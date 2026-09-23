México

Fiscalía de Michoacán afirma que celulares de Carlos Manzo “van a tener que ser aportados” ante negativa de Grecia Quiroz

El vicefiscal Israel Vega Rodríguez detalló que la medida es necesaria para continuar con la investigación del crimen cometido contra el exalcalde de Uruapan

El vicefiscal Israel Vega Rodríguez dio a conocer que la entrega de los dispositivos solicitados a Grecia Quiroz es necesaria para el avance de la investigación del crimen de su esposo, quien fue asesinado el pasado 1 de noviembre. (Crédito: Fiscalía de Michoacán)
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Este 22 de septiembre de 2026, el vicefiscal de Michoacán, Israel Vega Rodríguez, reafirmó la postura de la dependencia respecto a la obligación de Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, para la entrega de celulares de su esposo Carlos Manzo, quien fue asesinado en noviembre de 2025.

Vega Rodríguez detalló que las autoridades se encuentran agotando el requerimiento hacia la alcaldesa, “de que tienen que ser aportados van a tener que ser aportados” para que continúe el análisis de periciales respecto a la investigación del crimen cometido en contra de su esposo.

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La Fiscalía de Michoacán agotará los recursos para la entrega de celulares

Durante una conferencia de prensa, comentó que la Fiscalía General del Estado (FGE) se encuentra obligada a adquirir los dispositivos debido a la ampliación de declaraciones que han realizado distintas personas relacionadas con el caso:

“La Fiscalía está obligada a adquirir esos dispositivos telefónicos a raíz de la información que se ha aportado con las ampliaciones de declaraciones y obviamente se tienen que agotar los recursos para adquirir o solicitar la aportación de los mismos, pero de que tienen que ser aportados, van a tener que ser aportados a raíz de esa información”.

Fiscalía de Michoacán afirma que celulares de Carlos Manzo “van a tener que ser aportados” ante negativa de Grecia Quiroz. (Crédito: redes sociales)
Fiscalía de Michoacán afirma que celulares de Carlos Manzo “van a tener que ser aportados” ante negativa de Grecia Quiroz. (Crédito: redes sociales)

El vicefiscal también explicó que como parte de los peritajes se buscará esclarecer si alguno de los dispositivos que entregue Quiroz presentan alguna alteración o modificación de la cuenta de WhatsApp:

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“Para la manipulación de la cuenta de WhatsApp, primero necesitamos tener en nuestro poder el dispositivo telefónico para practicar los análisis periciales correspondientes, obviamente con la autorización judicial y de ahí se determinará si hubo o no alguna alteración o modificación”.

Grecia Quiroz se niega entregar dispositivos y pide a FGR atraer el caso

El pasado 8 de septiembre la alcaldesa de Uruapan acudió a las instalaciones de la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México para exigir que la dependencia federal atrajera el caso del asesinato de su esposo, ante el encuentro con medios de comunicación insistió en que la investigación no debía permanecer fraccionada entre autoridades estatales y federales, a 10 meses del homicidio.

La alcaldesa ha sostenido que no se niega a que la Fiscalía acceda al contenido, aunque exigió presenciar cualquier revisión. “En el momento que quieran se los presto, pero en mi presencia que revisen lo que quieran. Pero yo no se los voy a soltar nada más así, porque corro el riesgo o de que le quiten o de que le pongan algo”, declaró Quiroz días después de la visita a la capital del país.

Grecia Quiroz se niega entregar dispositivos y pide a FGR atraer el caso.
Grecia Quiroz se niega entregar dispositivos y pide a FGR atraer el caso.

Autoridades continúan la captura de implicados en el asesinato de Carlos Manzo

Un juez de control vinculó a proceso a Alexis Jesús “N”, alias “El Brilloso”, por homicidio calificado y lesiones calificadas en el asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo. La Fiscalía General del Estado de Michoacán lo señaló como operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación y como integrante del grupo de mensajería en Threema desde donde se planeó el atentado.

El imputado quedó recluido en el Centro Penitenciario de Alta Seguridad de Charo, Michoacán, mientras avanzó la investigación complementaria. La orden de aprehensión se cumplimentó en Zapopan, Jalisco, mediante un operativo conjunto entre autoridades estatales y federales.

De acuerdo con la Fiscalía, “El Brilloso” habría tomado el control de la célula criminal tras la detención de Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, ocurrida el 19 de noviembre de 2025. Las autoridades también lo identificaron como hermano de Cristian Martín, alias “El Vikingo”, otro implicado en la causa.

"El Brilloso" se quedará en cárcel de alta seguridad en Michoacán, lo vinculan a proceso por asesinato de Carlos Manzo. Fiscalía de Michoacán
"El Brilloso" se quedará en cárcel de alta seguridad en Michoacán, lo vinculan a proceso por asesinato de Carlos Manzo. Fiscalía de Michoacán

Con esta vinculación a proceso, Alexis Jesús “N” se sumó a la lista de detenidos por el homicidio de Manzo, cometido la noche del 1 de noviembre de 2025 en Uruapan. Antes de su captura, la Fiscalía ya había detenido a Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “El R1”, señalado como autor intelectual que ordenó y financió el ataque. El juez fijó un plazo de dos meses para que la Fiscalía de Michoacán reforzara los elementos de prueba contra el nuevo imputado.

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