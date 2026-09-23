México

Jurado de EEUU condena a una mujer mexicana por conspirar para traficar personas en la frontera de Texas

Autoridades federales detuvieron a la mujer de 57 años cuando trasladaba a migrantes hacia San Antonio

Vista trasera de una persona con camiseta rosa y jeans, manos esposadas. Un agente con uniforme oscuro sujeta su brazo. Fondo borroso.
Jurado de EEUU condena a una mujer mexicana por conspirar para traficar personas en la frontera de Texas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un jurado federal en Del Río, Texas, declaró culpable a Juanita Elizabeth Medina por dos cargos relacionados con el transporte de inmigrantes indocumentados desde Eagle Pass hasta San Antonio. El fiscal federal Justin R. Simmons, del Distrito Oeste de Texas, anunció el veredicto tras un juicio que comenzó el 22 de septiembre.

Medina, de 57 años y originaria de Coahuila, México, enfrentaba un cargo de conspiración para transportar inmigrantes indocumentados y otro de transporte de inmigrantes indocumentados. Ambos cargos derivaron de un operativo de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos realizado en enero en un puesto de control migratorio.

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El veredicto y el desarrollo del juicio

El jurado encontró a Medina culpable de los dos cargos que pesaban en su contra. El juicio se desarrolló bajo la presidencia del juez federal Ernest Gonzalez y comenzó el 22 de septiembre, según se informó.

La fiscalía presentó documentos judiciales y pruebas durante el proceso que sustentaron ambos cargos. El resultado se dio a conocer como parte del comunicado oficial de la fiscalía del Distrito Oeste de Texas, que detalló tanto el desenlace del juicio como los antecedentes del caso.

Un mazo de juez de madera sobre un estrado en primer plano y una silueta humana al fondo en una sala de tribunal.
Jurado de EEUU condena a una mujer mexicana por conspirar para traficar personas en la frontera de Texas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Medina había sido arrestada en enero junto con su coacusado, identificado como Roque Manuel De Hoyos. Ambos fueron formalmente acusados de los mismos dos cargos federales tras el operativo fronterizo.

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Circunstancias del arresto en Eagle Pass

De acuerdo con los documentos judiciales, agentes de la Patrulla Fronteriza detuvieron a Medina en enero en el puesto de control migratorio ubicado en la carretera 57, en Eagle Pass. En ese momento, Medina y De Hoyos se dirigían hacia San Antonio.

En el vehículo viajaban, además de los dos acusados, dos inmigrantes indocumentados. Durante la inspección migratoria correspondiente, Medina proporcionó a los agentes numerosas declaraciones contradictorias sobre su relación con esas dos personas.

Vista desde el interior de un automóvil hacia un puesto de control fronterizo con conos de tránsito en una carretera al atardecer.
Jurado de EEUU condena a una mujer mexicana por conspirar para traficar personas en la frontera de Texas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El registro del vehículo permitió a los agentes hallar 2,75 gramos de metanfetamina, junto con una pipa que contenía residuos de la sustancia. También se encontraron tres teléfonos celulares, de los cuales Medina dijo desconocer el origen de dos de ellos.

Estos hallazgos, sumados a las inconsistencias en el relato de Medina, formaron parte del cuerpo de pruebas que la fiscalía presentó posteriormente ante el jurado durante el juicio realizado en septiembre.

La situación de su coacusado

El caso de Roque Manuel De Hoyos tuvo un desenlace distinto al de Medina. De Hoyos se declaró culpable de ambos cargos, el de conspiración para transportar inmigrantes indocumentados y el de transporte de inmigrantes indocumentados, en mayo.

Primer plano de dos manos masculinas agarrando dos barrotes metálicos oscuros.
Jurado de EEUU condena a una mujer mexicana por conspirar para traficar personas en la frontera de Texas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa declaración de culpabilidad ocurrió meses antes de que comenzara el juicio con jurado que involucró exclusivamente a Medina.

Investigación y equipo a cargo del caso

La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos investigó el caso, según se informó.

En la parte judicial, el fiscal adjunto Michael Perez y el fiscal adjunto especial Steven Shilling estuvieron a cargo del caso. Bertha Meza y Marisol Rangel brindaron apoyo legal durante la preparación y el desarrollo del juicio, según se detalló en el comunicado oficial.

El marco de la Operación Recuperar Estados Unidos

El caso contra Medina se enmarca dentro de la Operación Recuperar Estados Unidos, una iniciativa a nivel nacional impulsada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Según se informó, esta operación moviliza los recursos de esa cartera con tres objetivos centrales: repeler lo que las autoridades describen como una invasión de inmigración ilegal, lograr la eliminación total de los cárteles y de las organizaciones criminales transnacionales (OCT), y proteger a las comunidades de los autores de delitos violentos.

El comunicado no precisó la fecha en que se dictará la sentencia contra Medina ni la pena máxima que podría enfrentar por los dos cargos federales de los que resultó culpable.

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