Embajador Johnson: EEUU busca un México soberano y sin control del crimen organizado pero ve “más por hacer”

Durante una convención empresarial, el representante estadounidense afirmó que las organizaciones criminales aterrorizan y dominan comunidades, al describir la amenaza interna que enfrenta el país y sus habitantes en varias zonas

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El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, aseguró que su país quiere ver un México soberano frente a las “interferencias externas maliciosas”, pero también libre de la injerencia interna de organizaciones criminales y cárteles transnacionales “que aterrorizan y controlan comunidades”.

El diplomático lo dijo este miércoles durante la Quinta Convención Binacional 2026 de la American Society of Mexico (AMSOC), ante empresarios.

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“No como intervencionistas, sino como buenos vecinos”

Johnson reafirmó la disposición de Washington para fortalecer la cooperación con México, “no como intervencionistas, sino como buenos vecinos” que quieren países más seguros y prósperos.

Subrayó que el bienestar mexicano es clave para la región: “Si a México le va bien, es bueno para Estados Unidos. Es, sencillamente, sentido común”. También advirtió que algunos actores extranjeros no desean que esta asociación tenga éxito y buscan desestabilizar la región.

El coche bomba en Zacatecas, el argumento contra los cárteles

Para justificar por qué EEUU considera un tema propio la violencia criminal en México, el embajador citó el coche bomba en Zacatecas, que calificó como “la definición misma de terrorismo”.

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Por ello, dijo, el presidente Donald Trump designó a varios cárteles como organizaciones terroristas, una clasificación que permite ir tras “el sustento de estos cárteles: su dinero” y contra toda la red: traficantes, lavadores, empresas fachada y facilitadores.

Las cifras que presumió Johnson

El embajador reconoció el trabajo del gobierno mexicano, sobre todo desde que Claudia Sheinbaum asumió la Presidencia:

Más de 500 toneladas de narcóticos incautadas, 80 de ellas en el mar .

Más de dos toneladas de fentanilo y 9.5 millones de pastillas .

Baja de 35% en muertes por sobredosis de fentanilo en EEUU; desde su punto máximo, cercano a 100 mil, serían unas 35 mil vidas salvadas al año , según Johnson.

Más de 50 mil armas aseguradas en EEUU antes de llegar a criminales.

Traslado de fugitivos en ambas direcciones, incluidos cuatro de los 10 más buscados por el FBI.

“Más trabajo por hacer”

Pese a los avances, Johnson consideró que ambos países tienen “más trabajo por hacer”, pues existe “un flujo de actividades ilegales que se mueve en ambas direcciones a través de la frontera”.

Una relación que supera el billón de dólares

El embajador destacó que el intercambio comercial rebasa el billón de dólares al año. Recordó la frontera de más de 3 mil kilómetros y los 40 millones de viajeros estadounidenses que visitan México, por lo que cada evento de seguridad en el país es relevante para Washington.

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*Información en desarrollo