enfrenta Pacheco, ante lo que ha sido un gradual distanciamiento con Alcalá a menos de dos años de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2027.

Sedes y fechas para “Orgullo Nacional” 2027

La competencia, ahora conocida como “Orgullo Nacional” 2027, se llevará a cabo del 22 de abril al 4 de junio de 2027, en Coahuila, Veracruz, Tamaulipas, Hidalgo, Oaxaca y la UNAM, informó la institución a través de sus redes sociales.

La edición 2027 de Orgullo Nacional contará con diversas sedes en todo el país. Crédito: X / @conadeoficial
La edición 2027 de Orgullo Nacional contará con diversas sedes en todo el país. Crédito: X / @conadeoficial

Este evento, sirve como plataforma para que las promesas del deporte en México muestren su talento y busquen consolidarse en lo más alto de sus respectivas disciplinas.

Hidalgo y Veracruz concentran el mayor número de disciplinas de la Orgullo Nacional Conade 2027, con 13 cada estado. Coahuila y Tamaulipas organizan nueve deportes por entidad. Oaxaca recibe ocho disciplinas y la UNAM funge como sede única de las competencias de boliche.

La fase estatal se desarrollará en enero y febrero, mientras que los regionales se realizarán más tardar en marzo.

Solo 18 meses les duró el gusto, pues, por la falta de pago al COM, la Conade tuvo que dejar de usar el nombre de “Olimpiada Nacional” para su edición de 2027, ahora, se llamará “Orgullo Nacional”.

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